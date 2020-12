Chasseur Biden

Le fils du vice-président était bien connu pour rechercher des accords commerciaux en Chine. Il s’y est rendu en 2013 sur Air Force Two et a présenté son père à un partenaire commercial, Jonathan Li. En 2017, après que son père a quitté ses fonctions, il a poursuivi une relation avec Ye Jianming

Ye Jianming

Président et fondateur de CEFC China Energy, 43 ans. Un prodige du monde énergétique chinois. A donné un diamant à Hunter en 2017 alors qu’ils poursuivaient une relation d’affaires. Mais en novembre 2017, l’entreprise a été accusée de corruption en Afrique par le DOJ, et en mars 2018, il a été arrêté en Chine, apparemment sur les ordres de Xi Jinping. N’a plus été vu ni entendu depuis, mais une poursuite en 2018 a vu un haut dirigeant communiste accusé de lui avoir pris des pots-de-vin

Zang Jian juin

Cadre supérieur au CEFC et également un haut responsable de la Chambre de commerce international de Chine

Tony Bobulinski

Le lutteur de Penn State et vétéran de la Marine est devenu un homme d’affaires californien, âgé de 48 ans, qui semble avoir fait d’autres affaires en Chine. On ne sait pas comment Gilliar et lui se connaissent. D’autres entreprises commerciales incluent un investissement dans une entreprise chinoise de vêtements pour hommes appelée VLOV

Rob Walker

Bill Clinton, responsable de l’administration, qui est maintenant co-fondateur d’une société de capital-investissement axée sur la technologie, Pilot Growth. Sa femme Betsy Massey Walker était l’assistante de Jill Biden lorsqu’elle était Second Lady

James Gilliar

Homme d’affaires britannique de 56 ans basé en République tchèque. Mettre en place jc2r, l’entreprise qui est dans les emails, en 2015. Elle n’est plus active. Gilliar semble élever des chevaux de course avec sa femme, Erika et semble également être un conseiller d’une société holding dirigée par le chef du fils d’Abu Dhabi.

James Biden

Le jeune frère de Joe Biden et un entrepreneur en série qui a longtemps été accusé de tirer profit de la carrière politique de son frère. Lui et Hunter étaient en affaires ensemble en 2006 lorsqu’ils ont acheté la société d’investissement Paradigm Global Advisors qu’ils ont dénouée en 2010 après l’apparition de liens avec un fraudeur de Ponzi.

Le président et le grand gars

Dit être Joe Biden dans de nombreux échanges de texte bien que les messages de Hunter ne le disent pas directement