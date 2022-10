Donald Trump ‘Hammer and Scorecard’: la théorie du complot expliquée

Des théories du complot WILD qui n’ont aucun fondement dans les faits ou la réalité ont inondé le pays à la suite de la victoire électorale de Joe Biden sur Donald Trump.

Le “Hammer and Scorecard” est l’une de ces théories fabriquées.

La théorie du complot Hammer and Scorecard affirme qu’il y a eu fraude électorale lors des élections de 2020 Crédit : Reuters

Qu’est-ce que la théorie du complot “Hammer and Scorecard” ?

La théorie du complot Hammer and Scorecard a fait surface après l’élection présidentielle de 2020.

Les partisans de l’ancien président Donald Trump ont prétendu à tort qu’un superordinateur nommé Hammer et un programme informatique nommé Scorecard ont modifié le décompte des voix lors des élections.

Certains pensent que Dennis Montgomery était le visage derrière le logiciel présumé et l’ont félicité, affirmant à tort qu’il avait saboté l’élection.

“C’est un génie et il aime l’Amérique”, a déclaré le lieutenant à la retraite de l’Air Force Thomas McInerney sur le podcast du conseiller Trump Steve Bannon, ajoutant: “C’est le programmeur qui a rendu tout cela possible, et il est de notre côté.”

“Je pense qu’il y a un certain nombre de choses qu’ils doivent enquêter, y compris la probabilité que trois pour cent du total des votes aient été modifiés dans les bulletins de vote préélectoraux qui ont été collectés numériquement à l’aide du programme Hammer et du logiciel appelé Scorecard”, Sidney Powell, l’avocat de l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, a déclaré à Fox Business à l’époque.

“Cela aurait représenté un changement massif dans le vote.”

Joe Biden avait besoin de 270 votes électoraux pour remporter l’élection contre Trump et il a terminé avec plus de 300 votes électoraux.

Qui est Denis Montgomery ?

Dennis Montgomery est un ancien officier du renseignement au centre d’une théorie du complot sauvage, selon The Daily Beast.

Il a déjà été accusé d’être à l’origine de “l’un des canulars les plus élaborés et les plus dangereux de l’histoire américaine”, selon le média.

Montgomery a affirmé avoir développé un logiciel qui aiderait la CIA à percer les systèmes d’Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre 2001, selon le Daily Beast.

Le point de vente a rapporté que Montgomery a affirmé avoir découvert des informations prouvant que des pirates de l’air allaient détourner des avions volant vers les États-Unis depuis l’Europe et le Mexique.

Cependant, sa soi-disant technologie était un canular et n’existait pas.

Donald Trump soutient-il toujours la théorie du complot ?

Trump a continué d’épouser l’affirmation selon laquelle l’élection lui avait été volée deux ans après que le président Joe Biden a remporté la présidence.

Dans une interview en podcast avec le théoricien du complot d’extrême droite Dinesh D’Souza, Trump a affirmé que chaque personne pouvait voter 28 fois à différents endroits, ce qui a permis à Biden de remporter les élections.

“… Ils ont voté six, sept, huit fois. Autant qu’ils le pouvaient dans la région”, a déclaré Trump.

“Certaines personnes sont retournées, je suppose qu’elles ont dit 28 fois en une journée, pour voter à différents endroits.”

La propagation de la fraude électorale a été réfutée après que plusieurs États ont été contraints de recompter après que Trump a affirmé avoir gagné dans cet État.

Trump a fait référence au documentaire sur le complot de D’Souza, 2 000 mules, qui prétend que Biden soutenait des “mules armés” pour produire des bulletins de vote supplémentaires.

Au cours de l’entretien, Trump n’a pas dit où il était arrivé à 28 votes par personne, mais a déclaré que les bourreurs de bulletins de vote n’avaient pas produit plus de votes car ils auraient été révélés.

“Ils sont très intelligents”, a-t-il déclaré.

Les affirmations de Trump surviennent alors que les statistiques des sondages montrent que sa popularité au sein du parti républicain diminue, et un nouveau sondage PBS NewsHour/NPR/Marist a révélé que plus de six Américains sur dix ne veulent pas qu’il se présente aux élections de 2024.

“Ses chiffres ne bougent pas. Ils sont bloqués”, a déclaré à PBS Lee Miringoff, directeur de l’Institut mariste d’opinion publique.

“La bonne chose pour l’ancien président Trump est que ses chiffres ne baissent pas. Le problème, c’est qu’il ne parle que d’un tiers de l’électorat qui est dans son coin.

Ceux qui ont voté pour Trump aux élections de 2016 disent que leur allégeance commence à changer, beaucoup pensant qu’il n’a aucune chance de gagner.

Jim Holladay, un électeur indépendant de Caroline du Nord, a voté pour Trump en 2020 mais dit maintenant que l’ancien président devrait se retirer.

« Il a fait des choses qui sont à la limite de la stupidité. Je ne pense pas que ce genre de chose va aider à unir le pays », a déclaré Jim Holladay, un électeur indépendant de Caroline du Nord, au point de vente.

Citant les documents classifiés trouvés dans le domaine Mar-A-Lago de Trump, Holladay a déclaré: «Je ne pense pas qu’il puisse gagner.

« Je ne pense pas qu’il puisse rassembler le Parti républicain et gagner les élections. Je pense que trop de gens ont peur de lui.