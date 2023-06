Donald Trump fera sa première comparution devant le tribunal dans une affaire pénale historique concernant des documents classifiés

L’ancien président américain Donald Trump devait comparaître mardi devant un tribunal fédéral à Miami pour faire face à des accusations criminelles selon lesquelles il aurait détenu illégalement des documents de sécurité nationale lorsqu’il a quitté ses fonctions et aurait menti aux fonctionnaires qui cherchaient à les récupérer.

La comparution de 15 h HE au palais de justice de Wilkie D. Ferguson Jr. sera la deuxième visite au tribunal pour Trump depuis avril, lorsqu’il a plaidé non coupable d’accusations de falsification de documents commerciaux à New York résultant d’un paiement silencieux à une star du porno.

Trump, qui a annoncé sa campagne présidentielle après que des responsables ont utilisé une assignation à comparaître puis un mandat de perquisition pour récupérer des centaines de documents, a maintenu son innocence dans l’affaire des documents. Il a appelé ses partisans à descendre sur Miami pour protester contre son inculpation.

L’avocat spécial américain Jack Smith, qui dirige l’accusation, accuse Trump d’avoir emporté des milliers de documents contenant certains des secrets de sécurité nationale les plus sensibles du pays lorsqu’il a quitté la Maison Blanche en janvier 2021 et de les avoir stockés de manière désordonnée dans son Mar- a-Lago Florida Estate, selon un acte d’accusation du grand jury publié la semaine dernière.

REGARDER l Mesures de sécurité renforcées prévues pour la comparution de Trump devant le tribunal de Miami : Les responsables de Miami se préparent à la violence avant la comparution de Trump devant le tribunal Miami est prêt pour la rage publique et la protestation un jour avant la mise en accusation de Donald Trump pour des accusations fédérales. La police, le maire et d’autres responsables de la ville se préparent à tout ce qui peut arriver.

L’acte d’accusation de 37 chefs d’accusation comprend des violations de la loi sur l’espionnage, qui criminalise la possession non autorisée d’informations de la défense, et le complot en vue d’entraver la justice, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. Les accusations comprennent des références à 31 documents top secrets ou secrets.

Trump a fait valoir qu’il avait déclassifié les documents en question et que ses larges pouvoirs présidentiels lui donnaient le pouvoir de divulguer ou de déclassifier des documents. Cependant, la loi sur l’espionnage elle-même n’exige pas explicitement des procureurs qu’ils prouvent que les documents eux-mêmes étaient classifiés.

« Un acte d’accusation dévastateur »: Bolton

De nombreux rivaux républicains de Trump pour la nomination de 2024 ont apparemment été plus critiques à l’égard de l’acte d’accusation que du comportement de Trump, à l’exception du gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson et Chris Christie.

Ce n’est pas une opinion partagée par certains anciens membres de haut niveau de l’administration Trump, selon des entretiens ces derniers jours.

« Il s’agit d’un acte d’accusation dévastateur », a déclaré lundi John Bolton, ancien conseiller national de Trump, dans une interview accordée à CNN. « Je parle moi-même ici en tant qu’ancien élève du ministère de la Justice, car non seulement c’est puissant, mais c’est très étroitement adapté. Ils n’ont pas tout jeté contre le mur pour voir ce qui collerait. C’est vraiment un coup de fusil et je pense cela devrait être la fin de la carrière politique de Donald Trump. »

Mick Mulvaney, ancien chef de cabinet de Trump, a déclaré lundi à GB News en Grande-Bretagne que « les chances d’un verdict de culpabilité sont assez élevées et les chances d’une peine de prison réelle sont assez élevées ».

William Barr, le procureur général de Trump, a déclaré dimanche à Fox News que s’il pensait que l’affaire de New York était un « travail à succès politisé », l’affaire des documents semblait bien fondée à son avis, les responsables des archives patientant avec Trump pour essayer d’obtenir les documents. dos.

« Cette idée que le président a toute autorité pour déclarer tout document personnel est ridicule en apparence », a ajouté Barr.

Les trois anciens responsables ont souligné que le gouvernement doit encore prouver son cas au-delà de tout doute raisonnable et que Trump est présumé innocent jusque-là.

Processus long avec des garde-corps pour les informations classifiées

En l’absence d’un éventuel accord de plaidoyer, ce que Trump a semblé exclure ces derniers jours, l’affaire des documents pourrait traîner devant les tribunaux.

