Donald Trump Fandom directement lié à l’approbation des notions de «  masculinité hégémonique  », découvre une nouvelle étude

Une étude récente a révélé que le fait d’avoir une ressemblance avec Donald Trump était directement lié à la croyance aux stéréotypes masculins traditionnels.

Les politiciens, qu’ils soient en Amérique ou ailleurs, sont toujours censés avoir un certain sens du pouvoir, de l’influence et ne pas montrer de vulnérabilité, propageant ainsi les notions de « masculinité hégémonique » et la même chose peut être un point fort pour expliquer le soutien du président américain Donald Trump garners, a révélé une étude menée par une équipe de chercheurs de l’Université d’État de Pennsylvanie.

L’idée derrière la «masculinité hégémonique» indique que les hommes doivent être dominants et forts dans la société, reléguant ainsi les femmes dans une position sociale plus soumise. Bien que pas aussi agressifs que la masculinité toxique, les traits des notions sont quelque peu similaires. Et c’est exactement le genre de partisans que le président américain Donald Trump semble avoir dans les sondages américains de 2016 et les élections présidentielles de 2020 également, un rapport dans Daily Mail m’a dit.

L’étude révèle que les politiciens ont largement essayé de promouvoir l’idée d’être bien versés dans la perspicacité politique et habiles en matière de compréhension diplomatique et plus au cours de leurs campagnes, ce qui semble à son tour attirer les électeurs.

Nathaniel Schermerhorn, un chercheur de l’étude, a déclaré que même si l’Amérique est prête à obtenir sa première vice-présidente sous la forme de Kamala Harris, le concept de masculinité hégémonique doit d’abord être éliminé. « Un rejet de la masculinité hégémonique peut devoir se produire en premier », a déclaré Schermerhorn.

L’équipe a mené sept types d’études sur plus de 2000 participants et dans le cas des 6 premiers d’entre eux, les participants ont été interrogés sur leur compréhension de la masculinité hégémonique, leur croyance sur le gouvernement, le sexisme, le racisme, l’homophobie et la xénophobie.

Les participants ont également parlé de leurs affiliations politiques et tout en répondant aux questions sur les précédentes élections américaines de 2016, et ont également parlé de qui ils ont voté en faveur, Hilary Clinton ou Donald Trump et ce qu’ils pensaient des candidats séparément.

L’étude finale comprenait des participants interrogés sur la manière dont ils voteraient lors des élections présidentielles de 2002 et leur compréhension de Trump et du président élu Joe Biden. Une fois rassemblées, les données ont révélé que ceux qui croyaient aux notions de masculinité hégémonique étaient ceux qui croyaient que Donald Trump était un meilleur président et étaient plus susceptibles de lui apporter leur soutien lors des sondages américains désormais conclus.

Les résultats étaient similaires pour tous, que les participants à l’étude soient des femmes ou des hommes, des participants blancs et non blancs, des démocrates et des républicains.

Étant donné que les participants ont également été interrogés sur leur compréhension du sexisme, du racisme, de l’homophobie, de la xénophobie et de l’islamophobie, Theresa Vescio, professeur de psychologie et d’études sur les femmes, le genre et la sexualité, qui était également membre de l’équipe, aurait déclaré que ceux qui approuvaient la forte masculinité hégémonique penchait également vers le sexisme, le racisme, l’homophobie et autres.

Mais surtout ceux qui penchent vers la masculinité hégémonique ont propagé un soutien à Donald Trump même si les autres préjugés n’étaient pas si visibles.

« Dans l’Amérique contemporaine, les formes idéalisées de la masculinité suggèrent que les hommes devraient avoir un pouvoir, un statut et une domination élevés, tout en étant physiquement, mentalement et émotionnellement durs », a déclaré Vescio

Mais le fait demeure que ce sont des normes extrêmement élevées que tout le monde peut atteindre et que seuls quelques hommes sont capables de le faire, a déclaré Vescio.

Le fait que la course à la présidence présidentielle ait toujours eu lieu comme s’il s’agissait d’un concours pour déterminer qui présente une meilleure masculinité est également ce qui a affecté les résultats de l’étude, a déclaré Schermerhorn. Cela est davantage établi dans le fait que depuis près de 3-4 décennies, le parti républicain a toujours essayé de se présenter comme un frère masculin tout en appelant les démocrates des «flocons de neige», a ajouté Schermerhorn.