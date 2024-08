Donald Trump, JD Vance et RFK Jr. ? Le qualificatif « bizarre » ne rend pas justice à ce trio de fous.

Donald Trump, JD Vance et Robert F. Kennedy Jr. entrer dans le Parti républicain et prendre le pouvoir.

C’est ça, c’est la blague.

Un ticket présidentiel qui a vainement essayé de se débarrasser de l’étiquette « bizarre » est devenu environ 17 milliards de fois plus ridicule la semaine dernière lorsque Trump a accepté l’approbation de Kennedylui serrant la main sur scène lors d’un rassemblement en Arizona et attelant le wagon du GOP à un théoricien du complot fou, anti-vaccin dangereux et transporteur réputé de carcasses d’oursons morts.

Les mèmes « ces types sont bizarres », né de la candidature du candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz description de Trump et Vance, ne sont pas à la hauteur du nouveau trio de cinglés du Parti républicain.

Le terme « bizarre » ne suffit pas pour décrire Trump, Vance et RFK Jr.

L’ancien président Donald Trump présente l’indépendant Robert F. Kennedy Jr. lors d’un rassemblement de campagne à Glendale, en Arizona, le 23 août 2024, après que Kennedy a abandonné sa course présidentielle et soutenu Trump.

Quel mot décrit le trio Trump/Vance/RFK Jr. ? Des excentriques ? Des cinglés ? Des cinglés ? Des cinglés ?

Pendant que nous essayons d’imaginer les brûlures d’estomac que ce trio provoque chez des gens raisonnables debout dans les vestiges du Parti républicain rasé par Trump, décomposons cet étrange combo.

Au sommet, bien sûr, se trouve Trump, dont la bonne foi est bien établie. pense toujours qu’il a gagné l’élection qu’il a perdue et son les foules sont toujours plus grandes que quiconque dans l’histoire, et il continue à parler régulièrement de le « grand et regretté Hannibal Lecter » fictif … Je pourrais continuer, mais il n’y a pas assez de place. Il lui manque au moins 19 McNuggets pour en avoir 20.

Kennedy n’est pas seulement un dangereux conspirationniste anti-vaccin…

Nous allons ignorer Vance – car c’est clairement ce que Trump aimerait faire – et passer directement à RFK Jr., le président des Kennedy. même la famille Kennedy désavoueIl a mis fin à sa ridicule campagne présidentielle et a soutenu Trump vendredi, une décision qui a tout son sens si vous êtes un opportuniste pur et dur doté d’un jugement horrible.

Kennedy a été, pendant des années, un critique virulent des vaccinsce qui est infailliblement stupide et dangereux. Il a dénoncé le fait que les journalistes soient recruté par la CIA pour faire un lavage de cerveau aux Américainsqui fait partie d’un programme de la CIA qu’il prétend appeler « Opération Mockingbird ».

L’indépendant Robert F. Kennedy Jr. apparaît lors d’un rassemblement à la Desert Diamond Arena de Glendale le 23 août 2024, avec l’ancien président Donald Trump après avoir quitté la course présidentielle et soutenu Trump.

Il a également imputé la COVID-19 au gouvernement lors d’un podcast de 2022, et Mother Jones a résumé sa théorie comme ceci:« Une élite mondiale dirigée par la CIA prévoyait depuis des années d’utiliser une pandémie pour mettre fin à la démocratie et imposer un contrôle totalitaire au monde entier. »

La campagne déjà folle de Trump a ajouté RFK Jr. pour quelques bonus fous

Si ce Kennedy en particulier entrait dans un pub et commençait à parler, le type ivre au bout du bar dirait : « Wouah, mec, tu veux que je t’appelle un taxi ou quelque chose comme ça ? Ce que tu dis n’a aucun sens. »

Quand Trump a présenté Kennedy comme son nouveau soutien Lors d’un rassemblement vendredi à Glendale, en Arizona, il a déclaré que le conspirationniste avait « soulevé des questions cruciales qui ont été trop longtemps ignorées dans ce pays ».

Oh là là ! On va avoir besoin d’un conteneur de la taille d’un silo pour stocker tout ce surplus de folie.

Qu’on le veuille ou non, les républicains sont désormais attachés à RFK Jr. et à ses conspirations

L’adhésion de Trump à RFK Jr. ne fait que coller le GOP aux années de bavardages insensés de Kennedy. L’équipe de campagne de Trump peut tergiverser et dire que les deux parties ne sont pas d’accord sur tout, mais bonne chance pour enfiler cette aiguille.

L’Associated Press a rapporté à la fin de la semaine dernière:« La colistière de Kennedy, Nicole Shanahan… a envisagé l’idée que Kennedy pourrait rejoindre l’administration Trump en tant que secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux. »

J’espère que vous aimez la rougeole et la polio, Amérique, parce que c’est ce que le ticket Trump/(Vance)/Kennedy a préparé !

JD Vance a du mal avec les beignets… et les gens… et tout le reste

En parlant de Vance, même si la plupart préféreraient ne pas le faire, il ne fait pas grand-chose pour contrer l’étrangeté de l’ambiance « Trump criant à propos de choses qui ne sont pas vraies tout en embrassant un théoricien du complot qui a un ver cérébral ».

Vance est devenu viral la semaine dernière pour avoir essayé et échoué à paraître normal dans une boutique de beignets de Géorgie. Il semblait ne pas comprendre comment fonctionnent les beignets ou comment interagir avec les êtres humains, posant des questions avec raideur avant de ne montrer aucun intérêt pour les réponses des employés. C’était le malaise ressenti dans le monde entier.

Le candidat républicain à la vice-présidence JD Vance interrompt sa campagne à Kenosha, dans le Wisconsin, le 20 août 2024.

Il a suivi cela avec un Interview du dimanche sur « Meet the Press » où on lui a dit que certaines personnes avaient été offensées et blessées par son commentaire désormais tristement célèbre sur les « dames aux chats sans enfants ». On lui a demandé s’il regrettait son commentaire, et plutôt que de prendre ce coup facile pour un coup politique, il a babilla et essaya de changer de sujet puis dit:« J’ai beaucoup de regrets… mais faire une blague il y a trois ans n’est pas en tête de liste. »

Bravo, ce type bizarre ! Il a également déclaré : « Je pense qu’il est beaucoup plus important pour moi d’être simplement un être humain normal », ce qui est à la fois hilarant et quelque chose qu’il n’accomplit pas. Pas du tout.

Le GOP est désormais représenté par un trio de cinglés

Nous voici donc à la fin de l’été 2024, quelques mois avant l’élection présidentielle, et ce triumvirat de dindes ennuyeuses constitue en quelque sorte le visage du Parti républicain : un ancien président d’un seul mandat menteur, un sénateur qui ne peut pas gérer les complexités de la commande de beignets et le Kennedy que le reste de la famille Kennedy n’invitera pas au dîner de Thanksgiving.

Bon travail, GOP.

L’Amérique doit maintenant trouver un meilleur mot pour « bizarre ».

