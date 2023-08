Donald Trump ira-t-il en prison ?

Donald Trump a maintenant ajouté une quatrième affaire pénale à sa liste de problèmes juridiques sans cesse croissants – cette fois pour ses prétendus efforts pour renverser le élection 2020 dans l’état oscillant de Géorgie.

L’ancien président a été inculpé par un grand jury dans le comté de Fulton le 14 août pour 13 chefs d’accusation l’accusant de s’être engagé dans un complot visant à remplacer des fonctionnaires par de faux électeurs ainsi que d’avoir commis des actes manifestes pour tenter de modifier le résultat du décompte des voix.

Il va maintenant se présenter à Comté de Fulton prison le jeudi 24 août pour traitement, sa caution ayant été fixée à 200 000 dollars, un chiffre dont il plaisantait avait été fixé si haut pour l’empêcher de s’enfuir en Russie.

L’acte d’accusation est arrivé après une enquête de deux ans menée par le procureur de district du comté, Fani Willisdans les actions de M. Trump au lendemain des élections.

Il s’agit de la deuxième inculpation pénale à laquelle M. Trump est confronté en raison de son ingérence présumée dans les élections qu’il a Joe Biden il y a presque trois ans, à la suite Département de la justice conseil spécial Jack Smith annonçant des accusations contre lui plus tôt ce mois-ci.

Une déclaration de la campagne de M. Trump a qualifié le dernier acte d’accusation de « faux » et a accusé Mme Willis de se livrer à des préjugés politiques en le ciblant.

« Combiné avec les enquêtes intentionnellement lentes des escouades Biden-Smith et les fausses accusations à New York, le moment de cette dernière grève coordonnée par un procureur biaisé dans une juridiction majoritairement démocrate non seulement trahit la confiance du peuple américain, mais expose également la véritable motivation à l’origine de leurs accusations fabriquées », lit-on dans le communiqué de la campagne de M. Trump.

«Ils retirent au président Trump le droit à la liberté d’expression du premier amendement et le droit de contester une élection truquée et volée que les démocrates font tout le temps. Ceux qui devraient être poursuivis sont ceux qui ont créé la corruption.

A quelles charges fait-il face ?

L’acte d’accusation de la Géorgie accuse M. Trump de 13 chefs d’accusation: violation de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), trois chefs de sollicitation de violation de serment par un agent public, complot en vue de se faire passer pour un agent public, deux chefs de complot pour commettre un faux au premier degré, deux chefs d’association de malfaiteurs en vue de commettre de fausses déclarations et écrits, une association de malfaiteurs en vue de commettre un dépôt de faux documents, un dépôt de faux documents et deux chefs de fausses déclarations.

Les accusations découlent d’un complot et d’un complot présumés dans lesquels M. Trump s’est engagé pour se retourner les votes de la Géorgie. L’une des nombreuses actions dont lui et ses 18 coaccusés sont accusés dans l’acte d’accusation est de fomenter un complot visant à remplacer les électeurs légitimes de l’État de Peach par de faux électeurs plus sympathiques à leur cause.

L’ancien président Donald Trump s’entretient avec des journalistes avant de monter à bord d’un avion à l’aéroport Ronald Reagan de Washington après sa dernière mise en accusation (PA)

Il s’agit de la deuxième mise en accusation de M. Trump par l’État de l’année, la première en avril lorsqu’il a été interpellé dans sa ville natale de New York par le procureur du district de Manhattan. Alvin Braggqui l’a accusé d’avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler des paiements d’argent silencieux versés à une star du porno Daniels orageux de garder le silence pendant la campagne électorale de 2016 sur une liaison extraconjugale qu’ils ont eue en 2006.

Son deuxième acte d’accusation de l’année a suivi en juin lorsque M. Smith a rejeté les accusations fédérales, à la suite d’une enquête du grand jury, accusant M. Trump et un assistant, Walt Nautaavec 37 chefs d’accusation liés à la rétention illégale de documents classifiés après la présidence et à l’entrave à la justice.

