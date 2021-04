Le provocateur de haut niveau Donald Trump Jr. a répété un mème qu’il a partagé plus tôt dans la semaine à propos du luminaire des Los Angeles Lakers James, envoyant l’homme qui vient d’être accusé par son père de produire « déclamations racistes » qui sont « qui divise ».

Ciblant l’homme qui a énervé son père pendant son mandat à cause d’incidents, notamment de s’agenouiller avant les matchs tout en portant un t-shirt Black Lives Matter, Trump Jr.a montré James assis dans son kit lors d’un appel de presse de la NBA.

Le faux texte d’accompagnement prétend que le militant social en série James a déclaré: « Nous sommes au point où une fille ne peut même plus poignarder ses amis. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr)

Don Jr a publié une fausse citation de LeBron et voici à quoi ressemble son histoire Instagram pic.twitter.com/WuAWl7xGSE – Aaron Rupar (@atrupar) 25 avril 2021

Les censeurs d’Instagram ont été l’objet de colère parmi de nombreuses équipes sportives, joueurs et fans pour leur approche laxiste perçue du discours de haine et du racisme, mais ils n’ont pas tardé à ajouter un avis au meme de Trump Jr., annonçant que cela avait été le cas. « examiné par des vérificateurs indépendants » et contenait de «fausses informations».

Visiblement imperturbable par le risque de censure, l’homme de 43 ans a écrit sur son précédent post: « Pour les vérificateurs de faits, c’est une parodie et il ne faut pas le prendre au sérieux. »

Il visait toujours James, ajoutant: « Bien que, si vous l’écoutez, cela semble plus plausible qu’improbable … du moins pour moi. »

Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. Je suis tellement désespéré pour plus de RESPONSABILITÉ – LeBron James (@KingJames) 21 avril 2021

tu es celui qui crée plus de haine dans cette situation, clown pic.twitter.com/Pa5EU9MWNV – Logan Hall (@loganclarkhall) 21 avril 2021

James, quadruple champion de la NBA, a alimenté la controverse la semaine dernière lorsque, répondant au verdict selon lequel le policier Derek Chauvin était coupable du meurtre de George Floyd, il a tweeté un message avertissant « vous êtes le prochain » à côté d’une photo du policier blanc lié au meurtre de la victime noire de 16 ans Ma’Khia Bryant dans l’Ohio au début du mois.

James a ensuite supprimé le tweet adressé à ses millions d’abonnés, en écrivant: «Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police.

« J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine. Il ne s’agit pas d’un officier – il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. Je suis tellement désespéré pour plus de responsabilité. »

Auto-proclamé @Roi James est prompt à doxer un policier qui a sauvé quelqu’un d’être poignardé à mort avec un couteau. Mais il ne dira toujours pas un mot du génocide des Ouïghours en Chine. Vous pouvez vous appeler «roi» autant que vous voulez, mais vous n’êtes vraiment que le bouffon de la cour de Xi. – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 22 avril 2021

Donald Trump publie une déclaration sur LeBron James. pic.twitter.com/wDB28ZvmsX – 🤩🤩 Edwin 🌟🌟 Gab @TerraNNone (@EdwinVcity) 23 avril 2021

Dans un communiqué, l’ancien président Trump a répondu: « LeBron James devrait se concentrer sur le basket-ball plutôt que présider à la destruction de la NBA, qui vient d’enregistrer les plus faibles cotes de télévision, de loin, dans la longue et distinguée histoire de la ligue.

« Ses diatribes racistes sont source de division, désagréables, insultantes et humiliantes. Il est peut-être un grand basketteur, mais il ne fait rien pour rapprocher notre pays. »

Le message de Trump Jr. s’est avéré être un facteur de division prévisible. « Ils ont vérifié un mème, » se moquait du commentateur politique Ryan Fournier, tandis qu’un critique appelé Trump Jr. « vicieux et faux », ajoutant des républicains: « C’est comme si tant de choses allaient contre eux, le mensonge est le seul moyen d’attirer l’attention. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr)

Trump Jr.a été sur une forme prolifique ces derniers jours, attaquant le nouveau président Joe Biden pour sa politique et son approche et, il y a une semaine, appelant James pour son manque relatif de volonté de dénoncer les atrocités des droits de l’homme en Chine.

« [James] est prompte à doxer un policier qui a sauvé quelqu’un d’être poignardé à mort avec un couteau, « a déclaré Trump. Jr, recevant plus de 100 000 likes et retweets.

« Mais il ne dira toujours pas un mot sur le génocide des Ouïghours en Chine. Vous pouvez vous appeler ‘Roi’ [James’ nickname] tout ce que tu veux, mais tu es vraiment juste [China president] Le bouffon de la cour de Xi. «