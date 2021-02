Donald Trump et ses alliés relancent les élections Big Lie. Ils pourraient à nouveau inciter à la violence.

Les élections de 2020 sont terminées depuis longtemps, mais le grand mensonge selon lequel elles étaient illégitimes semble faire son retour – avec des dirigeants fédéraux, étatiques et locaux, y compris l’ex-président Donald Trump, perpétuant ce mensonge au cours de la semaine dernière. Ce mensonge a alimenté les événements du 6 janvier; à ce titre, nous devons considérer sa répétition comme une simple incitation permanente. Nous devons utiliser des outils pénaux, civils et réglementaires pour l’étouffer avant qu’il n’y ait une nouvelle éruption de violence antidémocratique.

Trump est apparu cette semaine sur des chaînes de télévision marginales de droite comme Newsmax et One America News Network pour affirmer sans fondement qu’il avait remporté l’élection – faisant les mêmes fausses déclarations qui ont conduit à l’attaque meurtrière du Capitole américain.

Le whip républicain de la Chambre, Steve Scalise, s’est arrêté par «This Week» d’ABC News pour esquiver les questions et affirmer sans fondement que les États «n’ont pas respecté leurs propres lois établies par la loi».

Au Michigan, le chef de la majorité au Sénat de l’État, Mike Shirkey, a qualifié l’assaut du Capitole américain de «tout organisé», et le républicain a déclaré à tort lors d’une apparition à la radio conservatrice que «les morts ont voté».

En Floride, le gouverneur Ron DeSantis a continué à pousser des mensonges sur la sécurité électorale en dévoilant ses propositions de restrictions de vote. Et dans plus de deux douzaines d’États, les législateurs ont présenté plus de 100 projets de loi pour limiter l’accès aux urnes.

Les mensonges qui ont suscité la violence

La répétition du mensonge fondamental qui a conduit à l’insurrection mortelle ne doit pas être prise à la légère. Trump a utilisé les mensonges sur sa défaite électorale pour alimenter la rage de ses partisans pendant des mois – aboutissant à l’attaque meurtrière du Capitole. Si Trump et ses semblables réussissent à coopter le patriotisme de bonne foi ressenti par leurs millions d’adeptes, transformant l’amour du pays en une puissante force anti-démocratique, ils stimuleront très probablement plus de violence. Ils brisent également le fondement de notre démocratie: la foi en nos élections libres et équitables.

Cette campagne de mensonges en cours doit être arrêtée par une campagne juridique agressive.

D’abord et avant tout, tous les recours civils pour le trafic continu du Big Lie doivent être poursuivis. Nous nous félicitons du procès intenté par le représentant démocrate du Mississippi Bennie Thompson avec la NAACP, alléguant que Trump, Rudy Giuliani et les groupes d’extrême droite Proud Boys et Oath Keepers ont conspiré pour inciter à la violence lors du vote du collège électoral.

Thompson allègue que tous ces accusés ont violé la loi Ku Klux Klan de 1871 – une loi créée pendant la reconstruction et correctement déployée ici – pour «empêcher, par la force, l’intimidation ou la menace», tout fonctionnaire d’exercer ses fonctions.

Comme l’a démontré lors du procès de destitution ce mois-ci (et convenu par un groupe bipartite de 57 sénateurs lors du vote pour condamner), Trump a joué un rôle actif dans l’incitation à l’émeute du 6 janvier. Même le chef républicain du Sénat, Mitch McConnel, l’a admis dans ses remarques après le procès.

Bien que l’affaire Thompson se concentre sur les événements qui ont précédé et inclus le 6 janvier, elle en viendra sans aucun doute à englober les commentaires plus récents de Trump comme preuve de sa mauvaise foi. En cas de succès, la combinaison aidera à dissuader la poursuite du grand mensonge.

