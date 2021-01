Donald Trump et Rudy Giuliani pourraient-ils faire face à des accusations d’incitation à la violence populaire dans les émeutes du Capitole?

Les procureurs ont probablement suffisamment de preuves pour accuser au pénal le président Donald Trump d’incitation à la violence après son discours de mercredi exhortant ses partisans à marcher vers le Capitole dans une tentative anti-démocratique d’annuler les résultats des élections de 2020, ont déclaré des experts juridiques.

Les commentaires du président sont intervenus peu de temps avant qu’une foule pro-Trump ne passe à travers des barricades, des fenêtres et des portes, blessant des policiers et occupant temporairement le bâtiment du Capitole dans une démonstration de force liée à leur colère face à de fausses allégations de fraude électorale.

«Si vous incitez quelqu’un à commettre un crime, vous êtes tout aussi responsable qu’eux d’avoir commis le crime», a déclaré Jens David Ohlin, doyen par intérim de la Cornell Law School et expert en droit pénal du complot.

La déclaration de l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, lors du même rassemblement, appelant à un «procès par combat» pour résoudre les conflits de fraude était particulièrement flagrante et pourrait le rendre particulièrement vulnérable aux accusations, a déclaré Frederick Lawrence, auteur de «Punishing Hate» et ex-doyen du George École de droit de l’Université de Washington.

Allié commercial du président:Pence devrait envisager d’invoquer le 25e amendement pour supprimer Trump

Retombées des émeutes:Le président Trump interdit de publier sur Facebook et Instagram

Lawrence, qui a travaillé pour Giuliani en tant qu’assistant avocat américain à New York dans les années 1980, a déclaré que des accusations d ‘«activité anarchique imminente» pourraient être portées contre son ancien patron.

« Ce que je suis sur le point de dire, je ne le dis pas avec plaisir, mais si vous dites que ce sera un » procès par combat « … je pense que vous incitez une foule à utiliser la violence », a déclaré Lawrence, également ancien président. de l’Université Brandeis et actuellement professeur de droit à l’Université de Georgetown. « Alors je pense qu’il a sans doute franchi une ligne. »

Le procureur américain par intérim Michael Sherwin, le plus haut procureur fédéral à Washington, a déclaré aux journalistes jeudi que les procureurs examinaient tous ceux qui ont joué un rôle dans les émeutes de mercredi. Il n’a pas exclu de charger Trump.

«Nous examinons tous les acteurs ici et tous ceux qui ont joué un rôle et, si les preuves correspondent aux éléments du crime, ils seront inculpés», a déclaré Sherwin.

Les experts juridiques disent qu’il n’est pas clair si le président est à l’abri de telles accusations lorsqu’il est en fonction, mais il peut presque sûrement être inculpé après avoir quitté ses fonctions le 20 janvier. Cela dit, si le président tente de se pardonner – une décision sans précédent selon les experts. tombe dans une autre zone grise juridique – il est possible qu’il échappe aux accusations fédérales.

Ni la Maison Blanche ni Giuliani n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire des USA TODAY.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré aux journalistes jeudi que le président et d’autres hauts fonctionnaires avaient condamné les violences qui s’étaient déroulées un jour plus tôt, mais elle n’a pas critiqué les propres paroles du président. Après avoir fait de brèves remarques, McEnany n’a pas répondu aux questions.

Qu’est-ce que l’incitation implique

L’incitation peut avoir lieu n’importe où et n’importe quand – à la fois en ligne et en personne et au cours de quelques minutes, jours ou plus. Ainsi, tout ce que Trump ou ses associés disent lors de rassemblements, par le biais des médias ou en ligne, peut être utilisé comme preuve contre eux.

«Les choses que Trump ou ses associés ont dites sur Twitter ou Facebook ou sur les réseaux sociaux pourraient certainement être considérées comme de l’incitation», a déclaré Ohlin.

Poursuivre des accusations d’incitation est «particulièrement convaincant en tant qu’affaire de droit pénal car il y avait un rassemblement politique spécifique, il y avait des discours de Giuliani et de Trump et d’autres – puis la foule est passée de ce rassemblement au Capitole, y a fait irruption et s’est émue et s’est engagée. actes de violence », a déclaré Ohlin. « Il existe un lien tellement spécifique entre ces discours et vous pouvez pointer vers des phrases particulières. »

Pour être sûr, Trump, Giuliani et d’autres soutiendraient presque sûrement qu’ils ne sont pas légalement coupables parce qu’ils n’ont pas spécifiquement demandé à leurs partisans de faire irruption dans le bâtiment du Capitole et de commettre des actes de violence.

