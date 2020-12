M. Trump n’a pas pardonné à l’adjoint de Manafort, Rick Gates, qui a été condamné l’année dernière à 45 jours de prison mais a largement coopéré avec les procureurs, ou l’ancien avocat de Trump Michael Cohen, qui a plaidé coupable de crimes de financement de campagne liés à ses efforts pour acheter le silence de des femmes qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec M. Trump. Les deux ont également été condamnés dans l’enquête Mueller.

Kushner est le père du gendre de Trump, Jared Kushner, et d’un riche dirigeant immobilier qui a plaidé coupable il y a des années d’évasion fiscale et de dons de campagne illégaux. M. Trump et l’aîné Kushner se connaissaient dans les milieux de l’immobilier et leurs enfants se sont mariés en 2009.

Les alliés légalement en difficulté de M. Trump n’ont pas été les seuls à bénéficier de la clémence mercredi soir. La longue liste comprenait des personnes dont les appels au pardon ont été promus par des personnes soutenant le président tout au long de son mandat, parmi lesquelles l’ancienne procureure générale de Floride Pam Bondi, le PDG de Newsmax Christopher Ruddy et le sénateur Rand Paul du Kentucky.