WASHINGTON Dans une vidéo inattendue publiée sur Twitter mardi soir, le président Donald Trump a dénoncé un vaste programme de secours pour le COVID-19 qu’il devait signer, le qualifiant de « honte » et exhortant les dirigeants du Congrès à apporter plusieurs modifications au projet de loi, notamment l’augmentation des paiements directs pour Les Américains.

« Cela s’appelle le projet de loi de secours COVID, mais cela n’a presque rien à voir avec COVID », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée quelques instants après avoir accordé une série de pardons à plusieurs alliés. « Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter le montant ridiculement bas de 600 $ à 2 000 $ ou 4 000 $ pour un couple. »

Le président s’est arrêté avant de dire qu’il opposerait son veto à la législation bipartite, mais il devait signer la mesure parallèlement à un projet de loi de dépenses de 1,4 billion de dollars pour financer le gouvernement. Trump a appelé le Congrès à supprimer « les éléments inutiles et inutiles de cette législation », semblant confondre le projet de loi de secours avec la mesure de dépenses du gouvernement.

La mesure d’environ 900 milliards de dollars a été associée à un projet de loi de dépenses de 1,4 billion de dollars pour financer le gouvernement fédéral jusqu’au 30 septembre 2021 (fin de l’exercice) pour former un projet de loi de près de 5600 pages qui est l’un des plus grands textes législatifs du Congrès a jamais abordé. La mesure comprend également des dispositions bipartites telles que la fin de la facturation médicale surprise et la législation créant des musées Smithsonian pour les femmes et les Latinos.

En impliquant une menace de veto sur le projet de loi, que le Congrès a adopté lundi soir, Trump a également fait référence à ses efforts pour rester au pouvoir malgré la victoire du président élu Joe Biden en novembre.

« Je demande également au Congrès de se débarrasser immédiatement des éléments inutiles et inutiles de cette législation, et de m’envoyer un projet de loi approprié, sinon la prochaine administration devra fournir un paquet de secours Covid », a déclaré Trump. l’administration sera moi, et nous y arriverons.

Trump devrait quitter ses fonctions le 20 janvier.

Peu de temps après son commentaire vidéo rejetant le paquet de secours, Trump a tweeté une autre vidéo cataloguant ses plaintes au sujet de l’élection, une liste de déclarations non vérifiées et fausses alléguant une fraude électorale.

Si Trump opposait son veto au projet de loi, le Congrès pourrait l’annuler avec un vote à la majorité des deux tiers à la Chambre des représentants et au Sénat. La mesure a traversé la Chambre 359-53 et au Sénat par 92-6.

Toute tentative de veto sur la mesure pourrait retarder les plans du secrétaire au Trésor Steve Mnuchin d’envoyer la première vague de paiements directs la semaine prochaine.

Trump a affirmé que le projet de loi permettait aux membres de la famille d’immigrants sans papiers de recevoir plus de paiements directs qu’il ne permettait aux autres Américains de recevoir. Le forfait ne permet pas que les paiements de 600 $ soient versés aux immigrants sans papiers; il permet plutôt aux citoyens et aux résidents qui ont produit une déclaration conjointe avec un conjoint sans papiers de recevoir des paiements en plus des enfants à charge.

La dernière série de mesures de relance – la cinquième adoptée par le Congrès depuis le début de la pandémie il y a près d’un an – a été le résultat d’intenses négociations ces derniers jours alors que les législateurs et leur personnel travaillaient 24 heures sur 24 sur un compromis qui a suscité des critiques de l’extrême droite pour être trop coûteux et de l’extrême gauche qui a dit que cela n’allait pas assez loin pour aider les Américains.

La mesure intervient à un moment crucial pour l’économie, car un moratoire sur les expulsions est sur le point d’expirer et les allocations de chômage fédérales sont sur le point de s’épuiser. En outre, le projet de loi prévoit de l’argent pour les tests COVID et les vaccins nouvellement disponibles qui sont conçus non seulement pour sauver des vies, mais conduisent finalement à un assouplissement des mesures de distanciation sociale et des limites de capacité qui ont pressé les entreprises, notamment les restaurants.

Dans un moment rare, le président de la Chambre Nancy Pelosi a encouragé les demandes de Trump dans un tweet: « Les républicains ont refusé à plusieurs reprises de dire quel montant le président voulait pour les chèques directs. Enfin, le président a accepté de 2 000 $ – les démocrates sont prêts à porter cela au parquet cette semaine par consentement unanime. Faisons-le! »

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a tweeté: « Nous avons passé des mois à essayer d’obtenir des chèques de 2000 dollars, mais les républicains l’ont bloqué. Trump doit signer le projet de loi pour aider les gens et garder le gouvernement ouvert et nous sommes heureux de passer plus d’aide. Les Américains ont besoin. «

« Peut-être que Trump peut enfin se rendre utile et amener les républicains à ne plus le bloquer », a-t-il conclu.

Brendan Buck, un ancien porte-parole des présidents de la maison GOP, Paul Ryan et John Boehner, a noté que le projet de loi avait été adopté avec « beaucoup plus de voix que nécessaire pour annuler un veto, donc il n’y a pas vraiment trop de drame ici », il a tweeté. « Mais, mec, vous n’êtes pas si heureux si vous êtes un R qui a voté pour le projet de loi sur lequel il se jette maintenant. »

Contribution: Ledyard King, Nicholas Wu et Savannah Behrmann