Donald Trump étant de nouveau absent, les candidats républicains à la présidentielle américaine échangent des piques dans un débat compliqué

Les rivaux de Donald Trump se sont moqués de lui parce qu’il n’avait pas assisté à un débat, mais ont à peine mentionné qu’il était un accusé criminel.

Sept candidats à l’investiture républicaine sont montés sur scène pendant deux heures.

Trump a une énorme avance sur tous dans les sondages d’opinion.

Les rivaux de Donald Trump pour être le candidat républicain à la prochaine élection présidentielle américaine se sont affrontés mercredi lors d’un débat chaotique, attaquant l’ancien président absent, le président démocrate Joe Biden, et les uns les autres sur des questions allant de la Chine à l’immigration et à l’économie.

Mais à la fin du débat, aucun des sept candidats présents sur scène ne semblait avoir obtenu le genre de moment d’évasion qui modifierait la dynamique d’une primaire que Trump domine depuis des mois, malgré ses quatre inculpations pénales – qui sont restées pratiquement ignorées au cours du débat. émission de deux heures.

Trump, qui devançait son plus proche rival pour l’investiture de 37 points de pourcentage dans le dernier sondage Reuters/Ipsos, a sauté le débat, comme il l’a fait lors du premier débat dans le Wisconsin le mois dernier.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a utilisé sa première réponse pour accuser Trump d’être « porté disparu » et d’avoir ajouté des milliards de dollars à la dette nationale.

« Il devrait être sur scène ce soir », a déclaré DeSantis, suscitant les applaudissements du public présent à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie. « Il vous doit de défendre son dossier. »

DeSantis, dont les chiffres dans les sondages ont diminué après avoir été largement considéré comme la principale alternative à Trump, s’est montré plus disposé à attaquer le favori récemment après des mois passés à éviter une confrontation directe.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, un critique fréquent de Trump, est intervenu, affirmant que Trump avait « peur » et se moquant de lui en le qualifiant de « Donald Duck » pour avoir sauté le débat.

Mike Pence, vice-président de Trump de 2017 à 2021, a émis une légère critique du désir de Trump de centraliser le pouvoir au sein du gouvernement fédéral, promettant de redonner le pouvoir aux États. Et l’ancienne ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, a déclaré que Trump avait adopté une mauvaise approche à l’égard de la Chine en se concentrant exclusivement sur le commerce plutôt que sur les questions de sécurité plus larges.

Biden, le candidat démocrate présumé aux élections de novembre 2024, était également une cible fréquente des candidats républicains, qui ont fustigé sa gestion de l’économie et de la frontière sud avec le Mexique.

Mais les candidats en lice, pour la plupart bloqués à un chiffre dans les sondages nationaux, ont passé la majeure partie de la soirée à s’attaquer les uns les autres.

Comme lors du premier débat en août, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy – un néophyte politique dont la campagne pour l’investiture présidentielle républicaine est sa première candidature à une fonction publique – a suscité à plusieurs reprises la colère de ses opposants les plus expérimentés.

« Chaque fois que je vous entends, je me sens un peu plus bête », a déclaré Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies, à Ramaswamy après avoir défendu son adhésion à TikTok, le site de réseau social chinois qui a soulevé des inquiétudes en matière de sécurité parmi les responsables américains. Ramaswamy a déclaré qu’il utilise l’application pour se connecter avec les jeunes électeurs.

Dans le dernier segment du débat, la modératrice Dana Perino a affirmé que la nomination de Trump était inévitable tant que le peloton restait divisé entre plusieurs candidats.

« Les sondages n’élisent pas les présidents, ce sont les électeurs qui élisent les présidents », a répondu DeSantis.

Quelques minutes avant le début du débat, Trump a prononcé un discours devant les travailleurs de l’automobile dans l’État du Michigan, s’insérant dans un conflit national entre les grévistes et les principaux constructeurs automobiles du pays, un jour après que Biden a rejoint un piquet de grève syndical.

« Ils sont tous candidats à un poste », a déclaré Trump avec dédain à propos des sept républicains présents au débat. « Est-ce que quelqu’un voit un vice-président dans le groupe ? Je ne pense pas. »

En évitant les deux débats, l’ancien président a indiqué qu’il se concentrait sur Biden, son ancien et peut-être futur adversaire, plutôt que sur les prétendants républicains qui traînent mal dans les sondages.

Les modérateurs n’ont pas interrogé les candidats sur les innombrables problèmes juridiques de Trump. L’homme d’affaires devenu homme politique de 77 ans a été inculpé dans quatre affaires pénales et mardi, un juge de l’État de New York a estimé qu’il avait commis une fraude en gonflant la valeur de ses actifs commerciaux.

À moins de quatre mois de la première course à l’investiture républicaine dans l’Iowa, les rivaux de Trump manquent de temps pour affaiblir son emprise sur la campagne primaire. Le débat de mercredi était particulièrement important pour DeSantis, dont la campagne a déjà subi deux remaniements de personnel alors que les donateurs exprimaient leurs inquiétudes quant à son incapacité à gagner sur Trump.

DeSantis, 45 ans, s’est fait un nom à l’échelle nationale en s’opposant à de nombreuses politiques du gouvernement américain visant à empêcher la propagation du Covid-19. Depuis, il est devenu une figure de proue de la lutte contre ce qu’il considère comme des politiques trop progressistes favorisées par les éducateurs et les entreprises.

Haley, quant à elle, espérait qu’un deuxième débat fort consécutif convaincrait certains donateurs républicains qu’elle avait les meilleures chances de renverser Trump.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, s’est également qualifié pour le débat.

L’immigration à l’honneur

Tous les candidats se sont engagés à adopter une approche musclée en matière d’immigration et ont attaqué l’administration Biden pour son incapacité à endiguer la crise des migrants qui a alimenté des franchissements illégaux record à la frontière sud.

DeSantis a promis de déployer l’armée américaine contre les cartels mexicains, tandis que Ramaswamy a déclaré qu’il tenterait de révoquer la citoyenneté de naissance pour les enfants de ceux qui sont entrés illégalement dans le pays.

Même interrogé sur l’extension de la grève des travailleurs de l’automobile aux États-Unis, le sénateur Tim Scott a abordé le sujet de la frontière tout en critiquant Biden pour avoir rejoint le piquet de grève mardi.

« Biden ne devrait pas être sur la ligne de piquetage », a déclaré Scott. « Il devrait être à la frontière sud et travailler à fermer notre frontière sud parce qu’elle est dangereuse, grande ouverte et peu sûre, ce qui a entraîné la mort de 70 000 Américains au cours des 12 derniers mois à cause du fentanyl. »

La plupart des candidats ont exprimé leur soutien à la poursuite de l’aide à l’Ukraine, même si DeSantis a déclaré qu’il n’offrirait pas de « chèque en blanc ». Ramaswamy, qui a déclaré qu’il cesserait son aide, a averti que soutenir l’Ukraine poussait la Russie encore plus vers la Chine, suscitant de nouvelles critiques de la part de ses rivaux selon lesquelles il apaiserait le président russe Vladimir Poutine.