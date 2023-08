Donald Trump inculpé en Géorgie dans une affaire d’ingérence dans les élections de 2020

L’ancien président américain Donald Trump a été frappé d’une quatrième série d’accusations criminelles lundi lorsqu’un grand jury géorgien a émis un acte d’accusation l’accusant d’avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Les accusations, portées par le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, s’ajoutent aux déboires juridiques auxquels est confronté Trump, le favori dans la course à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2024.

Les procureurs ont porté 11 chefs d’accusation contre Trump et ses associés, notamment pour faux et racket, qui sont utilisés pour cibler des membres de groupes criminels organisés.

Les procureurs ont inculpé 10 autres personnes, dont Mark Meadows, l’ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, et les avocats Rudy Giuliani et John Eastman.

L’affaire découle d’un appel téléphonique du 2 janvier 2021 au cours duquel Trump a exhorté le plus haut responsable électoral de Géorgie, Brad Raffensperger, à « trouver » suffisamment de votes pour inverser sa faible perte dans l’État. Raffensperger a refusé de le faire.

Quatre jours plus tard, le 6 janvier 2021, et deux semaines avant que Trump ne quitte ses fonctions, ses partisans ont pris d’assaut le Capitole américain dans une tentative infructueuse d’empêcher les législateurs de certifier la victoire de Biden.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, vu ici le 11 mai 2021, a inculpé Trump et 10 autres personnes dans l’affaire. (Linda So/Reuters)

Willis a également enquêté sur un stratagème présumé de la campagne Trump visant à renverser le processus électoral américain en soumettant de fausses listes d’électeurs, des personnes qui composent le collège électoral qui élit le président et le vice-président.

Trump a nié tout acte répréhensible. Il accuse Willis, un démocrate élu, d’être politiquement motivé.

Le tribunal a brièvement publié lundi sur son site Web un document énumérant plusieurs accusations de crime contre Trump, mais l’a rapidement supprimé sans explication. Le bureau de Willis a déclaré à l’époque qu’aucune accusation n’avait été déposée et a refusé de commenter davantage.

Trump a déjà plaidé non coupable dans trois autres affaires pénales.

Il fait face à un procès dans l’État de New York à partir du 25 mars 2024, impliquant un paiement silencieux à une star du porno, et à un procès en Floride à partir du 20 mai dans une affaire de documents classifiés fédéraux. Dans les deux cas, Trump a plaidé non coupable.

Un troisième acte d’accusation, devant le tribunal fédéral de Washington, l’accuse d’avoir cherché illégalement à annuler sa défaite électorale de 2020. Trump nie également les actes répréhensibles dans cette affaire, et une date de procès n’a pas encore été fixée.

La Géorgie, autrefois républicaine de manière fiable, est devenue l’un des rares États politiquement compétitifs qui peuvent déterminer le résultat des élections présidentielles.

Trump persiste à affirmer à tort qu’il a remporté les élections de novembre 2020, bien que des dizaines d’affaires judiciaires et d’enquêtes d’État n’aient trouvé aucune preuve à l’appui de son affirmation.