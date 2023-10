Donald Trump Jr. comparaîtra à la collecte de fonds du comité GOP du comté de McHenry – Shaw Local

Pour lancer la course à la présidentielle, la GOPAC du comté de McHenry organise un événement avec Donald Trump, Jr. la semaine prochaine.

Karen Tirio, présidente du MCGOPAC, un comité d’action politique républicain, a déclaré que le parti avait « la chance d’avoir un groupe très solide » de candidats à la présidentielle, mais que le MCGOPAC soutenait Donald Trump comme candidat républicain à la présidence lors des élections de l’année prochaine.

Le MCGOPAC parraine et organise un événement avec le fils de l’ancien président à 11 heures le 27 octobre à Addison. Les billets commencent à 150 $ et vont jusqu’à 1 500 $, ce qui comprend une place à la table de Trump et une séance photo avec lui.

« Nous espérons que les gens repartiront avec une nouvelle perspective sur ce qui s’est passé dans la vie de notre ancien président et de sa famille, ainsi qu’avec une vigueur renouvelée alors que nous entamons la saison électorale 2024 », a déclaré Tirio dans un courriel adressé au Héraut du Nord-Ouest.

Trump Jr. est vice-président exécutif de la Trump Organization et a lancé un podcast intitulé « Triggered with Don Jr ». plus tôt cette année.

Les 500 premiers participants recevront un exemplaire du livre de Donald Trump, «Lettres à Trump», qui contient plus de 300 pages de photos et de lettres entre Trump, des dirigeants mondiaux, des célébrités et d’autres personnalités, a déclaré Tirio.

La Trump Organization a été reconnue coupable de fraude fiscale l’année dernière et fait face à de nombreux autres problèmes juridiques, que les Trump ont imputés à une chasse aux sorcières démocrate.

MCGOPAC, basée à Woodstock, a été créée en 2016 et compte près de 10 000 personnes inscrites à sa liste de diffusion, a déclaré Tirio.

Les valeurs de MCGOPAC incluent « la protection des enfants à naître, la préservation de nos droits, le respect de la vie et de l’héritage de ceux qui se sont battus pour notre pays », a déclaré Tirio. L’organisation soutient également les croyances judéo-chrétiennes.

« Nous y parvenons en recrutant et en soutenant des candidats, en organisant des événements et en mobilisant les conservateurs pour qu’ils agissent sur des questions importantes », a-t-elle déclaré.