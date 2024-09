Donald Trump fait face à la musique

L’ancien président Donald Trump pourrait être confronté à une série de poursuites judiciaires de la part d’ABBA, de Beyoncé et de bien d’autres après qu’un tribunal fédéral a accordé une injonction temporaire l’empêchant d’utiliser une chanson de 1966 lors de ses rassemblements de campagne.

Mardi, le juge Thomas Thrash Jr. d’Atlanta, en Géorgie, a émis une injonction bloquant toute nouvelle utilisation de la chanson « Hold On, I’m Coming », co-écrite par feu Isaac Hayes, sans licence appropriée.

« Nous sommes très reconnaissants et heureux de cette décision. Donald Trump n’a plus le droit de jouer la musique d’Isaac Hayes. Je ne pouvais pas demander une meilleure décision », a déclaré le fils de Hayes, Isaac Hayes III, aux journalistes à l’extérieur de la salle d’audience.

L’ancien président a régulièrement joué cette chanson avant et après ses meetings. Elle a également été interprétée lors de la Convention nationale républicaine de cette année.

Que ce soit en 2016, 2020 ou 2024, les artistes ont régulièrement dénoncé l’utilisation non autorisée de leur musique par la campagne Trump. Cependant, selon Le Hollywood ReporterJusqu’à récemment, personne n’avait intenté de procès, et encore moins plaidé devant un tribunal, contre l’ancien président. Un avocat cité dans l’article a révélé que les tracas et les coûts impliqués n’en valaient tout simplement pas la peine.

« Je veux que cela serve d’opportunité à d’autres artistes de se manifester et de ne pas voir leur musique utilisée par Donald Trump ou d’autres entités politiques », avait ajouté le fils de Hayes après la décision du juge.

L’ancien président estimait probablement qu’il était en position juridiquement solide, puisque la chanson avait été interprétée par le groupe de soul des années 60, Sam and Dave. Le membre survivant du groupe, Sam Moore, qui avait chanté « America the Beautiful » lors du concert inaugural de Trump en 2017, a soutenu le droit de Trump à utiliser la chanson dans un document juridique. Dans ce document, Moore a déclaré que le co-auteur de la chanson, Isaac Hayes, avait participé à des projets liés à « d’éminents républicains » et avait même chanté lors de la 20e réunion des lycéens de Lee Atwater, un important stratège de la campagne de Ronald Reagan.

Illustration de Newsweek. Suite à une récente décision de justice, les vannes pourraient s’être ouvertes pour les musiciens qui cherchent à empêcher Donald Trump d’utiliser leur musique sans autorisation.

La famille d’Isaac Hayes n’a pas vu les choses de cette façon. Elle a saisi le juge Thrash pour empêcher l’équipe de campagne de Trump d’utiliser la chanson. Le fils d’Isaac Hayes, Isaac Hayes III, avait déjà envoyé une lettre de mise en demeure à l’équipe de campagne de Trump, accompagnée d’une demande de 3 millions de dollars de royalties et de 150 000 dollars pour chaque utilisation supplémentaire de la chanson par Trump.

Dans les documents judiciaires, les avocats de Trump ont pu montrer qu’ils avaient obtenu l’autorisation écrite de l’organisation de défense des droits des auteurs-compositeurs, BMI, et ont déclaré que Hayes avait signé les droits de la chanson à Stax Records en 1966.

Alors que le tribunal est toujours du côté de la succession de Hayes, malgré l’autorisation écrite, les vannes se sont peut-être ouvertes pour les musiciens cherchant à empêcher Trump d’utiliser leur musique sans leur consentement.

« Ne pensez même pas à utiliser ma musique »

En août, le chanteur des White Stripes, Jack White, a menacé de porter plainte après que la directrice adjointe de la communication de Trump, Margo Martin, a partagé un clip de 10 secondes de l’ancien président montant à bord d’un avion avec le tube du groupe « Seven Nation Army » en fond sonore. « N’envisagez même pas d’utiliser ma musique, bande de fascistes. Mes avocats intentent une action en justice à ce sujet (qui s’ajoute à vos 5 000 autres) », a écrit Jack White sur Instagram. En 2016, Jack White et son ex-femme et batteuse, Meg White, avaient déjà publié une déclaration, affirmant qu’ils n’avaient pas accordé la permission d’utiliser la même chanson dans une vidéo pro-Trump.

Après que Trump a utilisé la chanson « My Hero » des Foo Fighters lors d’un rassemblement en août 2024, pour présenter Robert F. Kennedy Jr., le groupe a déclaré qu’il n’avait pas accordé à la campagne de Trump l’autorisation d’utiliser la chanson. Le porte-parole du groupe a ajouté plus tard que toute augmentation des royalties suite à l’utilisation de la chanson serait reversée à la campagne de Harris.

Le supergroupe suédois ABBA fait également partie de ceux qui s’opposent à l’utilisation de sa musique par Trump.

