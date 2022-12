Donald Trump fait face à une semaine de maux de tête le 6 janvier et ses déclarations de revenus

Le ministère de la Justice enquête sur la mauvaise gestion par M. Trump des dossiers présidentiels et des documents classifiés, et il reste à voir si lui ou quelqu’un autour de lui est inculpé dans cette affaire.

La quantité de nouvelles informations qui seront divulguées cette semaine n’est pas claire. Au cours de plus d’un an et demi, à travers près d’une douzaine d’audiences publiques, le comité du 6 janvier a utilisé des témoignages et des informations recueillis auprès de plus de 1 000 témoins pour présenter M. Trump comme étant au centre d’un effort pour rester dans pouvoir et contrecarrer les résultats d’élections libres et justes.

Le ministère de la Justice a mené une enquête simultanée mais n’a pas travaillé en étroite collaboration avec les enquêteurs du Congrès.

Un renvoi du Congrès au ministère de la Justice n’oblige pas les procureurs à agir. Néanmoins, certains des conseillers de M. Trump sont personnellement préoccupés par ce que le comité de la Chambre recommandera.

Certaines des informations fiscales de M. Trump sont déjà en possession du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, dont le prédécesseur, Cyrus Vance Jr., a passé des années à enquêter sur M. Trump et sa société.

M. Trump fait également face à une action civile intentée par la procureure générale de New York, Letitia James, qui a allégué une pratique généralisée de fraude sur une décennie par l’ancien président, ses enfants et son entreprise. Michael D. Cohen, l’ancien réparateur et avocat de M. Trump, a contribué à stimuler cette enquête avec un témoignage devant un comité de la Chambre en 2019 dans lequel il a expliqué comment M. Trump, qui a toujours combattu quiconque affirmant qu’il valait moins qu’il ne le prétend, valorisait ses propriétés.

Le New York Times a également enquêté sur les déclarations de revenus de M. Trump, y compris des informations de 2020. L’enquête a montré que M. Trump n’a payé aucun impôt fédéral sur le revenu pendant 11 des 18 années examinées par le Times.