Donald Trump interdit de faire des affaires à New York

Donald Trump s’est vu interdire de faire des affaires à New York. Avant même que son procès civil pour fraude puisse commencer, un juge a statué qu’il y avait suffisamment de preuves de fraude fiscale pour révoquer ses licences commerciales.

Lululemon et Peloton deviennent des copains d’entraînement. L’entreprise de vêtements de fitness sort du entreprise de matériel informatique et en partenariat avec Peloton.

SpaceX a obtenu son premier contrat avec le Pentagone pour Starshield. Estimé jusqu’à 70 millions de dollarsle contrat marque une étape importante pour les services satellitaires spécifiques à l’armée de l’entreprise.

ChatGPT peut désormais être utilisé pour parcourir une version à jour du Web. OpenAI annoncé que c’est données ne coupe plus à septembre 2021.

X, anciennement Twitter, a supprimé un outil de la plateforme permettant de signaler la désinformation électorale. La fonctionnalité est maintenant Seulement disponible dans l’UE, selon le organisme de recherche Reset.Tech Australie.

Bon retour, écrivains hollywoodiens

Préparez vos télécommandes : la grève des écrivains hollywoodiens contre les studios industriels se termine après cinq longs mois.

La Writer’s Guild of America West a annoncé la fin de son débrayage, après que ses dirigeants ont accepté un nouvel accord « exceptionnel ». Il ne nous reste plus qu’à attendre que les membres signent sur la ligne pointillée, puis à nous écrire le contenu dont nous avons désespérément besoin, comme Seuls les meurtres dans le bâtiment La dernière saison est sur le point de se terminer, et puis cela semble être à peu près le cas pendant un moment. Il convient toutefois de souligner qu’écrire et produire de nouveaux contenus prend du temps et que les acteurs, au moment d’écrire ces lignes, sont toujours en grève. En attendant, regardons quelques chiffres :

11 500 : Les membres doivent ratifier le contrat

12,5% : Augmentation du salaire des écrivains sur les trois années de l’accord, avec une augmentation immédiate de 5 % une fois ratifié

233 millions de dollars : Valeur estimée du nouvel accord avec l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision

Julia Malleck en a plusy compris ce sur quoi les studios se sont finalement mis d’accord concernant l’IA, qui était l’un des principaux points de friction des contrats syndicaux initiaux.

Illustration: Vicky Leta

Depuis le début de la pandémie, ce qui était autrefois un flot constant d’infirmières quittant leur pays d’origine pour travailler aux États-Unis et en Europe est devenu un flot. Quartz, avec le soutien du Pulitzer Center et en partenariat avec Type Investigations, s’est rendu en Inde, au Nigeria, aux Philippines, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour étudier les conséquences de cette migration mondiale des infirmières.

Nous avons découvert une guerre d’enchères internationale pour les travailleurs de la santé, offrant des opportunités à certaines infirmières tout en exposant d’autres à l’exploitation – et laissant les systèmes de santé les plus pauvres se démener pour faire face.

Lisez le premier de notre nouvelle série, Marchands de soinscomme nous l’emmène Aurora Almendral aux Philippines.

Une aide verte recherchée

Graphique: Clarisa Díaz

Les emplois verts existent, mais pas ceux qui possèdent des compétences vertes – ou du moins, ils ne sont pas assez nombreux, et l’écart ne fera que se creuser dans les années à venir. Cela signifie que les employeurs dans des secteurs comme la technologie climatique seront faim de trouver les bonnes personnes à embaucher pour la grande transition vers les énergies propres, il est donc peut-être temps de commencer à rendre vos compétences plus écologiques.

Des découvertes surprenantes

Les archéologues ont découvert les restes d’un magasin de cosmétiques vieux de 2 000 ans. Nous ne savons pas pour le moment quels sont leurs système de points de fidélité client était comme.

Mais n’essayez pas de créer de nouvelles images de ces hommes vieux de 2 000 ans. Le générateur d’images IA de Bing mystérieusement n’autorisera pas les utilisateurs pour créer des images à partir des invites de « Jules César » ou de « Marc Aurèle » (bien que seuls « César » et « Aurèle » semblent bien fonctionner).

Trouvez un cercle de fées. Cela peut nous paraître magique, mais le cercle des fées n’est qu’un moyen pour les plantes de s’organiser dans des conditions difficiles. maintenant il y a un atlas pour vous aider à les suivre tous.

Le chou farci est le nouveau plat tendance. Honnêtement, c’est je n’aurais jamais dû partir.

La grande pâtisserie britannique a atteint son pic d’audience en 2016. Mais on espère que quelques ajustements cette saison pourront permettre au concours de pâtisserie, toujours très populaire, de surpasser les émissions de téléréalité populaires comme même les saisons peu performantes. Île d’amour et Le célibataire– de retour sur son présentoir à gâteaux. Découvrez ce qui rend ce petit spectacle si énorme dans notre dernier Obsession hebdomadaire du quartz.

Découvrez ce qui rend ce petit spectacle si énorme dans notre dernier Obsession hebdomadaire du quartz.