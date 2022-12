Donald Trump met en garde contre «des choses horribles pour tant de gens» après la publication de ses déclarations de revenus | Nouvelles américaines

En réponse à la publication de milliers de pages de ses déclarations de revenus, l’ancien président américain Donald Trump a averti que “des choses horribles” allaient arriver, visant les “démocrates de gauche radicale”.

L’ancien NOUS Le président n’a pas été en mesure d’empêcher les démocrates du Congrès de divulguer les informations, couvrant 2015 à 2020.

Dans une déclaration en réponse au communiqué, M. Atout a déclaré: “Les démocrates n’auraient jamais dû le faire, la Cour suprême n’aurait jamais dû l’approuver, et cela va conduire à des choses horribles pour tant de gens.

“La grande fracture aux États-Unis va maintenant s’aggraver. Les démocrates de gauche radicale ont tout armé, mais rappelez-vous, c’est une rue à double sens dangereuse !

“Les déclarations de revenus” Trump “montrent une fois de plus à quel point j’ai réussi avec fierté et comment j’ai pu utiliser l’amortissement et diverses autres déductions fiscales comme incitation à créer des milliers d’emplois et de magnifiques structures et entreprises.”

Les documents couvrent plus de 2 700 pages de déclarations individuelles de M. Trump et de son épouse Melania, et plus de 3 000 pages couvrant les déclarations de ses entités commerciales.

Il y a quelques expurgations dans le communiqué – principalement des numéros de compte bancaire et de sécurité sociale.

La publication des données fait suite à un vote de la ligne du parti sur le comité des voies et moyens de la Chambre des représentants la semaine dernière pour rendre les déclarations publiques après que la Cour suprême a décidé qu’il devait remettre les documents.

Ses finances sont en grande partie entourées de mystère depuis qu’il a refusé de les libérer avant et pendant son mandat.

Image:

Les membres du personnel du comité des voies et moyens de la Chambre transportent des documents liés aux déclarations de revenus de Trump au début du mois



M. Trump, connu pour avoir construit des gratte-ciel et animé l’émission de télé-réalité The Apprentice avant de remporter la Maison Blanche, n’a fourni que des détails limités sur ses avoirs et ses revenus sur les formulaires de divulgation obligatoire.

Cela n’a pas empêché ses détracteurs d’essayer de faire la lumière sur sa fortune et ses détails fiscaux depuis.

En 2020, le New York Times a publié des articles selon lesquels il avait payé 750 $ (622 £) d’impôt fédéral sur le revenu en 2017 et 2018, ainsi qu’aucun impôt sur le revenu du tout au cours de 10 des 15 dernières années, car il a généralement perdu plus d’argent qu’il n’en a gagné. .

M. Trump prévoit de se présenter à nouveau aux élections en 2024.

L’organisation Trump a été condamnée plus tôt ce mois-ci pour fraude fiscale pour avoir aidé certains dirigeants à esquiver les impôts sur les avantages payés par l’entreprise tels que les appartements et les voitures de luxe.

Le comptable de M. Trump, Donald Bender, a témoigné au procès qu’il avait déclaré des pertes sur ses déclarations de revenus chaque année pendant une décennie à partir de 2009.