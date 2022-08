Donald Trump: le FBI perquisitionne un domaine en Floride

WASHINGTON –

La perquisition sans précédent par le FBI de la résidence de l’ancien président Donald Trump en Floride a ricoché sur le gouvernement, la politique et un pays polarisé mardi, ainsi que des questions sur les raisons pour lesquelles le ministère de la Justice – particulièrement prudent sous le procureur général Merrick Garland – a décidé de prendre une mesure aussi radicale.

Les réponses ne sont pas venues rapidement.

Lundi, des agents ont fouillé le domaine Mar-a-Lago de Trump, qui est également un club privé, dans le cadre d’une enquête fédérale visant à déterminer si l’ancien président avait emporté des dossiers classifiés de la Maison Blanche à sa résidence en Floride, ont déclaré des personnes proches du dossier. Cela a marqué une escalade dramatique du contrôle des forces de l’ordre sur Trump, qui fait face à une série d’enquêtes liées à sa conduite dans les derniers jours de son administration.

Des échos du Watergate à l’enquête plus immédiate de la Chambre sur l’insurrection du Capitole du 6 janvier, Washington, une ville habituée aux mois d’août endormis, a vacillé d’un titre spéculatif ou accusateur à l’autre. Le ministère de la Justice était-il politisé ? Qu’est-ce qui l’a incité à demander l’autorisation de fouiller le domaine à la recherche de documents classifiés maintenant, des mois après qu’il a été révélé que Trump avait emporté des boîtes de documents avec lui lorsqu’il a quitté la Maison Blanche après avoir perdu les élections de 2020 ?

Garland n’a pas incliné la main malgré le tollé de certains démocrates impatients de savoir si le département recherchait même des preuves qui ont fait surface lors de l’enquête du 6 janvier et d’autres enquêtes – et des républicains qui n’ont pas tardé à faire écho aux affirmations de Trump selon lesquelles il était la victime de poursuites politiques.

Tout ce que Garland a déclaré publiquement, c’est que “personne n’est au-dessus de la loi”.

Un juge fédéral a dû signer le mandat après avoir établi que les agents du FBI avaient démontré une cause probable avant de pouvoir descendre sur la maison fermée de Trump pour la saison – il était à New York, à environ un millier de kilomètres, à l’époque de la recherche.

La recherche de lundi a intensifié l’enquête de plusieurs mois sur la façon dont des documents classifiés se sont retrouvés dans des boîtes de dossiers de la Maison Blanche situés à Mar-a-Lago plus tôt cette année. Un grand jury distinct enquête sur les efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, et tout cela ajoute à un péril juridique potentiel pour Trump alors qu’il jette les bases d’une éventuelle nouvelle course à la Maison Blanche.

Trump et ses alliés ont rapidement cherché à présenter la recherche comme une militarisation du système de justice pénale et un effort dirigé par les démocrates pour l’empêcher de remporter un autre mandat en 2024 – bien que la Maison Blanche de Biden ait déclaré qu’elle n’avait aucune connaissance préalable et l’actuel directeur du FBI Christopher Wray a été nommé par Trump il y a cinq ans.

Trump, révélant la perquisition dans une longue déclaration lundi soir, a affirmé que des agents avaient ouvert un coffre-fort chez lui, et il a décrit leur travail comme un “raid inopiné” qu’il a comparé à une “inconduite du procureur”.

La porte-parole du ministère de la Justice, Dena Iverson, a refusé de commenter la perquisition, y compris si Garland l’avait personnellement autorisée. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’aile ouest avait été informée pour la première fois de la perquisition par les médias publics et que la Maison Blanche n’avait pas été informée avant ou après.

“Le ministère de la Justice mène des enquêtes de manière indépendante et nous leur laissons toutes les questions d’application de la loi”, a-t-elle déclaré. “Nous ne sommes pas impliqués.”

Environ deux douzaines de partisans de Trump ont manifesté mardi en milieu de matinée sous la chaleur estivale de la Floride et des pluies légères sporadiques sur un pont près de la résidence de l’ancien président. L’un tenait une pancarte indiquant “Les démocrates sont des fascistes” tandis que d’autres portaient des drapeaux indiquant “2020 a été truqué”, “Trump 2024” et le nom de Biden avec une obscénité. Certaines voitures ont klaxonné en signe de soutien en passant.

Le vice-président de Trump, Mike Pence, un rival potentiel de 2024, a tweeté mardi : « L’action d’hier sape la confiance du public dans notre système de justice et le procureur général Garland doit rendre compte au peuple américain des raisons pour lesquelles cette action a été prise et il doit le faire. immédiatement”

“Le directeur du FBI a été nommé par Donald Trump”, a déclaré la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, interrogée sur les allégations du GOP selon lesquelles le raid montrait la politisation du ministère de la Justice. Elle a ajouté: “Faits et vérité, faits et droit, c’est de cela qu’il s’agit.”

