URBANDALE, Iowa — C’était une guerre entre juniors au quartier général de campagne de l’ancien président Donald Trump dans l’Iowa, jeudi après-midi.

Donald Trump Jr., le fils du 45e président, a déclaré que la candidature de Robert F. Kennedy Jr. pour 2024 était un stratagème des démocrates lorsqu’un volontaire de Trump l’a interrogé sur la campagne des indépendants.

« C’était légitimement toujours l’impression que c’était une usine démocrate visant à nuire à l’affaire Trump », a déclaré Trump Jr. à une foule d’environ quarante habitants de l’Iowa se portant volontaires pour la campagne Trump, ajoutant: « Il ne serait pas là si les démocrates ne le faisaient pas. je le veux.

En fait, les démocrates ont rejeté la campagne de Kennedy alors qu’il se présentait aux primaires démocrates, où il n’a pas réussi à gagner du terrain malgré le soutien de personnalités conservatrices et de l’écosystème médiatique de droite. Kennedy a finalement changé de cap et a lancé une campagne indépendante. Depuis lors, la campagne Trump et ses alliés ont cherché à mettre davantage en avant les positions politiques de gauche de Kennedy.

“J’ai l’intention d’arracher les rênes du pouvoir aux deux partis et de lui donner le peuple américain”, a déclaré Kennedy à Philadelphie le 9 octobre, entamant la deuxième version de sa campagne.

La campagne indépendante de Kennedy a déclenché un tourbillon de débats sur la question de savoir si sa candidature serait plus susceptible de nuire au président Joe Biden ou à Trump, s’ils obtenaient tous deux les nominations de leur parti respectif.

« Il devrait être une menace bien plus grande pour Joe Biden que pour nous », a déclaré Trump Jr. jeudi. Mais l’homme d’affaires de 45 ans a averti que les partisans de MAGA ne devraient pas se laisser berner par des réactions favorables à Kennedy en raison de son scepticisme bien documenté à l’égard des vaccins.

“Une fois que vous regardez son bilan électoral, vous vous dites non, c’est juste un libéral anti-vax”, a déclaré Trump Jr., pointant du doigt les positions de Kennedy sur les réparations, l’immigration et les armes à feu. Il a ajouté : « Étant anti-vax, je ne pense pas que ce soit suffisant. »

Trump Jr. a déclaré que la campagne Trump devra faire un effort pour expliquer les positions de Kennedy aux électeurs.

Après son discours, Trump Jr. s’est adressé à la presse et a réagi à l’annonce selon laquelle son père avait été condamné à une amende de 10 000 dollars pour avoir violé une ordonnance de silence lui interdisant de parler du personnel du juge lors de son procès pour fraude à New York.

“Quand vous dites que c’est marxiste et hyperbole, il n’y a plus d’hyperbole là-dedans”, a déclaré Trump Jr.. “C’est dégoûtant.”

Trump Jr. a également décrit avec assurance les chances de son père dans l’Iowa, commençant à qualifier l’avance de Trump dans l’Iowa d’« insurmontable » avant de se rattraper et de s’arrêter à mi-parcours.

Interrogé par NBC News s’il craignait que le soutien du gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, à un autre candidat puisse faire dérailler les chances de Trump dans l’État, Trump Jr. a évoqué les récents sondages et a déclaré que la campagne était la suivante : « Quel est le mot : l’écraser ?