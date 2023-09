Donald Trump imitant Biden se perdant sur scène suscite le plaisir de MAGA

La vidéo de Donald Trump se moquant du président Joe Biden, qui a suscité les rires du public lors d’un événement républicain, a suscité de nouvelles moqueries en ligne.

Lors de la convention républicaine de Californie à Anaheim, l’ancien président a imité le moment viral qui a montré les actions de Biden après avoir prononcé un discours.

Des images semblaient montrer le président se perdre sur scène en septembre 2022 lors de la conférence du Fonds mondial à New York. Il s’est attardé sur la scène après s’être éloigné du podium puis s’est retourné en entendant son nom. Vendredi, Trump a fait référence à ce moment lors de son discours aux fidèles du parti GOP, en leur disant que « le gars n’arrive pas à sortir de la scène ».

L’ancien président américain Donald Trump s’exprime lors de la convention du California GOP le 29 septembre 2023 à Anaheim, en Californie. Lors de son discours, il s’est moqué du président Joe Biden.

David McNew/Getty Images



Trump s’est ensuite retourné et a tenté de reproduire les actions de Biden en se promenant sans but. « Regardez, voici une scène », a déclaré le républicain. « Je n’ai jamais vu cette stupide scène auparavant. Je ne l’ai jamais vue auparavant. Mais si je marche à gauche, il y a un escalier. Et si je marche à droite, il y a un escalier. «

Aux rires de la salle, Trump a ajouté : « et ce type se lève (comme pour dire) ‘Où suis-je ? Où diable suis-je ?' »

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé la vidéo qui, samedi, avait été vue plus de 4 millions de fois. L’utilisateur Richard, @ricwe123 sur X (anciennement Twitter), a posté à ses 71 000 abonnés : « Douloureux précis. Donald Trump imitant Joe Biden se perd sur scène… »

Commentateur politique conservateur Benny Johnson a partagé la même vidéo en publiant : « Trump imitant Biden se perdant sur scène est hilarant. »

« Hahahahahahahaha : Trump imitant Biden se perdant sur scène à plusieurs reprises. REGARDEZ », a écrit Simon Ateba, correspondant à la Maison Blanche pour Today News Africa.

Le journaliste et animateur britannique Piers Morgan ne s’est pas moqué de Biden, mais en partageant la vidéo, j’ai écrit : « Péniblement précis. Si Biden insiste pour affronter Trump à nouveau (en supposant que Trump soit le candidat du GOP), il perdra. »

Lorsque le clip de Biden est devenu viral, les commentateurs et les utilisateurs des réseaux sociaux ont remis en question les capacités cognitives de l’homme de 80 ans. La santé du président est sous surveillance constante, même si la Maison Blanche affirme que Biden est apte à diriger le pays.

Cependant, en tant que Semaine d’actualités Factcheck l’a rapporté précédemment, la vidéo de Biden a besoin de contexte. Alors qu’un clip raccourci semble le montrer marchant de manière incertaine, une vidéo plus longue montre comment, après avoir quitté le podium, il prend conscience qu’on aura besoin de lui quelques instants plus tard pour une photo sur scène et reste donc sur la plate-forme.

Trump a évoqué l’incident comme un signe que Biden ne sera pas le candidat démocrate pour 2024, bien que le président sortant se présente pratiquement sans opposition à la primaire.

Trump, dont la propre campagne est compliquée par des problèmes juridiques, a déclaré que le gouverneur de Golden State, Gavin Newsom, serait en tête du peloton pour remplacer Biden. Trump a décrit le Californien comme « le principal substitut du président parce qu’il ne pense pas que Biden parviendra à s’en sortir ».

« Il y aura beaucoup de démocrates en compétition ; ça va être très intéressant », a ajouté Trump.

Semaine d’actualités a contacté la Maison Blanche pour commentaires par e-mail.