Donald Trump Jr dénonce l’enquête sur Trump Org comme une « persécution politique » dans l’apparence fougueuse de Tucker Carlson

DONALD Trump Jr a déclaré que l’enquête du procureur général de New York sur l’entreprise de son père était une « persécution politique ».

Trump Jr a critiqué AG Letitia James comme ayant une vendetta contre son père lors d’une apparition enflammée sur Tucker Carlson Tonight mardi.

Trump Jr a déclaré que les enquêtes sur son père étaient une « persécution politique » Crédit : Fox News

Le bureau de New York AG Letitia James enquête sur Trump Crédit : Reuters

« Je pense que c’est une persécution politique », a-t-il déclaré à propos de l’enquête sur l’Organisation Trump.

« Je le sais parce que [AG James] a littéralement fait campagne là-dessus – elle allait enquêter sur les crimes », a-t-il déclaré. « Le problème, c’est que ce n’était pas comme si elle faisait partie de ce bureau.

« Elle n’en avait aucune idée, mais à New York, c’est bien d’essayer de persécuter vos ennemis politiques, d’essayer de les cibler, d’essayer de leur faire du mal. Et ils le font depuis plus de cinq ans. »

Trump Jr a poursuivi en alléguant que les enquêtes sur l’Organisation Trump ne sont que des responsables de gauche essayant de créer un crime.

Trump a fait ces commentaires lors d’une apparition sur Tucker Carlson Tonight Crédit : Fox News

La Trump Organization est sondée par le procureur général de New York et le DA de Manhattan Crédit : AP

Il a également accusé les politiciens de New York d’ignorer les problèmes au sein de l’État pour s’en prendre à la famille Trump.

« A New York, la criminalité monte en flèche, les impôts vont monter en flèche, la valeur des propriétés baisse, les taux de meurtres montent en flèche », a-t-il déclaré.

« Et pourtant, plutôt que d’utiliser l’argent des contribuables pour résoudre ces problèmes … ils vont continuer à dépenser cet argent des contribuables pour cibler leurs ennemis – et c’est assez dégoûtant. »

Le mois dernier, le bureau du procureur général de New York a annoncé que son enquête sur l’organisation Trump était désormais de nature criminelle.

On ne sait pas si Trump lui-même sera inculpé dans l’une ou l’autre enquête Crédit : Getty

La réponse de Trump à la nouvelle était similaire à celle de son fils, qualifiant l’enquête de chasse aux sorcières et appelant les responsables de New York à se concentrer ailleurs.

« Il n’y a rien de plus corrompu qu’une enquête qui est à la recherche désespérée d’un crime. Mais ne vous y trompez pas, c’est exactement ce qui se passe ici », a déclaré Trump dans un communiqué.

« Le procureur général de New York a littéralement fait campagne pour poursuivre Donald Trump avant même qu’elle ne sache quoi que ce soit sur moi. »

L’ancien président a affirmé que les procureurs sont « consumés » par une « chasse aux sorcières politique et partisane » à un moment où les taux de criminalité augmentent.

Trump fait également l’objet d’une enquête par le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr.

Trump a qualifié cette enquête de « suite de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire américaine » après l’annonce de la réunion d’un grand jury pour déterminer s’il fallait inculper l’ancien président.