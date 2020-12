Le président Donald Trump a tweeté vendredi matin à propos de ce qu’il appelle le « canular de la Russie » – au milieu de nouvelles révélations de ce qui semble être un piratage massif en cours à Moscou qui a compromis d’énormes pans du gouvernement.

Le tweet de Trump est survenu alors qu’il fait face à des critiques politiques pour ne pas avoir reconnu publiquement, pas moins contre, une cyberattaque que les responsables soupçonnent d’être une autre brèche provoquée par une unité de renseignement étranger russe.

Le sénateur républicain Mitt Romney de l’Utah a comparé l’attaque, qui n’a pas été détectée pendant des mois, à un bombardier à longue portée.

Vendredi, le président Donald Trump a dénoncé l’enquête sur la Russie – mais n’a pas encore commenté un piratage massif d’agences gouvernementales américaines que les responsables pensent que Moscou était derrière

« Ce que je trouve le plus étonnant, c’est qu’un cyberhack de cette nature est en réalité l’équivalent moderne de bombardiers presque russes qui auraient survolé tout le pays sans être détectés », a-t-il déclaré jeudi.

Trump a retweeté un article sur le site Web conservateur fédéraliste avec une étiquette indiquant que le FBI « mentait depuis des années » à propos de son enquête sur l’ouragan à tirs croisés des associés de Trump aux relations avec la Russie.

«Le canular de la Russie devient un mensonge encore plus grand! a écrit Trump en retweetant l’article à ses millions d’adeptes.

Se concentrer sur l’enquête sur la Russie, que Trump qualifie à plusieurs reprises de l’un des plus grands scandales de l’histoire américaine, est venu au milieu de révélations quotidiennes et horaires sur le piratage.

Les responsables affirment que l’attaque est restée inaperçue pendant près de neuf mois, permettant aux pirates d’accéder librement aux réseaux affectés, y compris au Pentagone, au FBI, au Trésor, au département d’État et aux agences de sécurité nucléaire, et que l’ampleur réelle des informations volées pourrait ne jamais être connue. .

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) a déclaré dans un communiqué que l’intrusion impliquait « des compromis d’agences gouvernementales américaines, d’entités d’infrastructure critique et d’organisations du secteur privé par un acteur avancé de menace persistante (APT) à partir d’au moins mars 2020 ».

«La CISA a déterminé que cette menace présentait un risque grave pour le gouvernement fédéral et les gouvernements des États, locaux, tribaux et territoriaux, ainsi que pour les entités d’infrastructure critique et d’autres organisations du secteur privé», a-t-il déclaré.

Le sénateur Mitt Romney a comparé la brèche à un bombardier à longue portée

Cette photo d’archive du 6 juin 2013 montre le panneau à l’extérieur du campus de la National Security Agency (NSA) à Fort Meade, dans le Maryland, tous les doigts pointent vers la Russie comme auteur du pire piratage d’agences gouvernementales américaines. Mais le président Donald Trump, longtemps réticent à blâmer Moscou pour les cyberattaques, est jusqu’à présent resté silencieux

Le tweet de Trump est intervenu quelques heures après que le département de l’énergie a déclaré que cela avait également été touché. Son Administration nationale de la sécurité nucléaire – qui maintient l’énorme stock nucléaire du pays – a été ciblée, selon des rapports de presse.

« Il y aura un prix à payer pour cela », a promis le whip de la minorité au Sénat Dick Durbin, un démocrate de l’Illinois, dans un discours prononcé jeudi. « Ce n’est rien de moins qu’une invasion virtuelle par les Russes dans des comptes critiques du gouvernement fédéral. »

« Lorsque des adversaires comme la Russie nous tourmentent, nous tentent, violent la sécurité de notre nation, nous devons réagir en nature », a déclaré Durbin, tout en notant qu’il n’appelait pas à une « guerre totale ».

Le président élu Joe Biden a déclaré: « Nos adversaires doivent savoir qu’en tant que président, je ne resterai pas les bras croisés face aux cyberattaques contre notre nation. »

Officiellement, l’Agence américaine pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures n’a pas publiquement identifié la Russie comme la source de l’attaque, et la Russie nie toute implication. Mais les sociétés de sécurité privées affirment que tous les panneaux indiquent le Kremlin.

La Russie nie être derrière le piratage. Les services de renseignement américains ont déterminé que Moscou était derrière le piratage des élections pendant la campagne de 2016.

Microsoft a contribué à la réponse et a déclaré que plus de 40 agences gouvernementales, des groupes extérieurs et des sociétés informatiques avaient été pénétrés.