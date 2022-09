Donald Trump laisse entendre qu’il pourrait se présenter à la présidence de 2024, en disant “Je devrai peut-être le refaire” | Nouvelles américaines

Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait se présenter à nouveau à la présidence américaine en 2024.

L’ancien président était de retour sur la campagne électorale en Pennsylvanie samedi – son premier rassemblement depuis la perquisition par le FBI de son domaine de Mar-a-Lago le mois dernier.

Il a déclaré à ses partisans: “Nous menons Biden et tout le monde, y compris les républicains, par un nombre record dans les sondages. Je devrai donc peut-être le refaire. Vous serez … restez à l’écoute. Je dois le faire Encore une fois. Vous entendez ça Oz ? (Dr Mehmet Oz, candidat au Sénat) Faites-le encore. Il faudra peut-être le refaire.

“Mais d’abord, nous devons remporter une victoire historique pour le Parti républicain en novembre.”

Il vient après le président américain Joe Biden a déclaré que les partisans de M. Trump avaient une idéologie qui “regarde l’Amérique et voit le carnage, l’obscurité et le désespoir” alors que les élections de mi-mandat se profilent.

Monsieur Trump poursuit en décrivant le Perquisition du FBI à son domicile en Floride comme “l’un des abus de pouvoir les plus choquants de toute administration dans l’histoire américaine” et a répété ses affirmations selon lesquelles il y avait une chasse aux sorcières contre lui.

“Le raid honteux et l’effraction de ma maison, Mar-a-Lago, étaient une parodie de justice qui a tourné en dérision les lois, les traditions et les principes américains devant le monde entier. Le monde entier regardait. Et ils sont choqués. Ils sont choqués.

“L’administration Biden a envahi le domicile de son principal opposant politique, qui le détruit absolument, ainsi que tous les autres dans les sondages, je déteste le dire.”

Il a ajouté: “Le FBI et le ministère de la Justice sont devenus des monstres vicieux contrôlés par des scélérats de la gauche radicale, des avocats et des médias qui leur disent quoi faire – vous les gens là et quand le faire. Ils essaient de me faire taire et plus Surtout, ils essaient de vous faire taire. Mais nous ne serons pas réduits au silence, n’est-ce pas ? »

Le FBI a effectué une descente dans la propriété de M. Trump le 8 août dans le cadre d’une enquête visant à déterminer si l’ancien président avait pris des dossiers classifiés à la Maison Blanche.

Des dossiers vides marqués “classifiés” ont été trouvés parmi plus de 11 000 documents gouvernementaux, selon le ministère américain de la Justice.

Les enquêteurs qui mènent l’enquête criminelle se concentrent non seulement sur la raison pour laquelle les dossiers ont été stockés dans le domaine, mais également sur la question de savoir si l’équipe Trump les a intentionnellement induits en erreur sur la présence illégale de secrets gouvernementaux.