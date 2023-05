Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump Jr a qualifié son père de « morticien » dans un apparent lapsus alors qu’il tentait de ridiculiser la campagne présidentielle de 2024 de Ron DeSantis sur Twitter.

Le fils aîné de l’ancien président Donald Trump se moquait de M. DeSantis pour son lancement de campagne troublé sur Twitter Spaces, qui a été entaché de problèmes techniques.

Il a diffusé un clip audio de ce qu’il a qualifié de « 8 minutes de silence » lors du lancement de la campagne de M. DeSantis et a fait écho à la description de son père comme un « DeSaster ».

«C’était un désastre de hashtag. Il a fallu beaucoup de temps à Elon Musk pour comprendre à peine comment et ce qui se passait. Il a fallu deux milliardaires charismatiques comme Elon Musk et David Sacks pour mener DeSantis à travers cela où il a essentiellement lu un éditorial sur ce qu’il allait faire », a-t-il déclaré.

Cependant, tout en essayant de stimuler la candidature de son père, il a involontairement qualifié M. Trump de croque-mort – un entrepreneur de pompes funèbres dont le travail consiste à préparer les cadavres et à organiser les funérailles.

« Trump a le charisme d’un croque-mort… Et l’énergie qui donne à Jeb Bush l’air d’un olympien », a-t-il déclaré, faisant référence à la campagne républicaine vouée à l’échec de 2016 de Jeb Bush, fils de l’ancien président George HW Bush.

Donald Trump Jr a poursuivi son coup de gueule sans se rendre compte de son erreur.

Il a continué à se moquer du gouverneur de Floride, affirmant que le lancement « raté » était révélateur de futurs échecs. Il a dit que M. DeSantis regretterait d’avoir couru contre son père.

Le clip de sa gaffe est devenu viral, recevant plus d’un million de vues et provoquant une virée à la traîne.

« Quelqu’un doit lui dire qu’il a tout faux s’il essaie de faire du battage médiatique avec son père », a déclaré un utilisateur de Twitter.

Une autre utilisatrice Allene Lewis a plaisanté : « C’est riche ! Pour la première fois dans la vie de Donny He, il a dit la vérité sur papa.

« C’était cette bosse supplémentaire que Jr a faite juste avant d’enregistrer ça », a déclaré l’un d’eux.

« Il n’y a pas de F ******g moyen de faire une erreur comme celle-ci à moins que votre subconscient VEUT que vous fassiez une erreur comme celle-ci », a déclaré un autre.

Le lancement très attendu de la campagne 2024 de Ron DeSantis est tombé à plat mercredi soir lorsqu’il a été entaché de problèmes techniques. Le gouverneur de Floride, 44 ans, a choisi d’annoncer sa course présidentielle de manière non conventionnelle – dans un événement Twitter Spaces avec Elon Musk et David Sacks.

Mais l’événement a pris un départ difficile lorsqu’il s’est écrasé plusieurs fois et que le son a chuté à plusieurs reprises.