Ces accusations découlent d’une affaire qui a débuté au début de l’année dernière lorsque des responsables de la National Archives and Records Administration (NARA) ont découvert plus de 100 documents classifiés dans des boîtes récupérées dans la résidence privée de M. Trump, Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride.

Des piles de boîtes dans la salle de bal White and Gold du domaine Mar-a-Lago de Donald Trump à Palm Beach, en Floride (Getty)

Le troisième acte d’accusation de M. Trump, encore une fois avec l’aimable autorisation de M. Smith, et concernant les élections de 2020 et son rôle présumé dans l’incitation à la Émeute du Capitole du 6 janvier 2021 suivi du 1er août.

Après les deux premières mises en accusation, M. Trump est retourné dans ses propriétés en Floride et dans le New Jersey respectivement pour prononcer des remarques devant des foules de partisans dans lesquelles il s’est présenté comme victime de persécution politique, accusant sans fondement ses rivaux politiques d’interférer avec ses chances de gagner. -élection à la présidence en 2024.

Il semble avoir abandonné cette stratégie récemment mais, dans les trois cas, il a plaidé non coupable de toutes les accusations et devrait faire de même à Atlanta jeudi.

Alors ira-t-il en prison ?

Avec sa liste croissante d’affaires criminelles, les spéculations se multiplient quant à savoir si M. Trump risquera une peine de prison.

S’ils sont reconnus coupables, les procureurs et juges fédéraux et d’État pourraient devoir décider d’emprisonner un candidat à la présidentielle – ou même le vainqueur potentiel de la course de 2024.

À la suite de sa première inculpation fédérale, des experts ont déclaré qu’ils pensaient que le ministère de la Justice tenterait probablement de faire incarcérer M. Trump s’il était reconnu coupable.

Chaque accusation dans cette affaire – l’affaire des documents classifiés – est passible d’une peine maximale allant de cinq à 20 ans. Une peine potentielle pourrait inclure des décennies de prison.

Le même danger s’applique dans l’affaire fédérale contre lui concernant les élections de 2020.

L’avocat de la sécurité nationale et professeur de droit de l’Université George Washington, Kel McClanahan, a déclaré que le département « voudrait probablement opter pour l’incarcération » dans le cas de M. Trump, selon Initié.

M. McClanahan a déclaré que les preuves contenues dans l’acte d’accusation visent à montrer que M. Trump « est un chef de file qui a sciemment enfreint la loi, mis en danger la sécurité nationale, mis en danger la sécurité des armes nucléaires, [and] mettre en danger la sécurité nationale d’autres pays ».

Donald Trump salue d’une voiture après son apparition au palais de justice fédéral américain Wilkie D Ferguson Jr à Miami, en Floride, le 13 juin (AFP/Getty)

Le consensus parmi la plupart des experts juridiques commentant l’acte d’accusation semble être que M. Trump est en grave danger juridique.

En Géorgie, il y a peines minimales obligatoires sous les accusations de racket auxquelles il fait face. L’ancien président pourrait être condamné à entre cinq et 20 ans de prison s’il est également reconnu coupable dans cette affaire.

Sarah Krissoff, une ancienne avocate adjointe des États-Unis dans le district sud de New York, a déclaré que « dans la mesure où il y a une condamnation ici, le ministère de la Justice va vouloir demander une vraie peine » en raison de la « nature de la conduite, combien de temps cela a duré, son implication, l’implication d’autres personnes, travaillant prétendument sous la direction de Trump ».

Elle a noté que si M. Trump est reconnu coupable, la peine dépendra du juge.

L’affaire des documents classifiés est présidée par le juge nommé par Trump Canon Aileenqui pourrait être supposé être plus sympathique à sa cause, mais l’affaire fédérale à DC est supervisée par le juge Tanya Chutkanqui a adopté une ligne dure avec les partisans de M. Trump reconnus coupables de leur conduite lors de l’émeute du Capitole.