Atout:Dans Donald Trump c.Démocratie, l’acquittement montre la profondeur et le danger d’une pandémie de Trumpisme

Deuxièmement, la responsabilité devrait aller au-delà du rôle des affaires civiles. Il existe une longue tradition de membres du Congrès qui tiennent leurs collègues pour responsables – et il est juste de dire que le membre du Congrès Scalise devrait faire face à des conséquences éthiques en vertu de l’article XXIII de la Chambre pour ses déclarations du week-end dernier. La Chambre vient de dépouiller la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., De ses affectations au comité pour sa dangereuse promotion du complot et des mensonges. Scalise connaît le danger que les gens croient à des mensonges – tout comme ses collègues de la Chambre. Ils l’ont vécu le 6 janvier. Une enquête éthique sur Scalise est un moyen de pousser nos élus fédéraux à être honnêtes avec leurs partisans et avec nous tous.

Si vous êtes attaché à la vérité, combattez les mensonges

Troisièmement, les voies civiles et réglementaires doivent être complétées par des enquêtes criminelles sur les fautes qui font partie de ce modèle d’actes répréhensibles toujours en cours. Trump, Giuliani et d’autres font l’objet d’une enquête en Géorgie par le procureur du district de Fulton, Fani Willis, pour avoir tenté d’influencer le résultat des élections.Willis se penche spécifiquement sur Trump pour son appel infâme demandant au secrétaire d’État Brad Raffensperger de «trouver 11 780 voix».

Trump ne lâche pas, et Willis non plus. Des déclarations comme celles qu’il a faites cette semaine devraient être prises en compte dans l’enquête criminelle. Ils montrent son absence totale de remords pour ses actes, ce qui devrait l’aider à évaluer son intention criminelle. S’il est mis en accusation et inculpé, la perpétuation de mensonges par Trump bien avant et après le 6 janvier jouera dans sa condamnation et sa peine potentielles.

Mais les litiges ne suffisent pas. Nous devons également nous attaquer aux mensonges devant les tribunaux de l’opinion publique en corrigeant rapidement la désinformation et, le cas échéant, en prenant des mesures telles que la déplatformance. Aucune personne ou plate-forme ne devrait donner plus d’oxygène à ces mensonges. Scalise ne devrait pas avoir une autre occasion de diffuser des informations erronées à la télévision et devrait être interrompu s’il le fait. De même, les médias devraient tronquer le fil du discours à venir de Trump à la Conférence d’action politique conservatrice s’il refait les mensonges électoraux – ou peut-être envisager de ne pas le porter du tout, compte tenu de son histoire.

Twitter l’a définitivement banni pour cette raison. Sa propension continue à mentir devrait avoir une incidence sur la décision du conseil de surveillance de Facebook de confirmer ou non la décision de cette plate-forme de le maintenir épuisé en permanence.

Condamner Trump:Bannissez le 45e président de la démocratie américaine

Enfin, nous tous qui croyons en la vérité devons y être plus engagés que ceux qui soutiennent le mensonge. Il est tentant de faire une pause après avoir traversé la tourmente post-électorale et ces quatre dernières années. Mais nous ne pouvons pas, c’est pourquoi nous, au programme de protection des électeurs, avons rédigé un rapport qui résout tous les mensonges sur les élections de 2020. Une action vigoureuse et continue est appelée par tous les groupes et individus qui ont travaillé si dur pour s’assurer que la volonté du peuple américain soit entendue et que les élections de 2020 soient sûres, sûres et précises. Le Big Lie ne disparaît clairement pas, nous avons donc besoin de vérités encore plus fortes et persistantes pour le vaincre.

Norman Eisen (@NormEisen), ancien ambassadeur en République tchèque et tsar de l’éthique auprès du président Barack Obama, a été conseiller spécial en destitution auprès des démocrates de la commission judiciaire de la Chambre en 2019-2020. Lizzie Ulmer (@LizziUlmer) est le directeur des communications du programme non partisan de protection des électeurs (@Protect_Voters). Katherine Reisner (@katiereisner) a été conseiller du secrétaire et secrétaire adjoint du département de la Sécurité intérieure de l’administration Obama, et est membre du Truman National Security Project.