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a été particulièrement silencieux lors du raid. McConnell a déclaré: “Je suis ici aujourd’hui pour parler de l’inondation et de la récupération après l’inondation.”

Trump rencontrait mardi soir dans son club de Bedminster, dans le New Jersey, des membres du comité d’étude républicain, un groupe dirigé par le représentant Jim Banks de l’Indiana qui se dit déterminé à présenter ses priorités au Congrès.

Le FBI a contacté les services secrets peu de temps avant de signifier un mandat, a déclaré à l’Associated Press une troisième personne proche du dossier. Des agents des services secrets ont contacté le ministère de la Justice et ont pu valider le mandat avant de faciliter l’accès au domaine, a déclaré la personne.

Le ministère de la Justice enquête sur la mauvaise gestion potentielle d’informations classifiées depuis que la National Archives and Records Administration a déclaré avoir reçu de Mar-a-Lago 15 boîtes de documents de la Maison Blanche, y compris des documents contenant des informations classifiées, plus tôt cette année. Les Archives nationales ont déclaré que Trump aurait dû remettre ce matériel en quittant ses fonctions et ont demandé au ministère de la Justice d’enquêter.

Christina Bobb, une avocate de Trump, a déclaré dans une interview diffusée mardi sur Real America’s Voice que les enquêteurs avaient déclaré qu’ils “recherchaient des informations classifiées qui, selon eux, n’auraient pas dû être retirées de la Maison Blanche, ainsi que des dossiers présidentiels”.

Il existe plusieurs lois fédérales régissant le traitement des dossiers classifiés et des documents gouvernementaux sensibles, y compris des lois qui érigent en crime le fait de retirer ces documents et de les conserver dans un endroit non autorisé. Bien qu’un mandat de perquisition ne signifie pas nécessairement que des accusations criminelles sont proches ou même attendues, les fonctionnaires fédéraux qui cherchent à en obtenir un doivent d’abord démontrer à un juge qu’ils ont une cause probable qu’un crime s’est produit.

Deux personnes proches du dossier, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours, ont déclaré que la perquisition de lundi était liée à l’enquête sur les dossiers. Les agents cherchaient également à voir si Trump avait des dossiers présidentiels supplémentaires ou des documents classifiés dans le domaine.

Trump a précédemment soutenu que les dossiers présidentiels avaient été remis “dans le cadre d’un processus ordinaire et routinier”. Son fils Eric a déclaré lundi soir sur Fox News qu’il avait passé la journée avec son père et que la perquisition avait eu lieu parce que “les Archives nationales voulaient corroborer si oui ou non Donald Trump avait des documents en sa possession”.

Trump lui-même, dans un article sur les réseaux sociaux lundi soir, a qualifié la recherche de “militarisation du système judiciaire et d’attaque des démocrates radicaux de gauche qui ne veulent désespérément pas que je me présente à la présidence en 2024”.

Trump a adopté une position différente lors de la campagne présidentielle de 2016, soulignant fréquemment une enquête du FBI sur son adversaire démocrate, Hillary Clinton, pour savoir si elle avait mal géré des informations classifiées via un serveur de messagerie privé qu’elle utilisait en tant que secrétaire d’État. Le directeur du FBI de l’époque, James Comey, a conclu que Clinton avait envoyé et reçu des informations classifiées, mais le FBI n’a pas recommandé de poursuites pénales.

Trump a fustigé cette décision, puis a intensifié sa critique du FBI alors que des agents commençaient à enquêter pour savoir si sa campagne avait été de connivence avec la Russie pour faire basculer les élections de 2016. Il a renvoyé Comey au cours de cette enquête, et bien qu’il ait nommé Wray des mois plus tard, il l’a également critiqué à plusieurs reprises en tant que président.

L’enquête n’est pas le seul casse-tête juridique auquel Trump est confronté. Une enquête distincte liée aux efforts déployés par lui et ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 – qui a conduit à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain – s’est également intensifiée à Washington. Plusieurs anciens responsables de la Maison Blanche ont reçu des assignations à comparaître devant le grand jury.

Et un procureur de district du comté de Fulton, en Géorgie, enquête pour savoir si Trump et ses proches collaborateurs ont cherché à s’immiscer dans les élections de cet État, qui ont été remportées par le démocrate Joe Biden.

——



Les rédacteurs d’Associated Press Terry Spencer, Meg Kinnard, Michelle L. Price et Will Weissert ont contribué à ce rapport.