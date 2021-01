Le président Donald Trump a évité la plupart des rôles traditionnels qu’un président remplit pour l’investiture de son successeur, sauf un: il a laissé une lettre au président élu Joe Biden.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a confirmé mercredi que Trump avait laissé une note à son successeur. Les présidents laissent généralement une note de félicitations et de soutien dans le bureau ovale, mais certains se sont demandé si Trump le ferait étant donné son hésitation à reconnaître même la victoire de Biden.

La Maison Blanche n’a pas publié le contenu de la note de Trump: « C’est une lettre entre 45 et 46 », a déclaré Deere.

Le vice-président Mike Pence a également laissé une note à son successeur, Kamala Harris.

Dans le passé, les présidents ont utilisé les notes pour souligner l’importance du travail et les récompenses, les difficultés et la solitude qui l’accompagnent parfois. Ces notes ont également généralement mis de côté la partisanerie des élections et offert leur soutien à une présidence réussie.

La note du président George W. Bush au président Barack Obama, laissée à l’intérieur du Resolute Desk dans le bureau ovale, a averti Obama qu’il y aurait des «moments difficiles», que ses critiques «rageraient», que ses «amis» décevraient ». Mais, Bush a écrit, « vous aurez un Dieu Tout-Puissant pour vous réconforter, une famille qui vous aime et un pays qui vous attire, moi y compris. »

Obama a suivi la tradition en 2017, rappelant à Trump dans une note que les présidents ne sont que des occupants «temporaires» de l’aile ouest.

« Cela fait de nous les gardiens de ces institutions et traditions démocratiques – comme la primauté du droit, la séparation des pouvoirs, l’égalité de protection et les libertés civiles – pour lesquelles nos ancêtres se sont battus et ont saigné », a écrit Obama. « Indépendamment de la politique quotidienne, c’est à nous de laisser ces instruments de notre démocratie au moins aussi forts que nous les avons trouvés.

Le président George HW Bush a écrit au président Bill Clinton en 1993, disant qu’il « n’avait jamais ressenti la solitude que certains présidents ont décrite ».

« Il y aura des moments difficiles, rendus encore plus difficiles par des critiques que vous ne jugerez peut-être pas justes », écrit-il, selon la lettre publiée sur Instagram d’Hillary Clinton. « Je ne suis pas très doué pour donner des conseils; mais ne laissez pas les critiques vous décourager ou vous pousser hors de votre cap. »

Clinton a également laissé une note au président George W. Bush en 2001, selon ABC News.

«Depuis ce jour, vous êtes président de nous tous», a-t-il écrit. « Je vous salue et vous souhaite du succès et beaucoup de bonheur. »