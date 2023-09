Donald Trump et son entreprise ont violé « à plusieurs reprises » la loi nationale sur la fraude, a statué mardi un juge de New York.

La décision fait suite à une demande du procureur général de New York, Letitia James, sollicitant un jugement sur l’une des réclamations dans son procès civil de 250 millions de dollars, qui est prévu pour aller au procès le 2 octobre. Le juge Arthur Engoron a convenu dans sa décision avec le bureau de James qu’il est incontestable que Trump et sa société ont fourni aux banques des états financiers qui dénaturent sa richesse à hauteur de 3,6 milliards de dollars.

« Les documents ici contiennent clairement des évaluations frauduleuses que les accusés ont utilisées dans leurs affaires », a écrit Engoron dans sa décision, dans laquelle il a ordonné l’annulation des certificats commerciaux des accusés à New York. Il a ordonné que dans les 10 jours, ils recommandent des séquestres indépendants potentiels pour gérer la dissolution des SARL annulées.

Le bureau de James poursuivi Atout, ses fils Donald Jr. et Eric, et la Trump Organization en septembre 2022, affirmant avoir commis une fraude importante pendant plus d’une décennie en sollicitant des prêts auprès des banques. En plus de 250 millions de dollars, son bureau demande plusieurs sanctions qui entraveraient gravement la capacité de l’entreprise à faire des affaires à New York.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Les deux parties ont demandé à Engoron de rendre un jugement sommaire. Le bureau de James a demandé que la décision soit rendue mardi, affirmant qu’elle rationaliserait le procès si Engoron concluait que certains faits étaient incontestables : que Trump et l’entreprise avaient publié de faux dossiers commerciaux et de faux états financiers.

L’équipe juridique de Trump a demandé à Engoron de rejeter l’affaire. Ils ont fait valoir que bon nombre des prêts en question avaient eu lieu il y a trop longtemps pour être considérés comme faisant partie de cette affaire.

Engoron a également statué sur cette motion mardi, la rejetant.

Le prochain procès se concentrera désormais sur d’autres allégations du procès liées à la falsification de registres commerciaux, à la publication de faux états financiers, à la fraude à l’assurance et au complot.

Les Trump et leur compagnie ont nié tout acte répréhensible et ont accusé James, un démocrate, de les poursuivre pour des raisons politiques.

Pendant arguments vendredi En ce qui concerne les requêtes, un avocat du bureau de James a déclaré que Trump avait signé de soi-disant déclarations de situation financière décrivant de nombreuses propriétés que lui et son entreprise possédaient comme valant des centaines de millions de plus que les évaluations des évaluateurs qu’ils avaient embauchés.

L’avocat de Trump, Christopher Kise, a répondu que les valorisations reflétaient « le génie d’investissement de M. Trump ». Il a évoqué le club de golf Trump National Doral Miami, qui a été racheté suite à une faillite pour environ 150 millions de dollars en 2012. Kise a déclaré qu’il valait désormais « bien plus d’un milliard de dollars ».

« Ce que Doral démontre, c’est que le président Trump est passé maître dans l’art de trouver de la valeur là où les autres ne voient rien », a déclaré Kise.

Engoron a laissé entendre qu’il n’avait pas cru à l’argument de Kise lors de cette audience. Engoron assaillit Kise de questions, l’interrompant fréquemment et, à un moment donné, élevant la voix alors qu’il frappait du poing sur le banc.

« Vous ne pouvez pas faire de fausses déclarations et les utiliser dans le cadre d’affaires – c’est ce que cette loi interdit », a-t-il déclaré.

Engoron a également statué mardi sur une requête distincte du procureur général de New York demandant des sanctions contre l’équipe juridique de Trump pour avoir présenté à plusieurs reprises des arguments qu’Engoron et d’autres tribunaux avaient déjà rejetés.

Il a statué en faveur du procureur général, infligeant une amende de 7 500 $ chacun à cinq avocats.

Enquêtes Trump Plus

Plus