Donald Trump inculpé de 37 chefs d’accusation dans une affaire de documents classifiés

L’ancien président américain Donald Trump fait face à 37 chefs d’accusation dans l’affaire des documents de Mar-a-Lago, selon l’acte d’accusation non scellé publié vendredi, les procureurs fédéraux l’accusant de conserver illégalement des dossiers top secrets sur les programmes nucléaires et de défense américains.

Le ministère de la Justice a déclaré que lorsqu’il a quitté la Maison Blanche en janvier 2021, Trump a emporté avec lui des dossiers hautement classifiés du Pentagone, de la CIA, de la National Security Agency et d’autres organismes de renseignement.

Trump les a gardés non sécurisés dans sa résidence et son club Mar-a-Lago en Floride, qui accueillait régulièrement de grands événements sociaux impliquant des dizaines de milliers d’invités, selon l’acte d’accusation déposé devant le tribunal fédéral de Floride.

Et au moins à deux reprises, Trump a montré des documents classifiés sur des opérations militaires américaines et des plans à des personnes non autorisées à les voir dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey.

Les documents que Trump a pris « incluaient des informations concernant les capacités de défense et d’armement des États-Unis et des pays étrangers, les programmes nucléaires des États-Unis, les vulnérabilités potentielles des États-Unis et de leurs alliés à une attaque militaire et des plans de représailles possibles en réponse à une attaque étrangère. « , indique l’acte d’accusation.

« La divulgation non autorisée de ces documents classifiés pourrait mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis », a-t-il déclaré.

Trump a été inculpé de 37 chefs d’accusation, dont la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, le complot en vue d’entraver la justice, la dissimulation de documents par corruption et de fausses déclarations.

Les accusations, portées par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, entraînent chacune jusqu’à 20 ans de prison.

Un assistant de Trump, Walt Nauta, a été accusé de six chefs d’accusation pour avoir aidé Trump à cacher les documents.

