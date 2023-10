Donald Trump serait « imperturbable » par son procès pour fraude.

L’ancien président américain, 77 ans, est accusé d’avoir gonflé sa richesse sur les états financiers fournis aux banques pour garantir des prêts – et a affronté la semaine dernière son ancien avocat « réparateur » Michael Cohen dans son procès en cours à Manhattan, mais les amis du scandale – Le magnat de l’immobilier insiste sur le fait qu’il n’est pas troublé par ses problèmes juridiques.

Un initié a déclaré à Page Six : « Trump est dans la Trump Tower, imperturbable et heureux. Il agit comme si de rien n’était. Il projette de la force et semble au sommet du monde, ni nerveux ni anxieux.

Le public semble tout aussi « imperturbable », comme le montre un nouveau sondage, les New-Yorkais ne donnent au président Joe Biden qu’un avantage de neuf points sur Trump lors de la course à la présidentielle de 2024.

La semaine dernière, Trump s’est retiré de son procès pour fraude de 250 millions de dollars après une série de problèmes juridiques qui lui ont valu une amende de 10 000 dollars.

L’ancien juge « apprenti » a été impliqué dans le drame de la salle d’audience du 25 octobre après qu’un de ses avocats ait fini d’interroger son avocat devenu rival Michael Cohen, 57 ans, qui a déclaré que Trump ne lui avait pas demandé de gonfler la valeur de ses propriétés.

Trump avait accusé le juge et la personne « assise à ses côtés » d’être « très partisans » dans des propos qu’il avait tenus à la presse plus tôt dans la journée.

Le juge Arthur Engoron a estimé que ces commentaires violaient une interdiction de parler du personnel du tribunal lors de son procès civil pour fraude commerciale.

Lors d’une audience non programmée, le juge Engoran a également appelé l’ancien président à la barre et a demandé à M. Trump d’expliquer à qui il faisait référence lorsqu’il a déclaré à la presse que M. Engoron était un “juge très partisan, avec une personne très partisane assise à ses côtés”. lui, peut-être même beaucoup plus partisan que lui ».

Trump a répondu : « Vous et Cohen. »

Le juge lui a demandé s’il était « sûr » qu’il ne parlait pas de son greffier, l’ancien dirigeant américain frappé par le scandale ayant répondu : « Oui, j’en suis sûr ».

Avant de permettre à Trump de quitter la barre, le juge a déclaré : « En tant que juge des faits, je trouve que le témoin n’est pas crédible. »

L’échange à New York a eu lieu au milieu d’un procès civil qui pourrait voir Trump perdre certains de ses actifs immobiliers les plus emblématiques.

Le juge Engoron avait déjà statué que la Trump Organization avait commis une fraude, et le procès en cours se concentre sur des accusations supplémentaires liées à l’accusation.

Avant d’être condamné à une amende, Trump était déjà sous le coup d’un ordre de silence de la part de M. Engoron parce qu’il avait publié des commentaires désobligeants à l’égard du même employé début octobre.

Lorsqu’il a découvert quelques jours plus tard que les commentaires étaient toujours affichés sur le site Internet de la campagne présidentielle de 2024 de Trump, M. Engoron a infligé une amende de 5 000 dollars à l’ex-président.