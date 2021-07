Donald Trump Jr. taquine le discours de son père sur CPAC avertissant que «les gens seront indignés» alors que l’ex-président fait la une de l’événement au Texas

DONALD Trump Jr. a taquiné le discours de son père sur CPAC et a averti que « les gens seront indignés ».

L’ancien président Donald Trump prononcera le discours en tête d’affiche clôturant l’événement CPAC de trois jours au Texas.

Donald Trump Jr. a prévenu que « les gens seront indignés »

L’ex-président prononcera le discours en tête d’affiche à CPAC Crédit : Getty

Les dirigeants ont qualifié CPAC de rassemblement de conservateurs le plus important et le plus influent au monde.

Lorsque le fils aîné de Trump, Donald Jr. a été interrogé sur le discours de son père, il a dit qu' »avec mon père, on ne sait jamais, n’est-ce pas ».

« Je peux vous assurer que ça va être intéressant. Je peux vous assurer que les gens seront indignés », a-t-il déclaré à Fox News vendredi, avant son propre discours à CPAC.

Il s’agit d’un plan visant à réintégrer Donald Trump en « jours, pas en années » en l’élisant président de la Chambre, a été révélé.

Les participants à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Dallas auraient reçu des cartes décrivant un plan en sept points visant à faire réintégrer l’ancien président.

Une image de la carte, avec le plan imprimé dessus, a été publiée sur Twitter par un journaliste de Forbes André Solender.

Les cartes semblaient avoir été fabriquées par un groupe appelé Patriots Soar, qui n’aurait apparemment aucun lien avec les organisateurs de la conférence.

Le plan bizarre consiste à donner la botte à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et éventuellement à installer Donald Trump à sa place.

Une fois qu’il aurait assumé le rôle de président, Trump appellerait alors à un vote pour destituer, inculper et retirer les « imposteurs » du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris.

Le président de la Chambre étant le troisième dans la lignée de la succession présidentielle, le plan a ensuite vu l’ancien président reprendre sa « place qui lui revient ».

La théorie selon laquelle Trump sera bientôt réintégré en tant que président a été colportée par un certain nombre de personnalités, telles que la représentante de QAnon, Marjorie Taylor Greene.

Donald Jr. a dit, « avec mon père, on ne sait jamais, n’est-ce pas. » Crédit : Getty

CPAC est considéré comme le plus grand et le plus influent rassemblement de conservateurs au monde Crédit : Getty

L’ancien dirigeant américain s’est rendu dans l’Ohio le mois dernier pour organiser un rassemblement de style campagne alors que peu de temps après, il a tenu une réunion avec ses partisans lors d’un rassemblement à Sarasota, en Floride.

Et bien qu’il n’ait pas officiellement confirmé s’il prévoyait de se présenter en 2024, il a taquiné à plusieurs reprises son retour à la Maison Blanche.

Il a admis qu’il avait manqué « d’aider les gens » depuis qu’il avait quitté la Maison Blanche, disant à Sean Hannity qu’il était plus populaire maintenant qu’il ne l’était avant les élections de 2020.