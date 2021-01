Le président Donald Trump étant exilé des médias sociaux et mis bas depuis l’émeute de Capitol Hill, le site Web officiel du département d’État a déclaré de manière curieuse que le mandat de Trump prenait fin le 11 janvier.

Une page de biographie apparemment créée lundi sur le site officiel du département d’État contient une seule ligne de texte qui se lit «Le mandat de Donald J. Trump a pris fin le 2021-01-11 19:48:39.» La page a probablement été créée vers 15 heures, heure locale, selon Archive.org, tandis qu’un cache Google de la page montre qu’elle a été modifiée en décembre, le message mettant alors fin au mandat de Trump le 17 de ce mois.

Un changement similaire a été apporté à la biographie du vice-président Mike Pence.

Selon le site Web du Département d’État, "Le mandat de Donald Trump a pris fin le 2021-01-11 19:40:41." En clair, en attente de plus d’infos … pic.twitter.com/1BpIrc870V – Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 11 janvier 2021

Le sens du texte n’est pas clair, mais il survient à un moment d’incertitude pour Trump, près d’une semaine après que ses partisans ont fait irruption dans le Capitole américain après les avoir encouragés à manifester devant le bâtiment. Interdit de toutes les grandes plates-formes de médias sociaux, fustigé dans les médias, confronté à la destitution par les démocrates et à la perte d’alliés républicains, Trump a été repoussé de toutes parts après que l’émeute ait fait cinq morts, dont un manifestant non armé abattu par la police et un policier qui aurait été massacré avec un extincteur par un émeutier.

Les commentateurs et les experts en ligne ont spéculé si le site du département d’État avait été «Piraté» ou si un membre du personnel du ministère était au courant de quelque chose que le public n’avait pas.

Quelle que soit votre opinion sur Trump, le département d’État n’a pas le pouvoir de décider qui est le président. Cependant, le département d’État a des décennies d’expérience dans l’orchestration de coups d’État dans d’autres pays. Est-ce ce qui se passe ici? https://t.co/OpN74sqwE9 – Dan Cohen (@ dancohen3000) 11 janvier 2021

Qu’est-ce qui se passe? A-t-il démissionné? Est-ce que le département d’État nous fait savoir qu’il est en train de l’évincer? pic.twitter.com/HdeP5pNdUR – 🦂 (@merrickdeville) 11 janvier 2021

BuzzFeed News a affirmé que le texte était l’œuvre d’un «Membre du personnel mécontent», bien qu’une source ait déclaré au Washington Examiner que le département était toujours « Travailler à comprendre ce qui s’est passé. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!