Donald Trump fait référence à tort à Nicky Jam en tant que femme lors de la présentation de la chanteuse de reggaeton lors d’un rassemblement de campagne

Plus tôt cette semaine, Taylor Swift a soutenu Kamala Harris pour la présidence. Vendredi, Donald Trump a tenu un meeting à Las Vegas au World Market Center, où le pilier du reggaeton Nicky Jam l’a soutenu. Cependant, Trump semblait confus quant à l’identité de Nicky Jam lorsqu’il l’a présenté.

« Superstar de la musique latine, Nicky Jam. Vous connaissez Nicky ? Elle est canon. Où est Nicky ? », a demandé Trump avant que la musicienne ne monte sur scène. « Oh, regardez, je suis content qu’il soit venu », a dit Trump maladroitement une fois qu’il a réalisé son erreur. A-t-il confondu Nicky Jam et Nicki Minaj ? Jam a quand même prononcé un petit discours, et a plus tard reconnu l’incident avec des émojis en pleurs de rire sur Instagram.

Jam a également déclaré récemment Panneau d’affichage qu’il ne fera plus de musique très longtemps : « Je pense que je vais probablement prendre ma retraite bientôt… Enfin, pas la retraite. Les chanteurs ne prennent jamais leur retraite. Il faut juste baisser le ton », a-t-il expliqué.

Regardez l’erreur de Trump ci-dessous.