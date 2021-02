Donald Trump jette Rudy Giuliani comme son avocat personnel alors qu’ils sont tous deux poursuivis par un membre du Congrès

L’ancien président Donald Trump n’est plus représenté par l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, a révélé le bureau de l’ancien président un jour où les deux hommes ont été poursuivis par un législateur démocrate de la Chambre dans le cadre de la loi Ku Klux Klan de l’ère de la reconstruction pour l’émeute du Capitole.

Giuliani a dirigé l’effort raté de Trump pour renverser les résultats des élections dans les États perdus par Trump et a parcouru le pays pour plaider en faveur d’une « fraude massive » – voyageant même après avoir contracté le COVID-19 à la suite d’une visite à la Maison Blanche.

Il a également mené ses propres efforts pour déterrer Joe Biden et son fils Hunter en Ukraine.

L’ancien maire de New York Rudy Giuliani ne représente plus l’ancien président Donald Trump dans les affaires juridiques, selon le bureau de Trump

« Le maire Giuliani ne représente actuellement le président Trump dans aucune affaire juridique », a déclaré le porte-parole de Trump, Jason Miller, à DailyMail.com. Il a également contesté la qualification selon laquelle Giuliani n’était pas impliqué dans la défense de destitution de Trump.

Miller a contesté que cette décision avait un lien avec le nouveau procès du représentant démocrate du Mississippi, Bennie Thompson. « Aucun lien – il ne représente tout simplement pas activement le président dans les questions juridiques », a-t-il déclaré.

Il a déclaré à propos de Giuliani, qui remonte à des années avec Trump, « Le maire reste un allié et un ami », et a déclaré qu’il n’y avait « pas de scission ou de divorce ou quoi que ce soit de ce genre ».

Trump a d’autres avocats avec lesquels il continue de travailler à différents titres, a déclaré Miller.

La nouvelle que Giuliani n’était plus à l’emploi de Trump – l’ancien maire avait déclaré qu’il travaillait bénévolement, bien que le New York Times ait également rapporté qu’il avait demandé 20000 dollars par jour pendant la lutte postélectorale – intervient un jour où Thompson a poursuivi Trump et Giuliani et les a accusés de conspirer avec des groupes extrémistes avant l’émeute du Capitole.

Le procès, déposé devant un tribunal fédéral à Washington en vertu d’une loi de l’époque de la reconstruction connue sous le nom de Ku Klux Klan Act.

Giuliani a parlé lors d’une infâme conférence de presse RNC des allégations de fraude électorale de Trump, lors d’un événement où une substance qui semblait être une teinture capillaire coulait sur sa joue.

Giuliani a appelé au « procès par combat » lors du rassemblement « Save America », mais a ensuite condamné les émeutiers

Giuliani est photographié avec son associé Lev Parnas, un homme d’affaires ukrainien américain qui a aidé son enquête sur l’Ukraine mais qui a été accusé de crimes présumés de financement de campagne

Giuliani n’a joué aucun rôle public dans la défense de destitution du président Trump, même après que Trump se soit séparé d’un groupe d’avocats de Caroline du Sud. Voici les avocats de la défense de Trump pour l’ancien président Donald J.Trump Bruce Castor, à droite, et Michael van der Veen, ainsi que le porte-parole de Trump, Jason Miller

Le représentant Bennie Thompson a poursuivi l’ancien président Donald Trump, alléguant que Trump avait incité à l’insurrection meurtrière au Capitole américain. Le procès devant le tribunal fédéral de Washington allègue que l’ancien président républicain a conspiré avec des membres de groupes extrémistes d’extrême droite pour empêcher le Sénat de certifier les résultats de l’élection présidentielle qu’il a perdue face à Joe Biden

L’ancien président Donald Trump, qui vit maintenant en Floride, n’est plus représenté par Giuliani dans « aucune question juridique », a déclaré son bureau.

Donald Trump, Melania Trump et Rudy Giuliani assistent à la conférence de presse US Ryder Cup Captain’s Picks le 2 septembre 2014 à New York.

