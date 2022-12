Donald Trump Jr. qualifie Zelensky de “reine du bien-être”

Le fils aîné de l’ancien président a critiqué l’aide massive de Washington à Kiev

Donald Trump Jr. a réagi au voyage de Vladimir Zelensky à Washington en se moquant du président ukrainien pour avoir constamment recherché des aumônes de Washington et d’autres gouvernements occidentaux.

“Zelensky est fondamentalement une reine du bien-être international ingrate”, le fils aîné de l’ancien président américain m’a dit mercredi dans un post Twitter. Il réagissait aux informations selon lesquelles le dirigeant ukrainien exigerait encore plus d’aide, alors même que le Congrès se prépare à approuver une aide économique et militaire supplémentaire de 45 milliards de dollars à Kiev.

Le dernier programme d’aide proposé, qui dépasse de 22% les 37 milliards de dollars demandés par le président Joe Biden, porterait la valeur totale des armes et de l’argent que les législateurs américains ont approuvés pour l’Ukraine en 2022 à environ 100 milliards de dollars.

Néanmoins, Zelensky s’est souvent plaint que les alliés occidentaux n’en font pas assez pour subvenir aux besoins de l’Ukraine pour combattre la Russie. Interrogé en avril dernier sur l’assistance militaire de Washington, il a répondu : « Il n’y en aura jamais assez. Assez n’est pas possible.

Avant de quitter Kiev pour les États-Unis, il aurait dit de l’Occident, « Nous sommes reconnaissants de leur soutien, mais ce n’est pas suffisant. C’est un indice, ce n’est pas suffisant.

Lire la suite Biden explique pourquoi Zelensky ne peut pas obtenir tout ce qu’il veut

Le soutien du Congrès américain à l’aide à l’Ukraine a été largement bipartisan, mais les républicains ont de plus en plus critiqué l’ampleur des dépenses et le manque de surveillance pour prévenir la fraude. Plus tôt ce mois-ci, la Chambre des représentants a rejeté de justesse un projet de loi qui appelait à un audit de l’aide économique et militaire de Washington à Kiev.

La représentante Marjorie Taylor Greene, la républicaine de Géorgie qui a dirigé le projet de loi sur l’audit, s’est prononcée contre la visite de Zelensky à Washington. Elle a qualifié le dirigeant ukrainien d’américain “président de l’ombre” disant qu’il expliquerait au Congrès “Pourquoi il a besoin de milliards de dollars des contribuables américains pour le 51e État, l’Ukraine.”

“Ceci est absurde. Mettez l’Amérique d’abord ” elle a ajouté.

LIRE LA SUITE: Les législateurs américains rejettent de peu l’audit sur l’aide à l’Ukraine

Les spéculations selon lesquelles les républicains réduiraient l’aide à l’Ukraine après avoir pris le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat du mois dernier pourraient cependant être infondées.

“Fournir une assistance aux Ukrainiens pour vaincre les Russes est la priorité numéro un des États-Unis en ce moment selon la plupart des républicains”, Le chef de la minorité au Sénat américain, Mitch McConnell, un républicain du Kentucky, a déclaré mardi.