DONALD Trump Jr a grillé la capitaine américaine de football féminin Megan Rapinoe pour la manifestation « réveillée » de l’équipe après leur défaite aux Jeux olympiques la semaine dernière.

L’équipe féminine s’est agenouillée avant le match pour soutenir Black Lives Matter avant d’être blanchie par la Suède 3-0 lors de son premier match olympique.

Trump Jr a tiré sur Megan Rapinoe Crédit : AP

Rapinoe a parlé des critiques que les athlètes féminines reçoivent Crédit : Getty

Trump Jr a partagé un article sur Rapinoe en train de fouiller les médias pour leur couverture du sport féminin sur Twitter.

« Hey Megan… c’est peut-être toi ! » Trump Jr a écrit.

Après la défaite, Rapinoe a déclaré qu’elle « accueillait favorablement » les commentaires, mais a déclaré que les critiques des médias sur le sport féminin » doivent s’améliorer « , selon Yahoo! Des sports.

RAPINOE ‘ACCUEILLE’ LA CRITIQUE

Cependant, Rapinoe ne faisait apparemment pas référence au contrecoup que son équipe a reçu après cette défaite initiale, elle faisait référence à la différence entre la façon dont les sports masculins et féminins sont couverts.

« Cela me dit que les gens regardent les matchs et comprennent l’importance des matchs et comprennent les différentes équipes », a déclaré Rapinoe à propos de la critique.

« Ça ne me dérange pas. Je pense que tout ce qu’ils ont dit était juste.

« Nous n’avons pas bien joué. La Suède a eu raison de nous. »

Lisez notre blog en direct sur les Jeux Olympiques de Tokyo pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Le coup de Trump est survenu quelques semaines seulement après que les positions « réveillées » de la star du football américain ont été remises en question lorsqu’un vieux tweet d’elle a refait surface.

Dans le tweet de mai 2011, Rapinoe a déclaré à Natasha Kai, une autre membre de l’équipe américaine de football féminin d’origine asiatique, « tu as l’air asiatique avec ces yeux fermés ».

Rapinoe, une voix éminente dans la défense de l’égalité de rémunération entre les sexes et des droits des homosexuels parmi d’autres causes sociales, a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir fait le tweeter et toujours pas le supprimer.

On ne savait pas à quoi faisait référence Rapinoe, car le compte Twitter de Kai, qui est d’origine hawaïenne, philippine, chinoise et caucasienne, a depuis été supprimé.

La star du football a également fait la une des journaux le mois dernier après l’annonce que Victoria’s Secret la choisissait comme nouveau porte-parole de la marque.

Dans une interview avec le New York Times, Rapinoe a déclaré que Victoria’s Secret était « patriarcale, sexiste, voyant non seulement ce que cela signifiait d’être sexy, mais ce que les vêtements essayaient d’accomplir à travers une lentille masculine et à travers ce que les hommes désiraient ».

« Et il était très commercialisé auprès des femmes plus jeunes », a-t-elle ajouté.

La marque de lingerie a annoncé son intention de travailler avec un nouveau groupe de femmes – dont l’actrice Priyanka Chopra Jonas et le mannequin transgenre Valentina Sampaio – en juin.

L’équipe de football féminine a également été critiquée pour s’être agenouillée en signe de protestation Crédit : Getty