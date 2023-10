Donald Trump : la cour d’appel de New York arrête le processus de démantèlement des entreprises de Trump mais rejette l’arrêt du procès

CNN

Un juge de la cour d’appel de New York a rejeté vendredi la tentative de Donald Trump d’arrêter le procès en cours pour fraude civile de 250 millions de dollars, mais a temporairement interrompu le processus de démantèlement de ses entreprises.

Le juge associé Peter Moulton a rendu la décision après une brève audience vendredi après-midi.

Trump a demandé à la cour d’appel de suspendre le procès pour fraude civile en attendant l’appel de la surprise du juge Arthur Engoron ordonnance de jugement sommaire la semaine dernière, il a été déclaré que l’ancien président était responsable de fraude. Trump a également demandé de suspendre la décision sous-jacente elle-même, affirmant qu’elle causerait « un préjudice grave et irréparable non seulement aux appelants mais aussi aux tiers innocents et aux employés qui dépendent des entités concernées pour leur subsistance ».

Le juge Engoron de la Cour suprême de New York a jugé la semaine dernière que Trump et ses coaccusés avaient commis une « fraude persistante et répétée » et devaient annuler les certificats commerciaux de nombreuses entités de Trump.

La « Cour suprême ne comprend clairement pas l’ampleur du chaos que sa décision a provoqué », ont écrit les avocats de Trump.

« La résiliation des licences commerciales de tiers sans juridiction, sans procédure, sans autorité statutaire, sans procès et sans raison rend impossible le fonctionnement légal de plusieurs entreprises et menace de licenciement des centaines d’employés de New York sans aucune juridiction ni procédure régulière », le dossier États.

« Nous ne cherchons pas à retarder. Nous ne cherchons rien d’autre qu’un procès équitable et ces erreurs imprègnent le procès en cours », a déclaré vendredi l’avocat de Trump, Christopher Kise, faisant référence à « une avalanche d’erreurs » dans la décision du jugement sommaire.

Le bureau du procureur général de New York s’est opposé à cette demande, affirmant que Trump et les autres accusés tentaient de « semer le chaos en perturbant un procès en cours qui dure maintenant depuis une semaine ». Pourtant, les accusés ne parviennent pas à souligner le prétendu préjudice irréparable résultant de la poursuite d’un procès qui a déjà commencé.

Le bureau du procureur général a également critiqué l’équipe de Trump pour avoir attendu des jours après le début du témoignage au procès pour déposer la demande de suspension.

« Et ce qui est révélateur, c’est qu’ils ont attendu que M. Trump décide de ne plus assister au procès », indique la lettre. Trump a assisté aux trois premiers jours du procès et est rentré en Floride.

La réponse indique également qu’un retard perturberait le tribunal et ses témoins, créant une « cascade de retards non seulement dans cette affaire mais aussi dans d’autres litiges impliquant M. Trump ».

« Si le procès est retardé, il existe un risque important que les accusés demandent un report supplémentaire du procès en fonction des délais fixés dans ces autres affaires. En effet, les accusés semblent déjà tenter de monter les tribunaux les uns contre les autres », indique la requête.

En ce qui concerne la demande de Trump de suspendre le jugement sommaire d’Engoron, le procureur général a souligné qu’il avait « informé les accusés de sa volonté de discuter du maintien de l’application de certaines parties de cette réparation en attendant le procès et l’entrée en jugement final, à condition que le procès continue d’avancer ».

Le juge a ordonné cette semaine à Trump de proposer des curateurs potentiels d’ici le 26 octobre, ce qui entamerait le processus de dissolution.

Trump et ses coaccusés n’ont pas encore accepté de s’engager dans ces discussions, ajoute le dossier du procureur général, affirmant qu’« il ne devrait pas y avoir de recours à l’urgence de cette Cour alors que les parties n’ont même pas eu l’occasion de déterminer si elles peuvent parvenir à un accord ». un accord. »

Le bureau du procureur général affirme que la cour d’appel devrait prendre en compte les ressources judiciaires importantes mises en place pour le procès, comme « des dispositions de sécurité spéciales à l’extérieur et à l’intérieur du palais de justice, de nombreux agents de sécurité supplémentaires et autres personnels judiciaires pour mener à bien ces mesures de sécurité, et des dispositions spéciales pour garantir l’accès des personnes ». la presse et le public.

Par ailleurs, les avocats de Trump ont accepté d’abandonner le procès qu’ils avaient intenté contre Engoron et le procureur général de New York.

Les avocats de Trump et ses coaccusés avisé la cour d’appel qu’ils ont convenu avec le bureau du procureur général de New York, Letitia James, de mettre fin à la poursuite.

L’action en appel, intentée en septembre, demandait à la cour d’appel de contraindre le juge à rendre une décision dans l’affaire civile ou de suspendre le procès jusqu’à ce que le juge se prononce.

Engoron a rendu le jugement sommaire la semaine dernière, ce qui a amené la cour d’appel à rejeter la demande de suspension de Trump comme étant sans objet parce qu’Engoron a statué comme ils l’avaient demandé.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.