Trump a été acquitté 57 à 43 dans son procès de destitution au Sénat pour « incitation à l’insurrection » après que les dirigeants démocrates n’aient pas réussi à obtenir une majorité des deux tiers à la chambre.

CNN a d’abord rapporté que Giuliani ne représentait plus Trump.

Giuliani n’était pas présent dans le cadre de l’équipe juridique de Trump. Quelques jours avant le procès, Trump s’est séparé d’un groupe d’avocats de Caroline du Sud, s’appuyant plutôt sur l’avocat de l’Alabama David Schoen et un cabinet de Philadelphie comprenant les avocats Bruce Castor et Michael van der Veen.

Trump fait face à une vague potentielle de litiges, avec une enquête dans le comté de Fulton, en Géorgie, sur son appel au secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, à « trouver 11780 votes ». Il est également interrogé par le procureur du district de Manhattan sur des problèmes financiers, y compris des affirmations sur sa valeur nette aux institutions financières lors de transactions avant qu’il ne devienne président.

Maintenant qu’il n’est pas en fonction, Trump ne bénéficie plus de protection contre les poursuites judiciaires.

Giuliani s’est exprimé avant Trump lors du rassemblement « Save America » qui a précédé l’émeute MAGA dans le Capitole.

Un clip de son propre discours à la foule appelant au « procès par combat » figurait dans la destitution. Giuliani lui-même a déclaré qu’il entendait les mots dans un sens purement politique et a déclaré que ceux qui avaient pris part à l’émeute devraient être punis.

Thompson, un législateur de haut rang, a déclaré mardi à MSNBC qu’il serait « facile » de prouver son cas, et a parlé de l’utilisation du processus de découverte.

QUE DIT LA LOI KU KLUX KLAN? « Si deux personnes ou plus dans un État ou Territoire conspirent pour empêcher, par la force, l’intimidation ou la menace, toute personne d’accepter ou d’occuper une fonction, une fiducie ou un lieu de confiance aux États-Unis, ou de s’acquitter de ses fonctions; ou pour inciter par des moyens similaires tout dirigeant des États-Unis à quitter tout État, district ou lieu où ses fonctions d’officier doivent être exercées, ou à le blesser à sa personne ou à ses biens en raison de sa décharge légale les devoirs de sa charge, ou pendant qu’il s’acquittait légalement de ses fonctions, ou de porter atteinte à ses biens de manière à l’agresser, l’interrompre, l’entraver ou l’empêcher dans l’exercice de ses fonctions officielles.

« Le modèle et la pratique depuis novembre, l’administration Trump a encouragé les gens à venir à Washington le 6 janvier en disant que ce serait sauvage. Et donc, à ce moment-là, tout cela, les e-mails et les comptes Twitter que nous pouvons trouver, et ceux qui ont été produits par les directeurs de la Chambre au Sénat le démontreront précisément », a-t-il déclaré.

En plus de cela, il est clair que dans son discours, il a ordonné aux gens de l’Ellipse d’aller au Capitole et de faire connaître vos sentiments, et c’est ce qu’ils ont fait. Ils n’avaient pas de permis pour y aller. Il leur a ordonné de partir, et ils l’ont suivi, et les actions qui ont suivi, nous l’avons tous vu se dérouler sous nos yeux », a déclaré Thompson.

Thompson Le procès retrace l’effort acharné de Trump et Giuliani pour jeter le doute sur les résultats des élections, même si les tribunaux du pays et les responsables électoraux des États ont rejeté à plusieurs reprises leurs allégations de fraude sans fondement. Malgré les preuves du contraire, selon le procès, les hommes ont décrit l’élection comme volée tandis que Trump « approuvait plutôt que décourageait » les menaces de violence de ses partisans en colère dans les semaines qui ont précédé l’attaque du Capitole.

« La série d’événements soigneusement orchestrée qui s’est déroulée lors du rassemblement Save America et de la prise du Capitole n’était ni un accident ni une coïncidence », indique la poursuite. «C’était le point culminant prévu et prévisible d’une campagne soigneusement coordonnée pour interférer avec le processus juridique nécessaire pour confirmer le décompte des votes exprimés au Collège électoral.