Lors d’un rassemblement organisé en août dans le Minnesota, Trump a utilisé des chansons d’ABBA dans des montages vidéo, notamment « Money, Money, Money », « The Winner Takes It All » et « Dancing Queen ». Une fois qu’ABBA a appris cela, le groupe et sa maison de disques, Universal Music, ont publié une déclaration demandant que les vidéos du rassemblement soient immédiatement retirées et que Trump cesse d’utiliser la musique du groupe pour sa campagne.

Beyoncé a fait de même. En juillet, l’équipe de Beyoncé a autorisé Harris à utiliser sa chanson « Freedom » dans sa campagne. En août, le porte-parole républicain Steven Cheung a partagé un clip de Trump arrivant à Detroit avec la même chanson intégrée. Peu après, Beyoncé a menacé Trump de cesser et de s’abstenir.

« Une infraction, pure et simple »

L’avocat spécialisé dans la musique, Larry Iser, associé directeur du cabinet d’avocats KHIKS, a déclaré Newsweek Il est important de faire la distinction entre le droit d’auteur de l’édition musicale et le droit d’auteur de l’enregistrement sonore. Selon Iser, le droit d’auteur de l’édition musicale concerne « la composition musicale sous-jacente, la mélodie et les paroles », tandis que le droit d’auteur de l’enregistrement sonore concerne tout enregistrement de ces mêmes mélodies et paroles.

« Afin d’être payés pour l’exécution publique de leurs chansons, les auteurs-compositeurs s’affilieront à une société d’exécution publique telle que l’ASCAP ou le BMI. [American Society of Composers, Authors, and Publishers or Broadcast Music, Inc] », a déclaré Iser.

« Pour pouvoir diffuser une chanson lors d’un événement de campagne en direct, une campagne politique doit obtenir une licence d’entité politique de la part de BMI, de l’ASCAP ou des deux, ce qui permet à la campagne d’utiliser n’importe laquelle des millions de chansons de leurs répertoires respectifs, à moins que la campagne ne soit informée par BMI/ASCAP qu’un auteur-compositeur particulier s’est plaint, de sorte que la chanson en question ne fait plus partie de la licence. Une fois que cela se produit, si la campagne utilise la chanson, il s’agit d’une infraction pure et simple. »

Cela pourrait placer Trump dans un véritable dilemme, même si, comme dans le cas d’Isaac Hayes, il avait obtenu le consentement écrit de BMI.

« Dans ce cas, la campagne Trump a utilisé ‘Hold On, I’m Coming’ et a reçu une lettre de BMI informant la campagne que la chanson avait été retirée de la licence BMI parce que le propriétaire des droits d’auteur de la chanson, Hayes Estate, s’était plaint de cette utilisation, empêchant ainsi légalement Trump d’accorder une licence pour la chanson », a déclaré Iser.

« Bien qu’Isaac Hayes soit décédé, sa famille affirme qu’elle détient toujours les chansons et les droits d’auteur. En vertu de la licence des entités politiques, BMI a le droit de supprimer certaines chansons de la licence après avoir reçu des plaintes, et il y a eu beaucoup de ces plaintes, évidemment. »

L’avocate du divertissement Colleen Kerwick a déclaré Newsweek que certaines familles ont pu récupérer leurs droits d’écriture de chansons en vertu de l’article 203 de la loi sur le droit d’auteur, entrée en vigueur en 2013.

La loi permet aux auteurs-compositeurs (et aux héritiers) de récupérer leurs droits sur le matériel auprès des labels et des éditeurs, un facteur majeur pour les anciennes chansons utilisées lors des rassemblements de la campagne Trump.

Dans le cas d’Isaac Hayes, « Trump prétend qu’il y a eu une cession de ce droit d’auteur à un éditeur tiers qui lui a accordé une licence pour la chanson. Le droit de retour de cette cession à l’auteur-compositeur ou à ses survivants en vertu de l’article 203 de la loi sur le droit d’auteur peut ne pas s’appliquer à la période en cause », a déclaré Kerwick. Cela signifie que la succession d’Isaac Hayes pourrait être trop tard pour revendiquer le droit d’auteur du défunt auteur-compositeur, mais cela devrait être déterminé par le tribunal.

Bien que le juge Thrash ait pris parti pour la succession de Hayes concernant l’utilisation future de « Hold On, I’m Coming », il a rejeté leur demande de faire retirer à l’équipe de campagne de Trump les anciennes vidéos qui utilisaient également la chanson de Hayes. James Walker, l’avocat de la succession, a précisé que la bonne nouvelle de la famille n’était que préliminaire, car l’affaire était toujours en cours de procès. Walker pense que pendant le procès, ils seront en mesure de prouver que l’équipe de campagne de Trump n’avait pas l’autorisation appropriée pour utiliser la chanson et qu’elle serait donc éventuellement obligée de retirer les anciennes vidéos l’utilisant.

Kerwick a déclaré qu’il y avait une autre approche que les artistes pourraient utiliser contre Trump.

« La succession d’Isaac Hayes soulève également la question des droits moraux sur la chanson, dans la mesure où l’utilisation de la chanson peut être perçue comme une approbation de quelqu’un qu’elle ne soutient pas. »