C’est sur le point d’obtenir des niveaux laids de Bubba Sparxxx

Le zaddy xénophobe préféré des républicains, Donald Trump, fait actuellement l’objet de plusieurs inculpations et selon CNNle procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, est sur le point de lancer sa bague dans le chapeau du procureur après avoir présenté son cas à un grand jury la semaine prochaine.

Nous avons tous été aux premières loges du théâtre de Trump lorsqu’il ressent le besoin d’un adolescent d’attaquer ses « ennemis » et qu’il a apparemment Willis dans sa ligne de mire grossière. Selon L’indépendant53% de la présidente des femmes blanches a pris la parole lors d’un rassemblement dans le New Hampshire hier où il a mis Willis plus fort qu’il n’a jamais mis Hillary Clinton.

« Il y a une jeune raciste à Atlanta… Ils disent qu’elle en avait après un certain gang et qu’elle a fini par avoir une liaison avec le chef du gang ou un membre du gang »,

Il continua:

« C’est une personne qui veut m’accuser. Elle a beaucoup de problèmes. Mais elle veut m’inculper pour essayer de me présenter à un autre bureau… Elle veut m’inculper pour un appel téléphonique parfait, c’était encore mieux que mon appel parfait sur l’Ukraine.

C’est l’homme que des dizaines de millions de Blancs (et quelques crétins de nègres) soutiennent de tout leur cœur et de toute leur âme. C’est lui qu’ils veulent voir prendre le contrôle du pays. Aucun d’entre eux ne peut faire confiance. Jamais.