Donald Trump Jr rompt la quarantaine en affirmant qu’il est sans COVID

Donald Trump Jr a annoncé mercredi soir qu’il était libre de COVID et qu’il passera Thanksgiving avec sa famille, cinq jours seulement après avoir annoncé qu’il avait été testé positif.

Les Trump n’ont pas confirmé leurs plans de Thanksgiving. L’année dernière, toute la famille s’est réunie à Mar-a-Lago.

Dans une vidéo Instagram, il a posé avec sa petite amie Kimberly Guilfoyle et leur diffusion de Thanksgiving et a déclaré aux fans: “ J’ai été autorisé, heureux d’être en bonne santé et nous pouvons passer Thanksgiving comme il se doit.

“ Nous ne savions pas si cela allait être le cas, alors KG et moi en avons acheté assez pour probablement un Thanksgiving pour six ou sept ans juste pour nous et nous le faisons aujourd’hui, mercredi, comme une petite fête supplémentaire ”, a déclaré, ce qui suggère qu’il passera les vacances avec le président – potentiellement à la Maison Blanche.

Dans une vidéo mise en ligne par Guilfoyle, il a déclaré: “ Je me dirige vers ma famille demain – la famille comme cela est censé être fait.

Dans une vidéo Instagram, il a posé avec sa petite amie Kimberly Guilfoyle et leur diffusion de Thanksgiving et a déclaré aux fans: “ Je me suis dégagé, heureux d’être en bonne santé et nous pouvons passer Thanksgiving comme il se doit.

«Vraiment excité à ce sujet.

Le CDC déconseille de mélanger les ménages ou les voyages, les cas de COVID et les décès atteignant le plus haut niveau observé depuis mai.

Vendredi soir, Don Jr. s’est rendu sur Instagram pour annoncer qu’il avait “ la rona ”.

On ne sait pas quand il l’a contracté. Il n’était pas en phase avec cela et a dit qu’il était «totalement asymptomatique».

Le fait qu’il ait été “ autorisé ” rappelle l’époque où le président l’avait mais a refusé de la mettre en quarantaine, affirmant que des médecins lui avaient dit qu’il n’était pas contagieux.

Le conseil du CDC est que quiconque contracte le COVID-19 doit être mis en quarantaine pendant 14 jours pour le supprimer complètement de son système.

Dans leur vidéo, Don. Jr et Guilfoyle ont montré leur impressionnante répartition qui, selon eux, était suffisante pour nourrir «six ou sept personnes».

«Nous avons de la dinde, de la farce, des raviolis – KG a fait assez de farce pour environ 97 personnes», a-t-il plaisanté.

Guilfoyle a répondu: “ Tarte aux fraises et à la rhubarbe. Don en a déjà mangé une partie.

En signant, Don Jr. a déclaré: “Nous espérons que vous passerez un merveilleux Thanksgiving et juste un week-end béni.”