L’affaire de New York devrait déjà être jugée en mars prochain – au plus fort de la saison primaire républicaine – et les accusés ont le droit de se préparer adéquatement pour le procès, ce qui signifie que Trump ne passera probablement pas d’un procès à l’autre avec quelques jours d’intervalle. .

Les partisans de l’ancien président Donald Trump se rassemblent devant le complexe Trump National Doral lundi à Doral, en Floride. (Alex Brandon/Associated Press)

En outre, la complexité du traitement des preuves hautement classifiées, la mesure dans laquelle l’équipe juridique de Trump conteste les requêtes préalables au procès du gouvernement et la manière dont le juge gère le calendrier sont également des facteurs clés.

« Dans toutes les affaires que j’ai eues impliquant des informations classifiées, nous n’avons jamais eu de procès rapide », a déclaré à Reuters Stephanie Siegmann, ancienne chef de l’unité de sécurité nationale du bureau du procureur américain à Boston.

Les procureurs dans l’affaire devront équilibrer deux forces apparemment concurrentes : la nécessité de protéger les secrets étroitement gardés de la nation tout en veillant à ce que Trump bénéficie d’une procédure régulière en ayant accès aux preuves.

Une fois que Trump a plaidé, les deux parties et le tribunal devront suivre un ensemble de règles strictes et méticuleuses énoncées dans une loi connue sous le nom de loi sur les procédures d’informations classifiées (CIPA) pour protéger les documents classifiés et gérer la manière dont ils peuvent être divulgués.

« Le CIPA a tellement d’étapes différentes que chacune, du simple fait qu’il s’agit d’une étape, prend un temps incertain », a déclaré l’avocat Kel McClanahan, spécialisé dans le droit et l’information sur la sécurité nationale.

REGARDER l Ancien président accusé d’entrave à la justice; son aide fait également face à des accusations : Donald Trump fait face à 37 accusations liées à la sécurité nationale Un acte d’accusation non scellé a révélé 37 chefs d’accusation contre l’ancien président américain Donald Trump, liés à la sécurité nationale pour avoir caché de manière inappropriée des documents classifiés, les avoir montrés puis menti aux autorités à leur sujet.

Décider comment les preuves classifiées sont partagées peut conduire à des batailles juridiques qui se dérouleront en grande partie dans les coulisses sous scellés. Parfois, certaines de ces audiences, conformément à la loi, doivent être menées ex parte, ce qui signifie que les propres avocats de Trump ne peuvent pas être présents.

Dans les affaires de la loi sur l’espionnage, les décisions sur les requêtes préalables au procès liées à des preuves classifiées peuvent faire l’objet d’un appel – une étape supplémentaire qui n’est généralement pas autorisée dans la plupart des affaires pénales de routine.

« Ils pourraient aller de l’avant et contester chaque argument avancé par le gouvernement », a déclaré David Aaron, un ancien procureur du ministère de la Justice qui travaille actuellement pour le cabinet d’avocats international Perkins Coie.

Trump prévoit un discours après le tribunal

Après le tribunal, Trump devait retourner à son terrain de golf du New Jersey, où il devait s’exprimer publiquement dans la soirée. Mercredi, il fête ses 77 ans.

Depuis l’acte d’accusation, Trump a attaqué la neutralité de Smith sans apporter de preuves, tout en accusant le président Joe Biden d’avoir orchestré l’affaire fédérale pour saper sa campagne. Biden a gardé ses distances avec l’affaire et refuse de la commenter.

Selon un sondage Reuters/Ipsos, il détient une large avance sur ses rivaux pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024 et 81 % des électeurs républicains considèrent les accusations portées contre lui comme politiquement motivées.

Trump fait également face à une exposition juridique potentielle en Géorgie, où un procureur devrait révéler en août les décisions sur les actes d’accusation liés aux tentatives de Trump d’annuler le résultat des élections de 2020 dans cet État.

En outre, des responsables fédéraux ont tenu des sessions de grand jury sur des événements entre les élections de 2020 et l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole de Washington, DC, au cours desquelles un comité du Congrès a entendu parler de tentatives de Trump de faire pression sur le ministère de la Justice et son vice-président Mike Pence pour annuler sa défaite électorale face à Biden.