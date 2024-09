Donald Trump Jr : « Kimberly Guilfoyle n’était probablement pas au courant pour Bettina… » : la vie amoureuse de Donald Trump Jr sur le radar

Depuis la photo d’un baiser labial entre Donald Trump Jr et Bettina Anderson Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Don Jr. pourrait ne pas se marier avec sa fiancée de longue date, Kimberley Guilfoyle, qui appelle publiquement l’ancien président Donald Trump son beau-père. Des sources proches du dossier, citées par le Daily Mail, ont déclaré que Kimberley ne savait rien de Bettina ou ne voulait pas le savoir. « Elle n’est pas idiote, mais il est facile de se tromper soi-même quand on est si engagé envers quelqu’un et qu’on croit qu’il est engagé envers soi », a déclaré une source proche du dossier.

Qui est Bettina Anderson?

Bettina Anderson, 37 ans, est une mondaine de Floride, fille d’Inger et du regretté Harry Loy Anderson Jr. Sa proximité avec Don Jr est un secret de polichinelle dans cette ville de Floride et ils sont souvent aperçus ensemble, confortablement installés. Des photos d’eux s’embrassant plusieurs fois pendant le repas au Honor Bar ont déclenché des spéculations selon lesquelles ils ne voulaient plus que leur relation reste secrète.

Les gens pensent que Donald Trump Jr est un homme capricieux et qu’il n’est pas responsable de ce qu’il fait à qui que ce soit – du moins pas à Kimberley, mais probablement à son père.

Bettina est mannequin, titulaire d’une licence en histoire de l’art, critique et conservation de l’Université de Columbia.

Qui est Kimberly Guilfoyle ?

Kimberly Guilfoyle, 55 ans, a neuf ans de plus que Donald Trump Jr. Ancienne procureure, Guilfoyle a été mariée deux fois, une fois à Gavin Newsom, l’actuel gouverneur démocrate de Californie. Guilfoyle et Donald Trump Jr se fréquentent depuis 2018 et depuis, Guilfoyle fait partie intégrante de la campagne de Donald Trump. Guilfoyle a également été présentatrice sur Fox News.

Mais l’alliance de Don Jr avec Bettina Anderson ne mettra peut-être pas fin à ses fiançailles avec Guilfoyle. Selon des sources proches du dossier, elle est désormais la femme à part, mais comme elle est très impliquée dans la campagne, les fiançailles pourraient ne pas prendre fin maintenant.





