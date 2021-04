DONALD Trump Jr s’est impitoyablement moqué de l’accord de podcast de 25 millions de dollars de Meghan et Harry avec Spotify, alors que les musiciens s’énervent à propos de l’accord lucratif.

Partageant un article du New York Post avec le titre ‘Harry et Meghan accordent 25 millions de dollars sur Spotify un’ coup de pied dans les dents ‘aux musiciens’, le fils de l’ex-président a tweeté « Arrêtez de les opprimer !!!! »

Don Trump Jr. s’est moqué de Meghan et Harry dans un tweet écrit lundi Crédit: Reuters

Le tweet est venu en réponse à un article du NY Post qualifiant leur accord de 25 millions de dollars avec Spotify de « coup de pied dans les dents » Crédit: @ DonaldJTrumpJr / Twitter

L’empannage était lié aux nouvelles récentes selon lesquelles les musiciens ne sont pas impressionnés par l’accord lucratif du prince Harry et de Meghan Markle avec Spotify.

Le couple produit des podcasts de bien-être pour la plate-forme, qui a été critiquée pour son modèle de paiement pour les artistes, dont beaucoup sont payés moins d’un centime par flux lorsque leurs chansons sont jouées en ligne.

Des musiciens célèbres tels que Paul McCartney, Chris Martin, Kate Bush, Stevie Nicks et 150 autres ont appelé le gouvernement britannique cette semaine à revoir la façon dont les plateformes de streaming payent les musiciens.

De nombreux artistes étaient en colère contre le patron de Spotify, Horacio Gutierrez, disant au Parlement que l’accord entre Harry et Meghan créerait un «cercle vertueux» qui aiderait à attirer plus de gens sur le site.

Le couple produit des podcasts de bien-être pour Spotify, qui a été critiqué pour son modèle de paiement pour les artistes Crédit: Reuters

Spotify a été critiqué pour la façon dont il paie les artistes sur sa plate-forme Crédits: Rex

Gutierrez a suggéré que l’afflux de nouveaux abonnés que les Sussex apporteraient aiderait à son tour les musiciens en difficulté à obtenir plus de flux.

Cependant, un certain nombre de ces musiciens se sont déclarés indignés contre cette suggestion.

«J’écris des chansons depuis l’âge de 12 ans», a déclaré l’auteur-compositeur-interprète britannique Callum Gardner au Daily Star.

« Je ne suis pas payé de Spotify, ce n’est jamais cassé même avec l’argent que j’ai utilisé pour mettre des chansons sur Spotify. C’est difficile, je ne sais pas ce que nous sommes censés faire parce qu’ils ont tout le pouvoir et en quelque sorte tous les les artistes sont tous d’accord.

Un deuxième jeune musicien, Harrison Rhys, quant à lui, a qualifié l’accord de Meghan et Harry avec le géant du streaming de « coup de pied contraire à l’éthique ».

« Je pense que ce que Spotify a fait est contraire à l’éthique, nous ne sommes payés que 0,0038 £. [about half a cent] par flux, mais ils sont capables de payer ce qui est probablement des frais de plusieurs millions de dollars à Harry et Meghan », a-t-il déclaré.

Rhys a poursuivi: « En réalité, qui ne voudrait pas accepter ce genre d’argent pour diffuser son podcast et c’est probablement une chose positive pour leurs auditeurs, car les Sussex font vraiment beaucoup de bien avec leurs projets à travers le monde. .

« Mais cette dernière année a été la plus difficile pour les musiciens, où beaucoup ont perdu la majorité de leurs revenus, donc je pense que c’est un coup de pied dans les dents. »

Donald Trump Sr.a déjà déclaré qu’il « n’était pas fan » de Meghan Markle Crédits: Getty

Harry et Meghan provoquent des ondes de choc le mois dernier lorsqu’ils se sont assis pour une interview révélatrice de bombe avec Operah Crédit: Reuters

Deux campagnes sur les réseaux sociaux, #BrokenRecord et #FixStreaming, ont également cherché à faire pression sur Spotify pour qu’il change la façon dont il paie les musiciens.

La secrétaire générale adjointe du syndicat des musiciens, Naomi Pohl, a déclaré au Star: «La plupart des revenus du streaming profitent aux grandes entreprises comme les grands labels au détriment des artistes qui gagnent décemment leur vie.

«Le moment est venu de changer et nous espérons que le gouvernement britannique écoutera et que nous corrigerons le streaming et obtiendrons une meilleure offre pour tous les fabricants de musique.

Avant son tweet de lundi, le père de Donald Trump Jr., l’ancien président Donald Trump, avait précédemment exprimé son aversion pour la duchesse Meghan.

Lorsqu’on lui a demandé en 2019 par The Sun s’il savait que Meghan l’avait précédemment qualifié de «diviseur» et de «misogyne», il a répondu qu’il ne savait pas «qu’elle était méchante».

Lors de la préparation des élections de 2020 l’année dernière, Trump a également déclaré lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche qu’il « n’était pas un fan de Meghan ».

« Je ne suis pas fan de la sienne. Et je dirais ceci – et elle a probablement entendu cela – mais je souhaite beaucoup de chance à Harry parce qu’il va en avoir besoin, » dit-il.