Mais Ohlin a déclaré que les procureurs n’ont pas nécessairement à prouver que l’accusé a lancé un appel spécifique pour une activité criminelle – seulement que la personne avait l’intention de déclencher de telles actions.

«Il n’est pas obligé de dire explicitement:« Brisez les portes »ou« Allez tuer les gens ». Son intention compte, mais son intention peut être déduite de la situation globale », a déclaré Ohlin. « Si vous prenez tout le contenu, il est clair qu’il voulait qu’ils agissent. »

De plus, le comportement de Trump dans les coulisses des émeutes pourrait fournir des preuves aux procureurs cherchant à prouver qu’il avait l’intention que ses partisans commettent des actes de violence, ont déclaré des experts.

«S’il y avait quelqu’un dans la pièce avec lui qui puisse vérifier sous serment qu’il était étourdi, cela va absolument soutenir son… intention de voir ce comportement criminel», a déclaré Steven Morrison, professeur de droit à l’Université du Dakota du Nord qui a écrit sur droit pénal du complot.

Un jury pourrait également statuer que «toute personne raisonnable saurait que si Trump dit ce qu’il a dit sur Twitter, dit ce qu’il a dit lors du rassemblement, que la réponse probable serait que ses partisans se rendent au Capitole, ce qu’il leur a demandé de faire, et commettre des actes de violence, ce que, l’histoire a montré, ils sont prêts à le faire », a ajouté Morrison.

Des accusations de complot pourraient-elles être recevables?

En plus de l’incitation, les procureurs pourraient avoir d’autres options pour inculper Trump ou ses associés de crimes.

Une autre accusation potentielle pourrait être le complot, qui implique généralement deux personnes ou plus collaborant pour commettre un crime.

Morrison a noté que des accusations de complot criminel ont «souvent été utilisées pour attaquer des personnes politiquement impopulaires», y compris des dirigeants syndicaux au 19e siècle, des socialistes pendant la Première Guerre mondiale et des communistes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cela dit, les accusations de complot nécessitent généralement un seuil de preuve plus élevé, de sorte que les procureurs auraient probablement de meilleures chances de condamnation avec des accusations d’incitation, ont déclaré des experts juridiques.

« Dans mon esprit, un procureur à mi-chemin décent devrait être en mesure de faire des accusations criminelles contre Trump pour ce qui s’est passé », a déclaré Morrison. «S’il s’agissait de votre accusé de drogue moyen, de votre Proud Boy moyen ou de votre manifestant Antifa faisant ce que Trump a fait hier, je peux pratiquement vous garantir que cette personne – si les autorités en avaient connaissance – serait arrêtée et accusée d’un crime et hautement susceptible d’être reconnu coupable. »

Lorsqu’il s’agit de fomenter une foule à travers les médias sociaux, il existe peu de précédents pour accuser les Américains de crimes pour avoir pris des mesures telles que des retweets. Mais cela n’empêche pas les procureurs de porter plainte contre une personne dont l’activité sur les réseaux sociaux a contribué à l’incitation à la violence, a déclaré Ohlin.

«Tout dépend de l’état d’esprit de la personne», dit-il.

Les publications de Trump sur les réseaux sociaux dans les jours précédant l’événement semblaient principalement conçues pour augmenter la fréquentation du rassemblement devant la Maison Blanche. Il a tweeté ou retweeté à propos de l’événement une vingtaine de fois depuis le 30 décembre, republiant souvent des vidéos et des messages d’organisateurs de l’événement prédisant que le rallye serait historique.

Trump a retweeté plusieurs articles dans lesquels les organisateurs ont décrit les participants comme la «cavalerie» ou ont prédit que le rassemblement serait «sauvage» – un adjectif qui a été répété à plusieurs reprises dans les publications sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont précédé le rassemblement.END NOUVEAU DE FRITZE

Les critiques, y compris certains républicains, ont critiqué pendant des jours la gestion du chaos par le président. Certains ont appelé à sa démission non seulement en raison de ses remarques lors du rassemblement, mais également en raison de sa lenteur à condamner la violence une fois qu’elle a commencé.

Jonathan Greenblatt, PDG de l’Anti-Defamation League, un groupe anti-haine, a rejeté l’idée que les émeutes étaient spontanées. Son organisation a suivi les publications sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont précédé les troubles dans lesquels les groupes d’extrême droite fulminaient l’agression. Il a appelé les personnes impliquées à être poursuivies.

« Soyons clairs: ils ont été incités, ils ont été encouragés et ils ont été séduits par le président des États-Unis et ses partisans », a déclaré Greenblatt.

Contribution: John Fritze, Kristine Phillips

Suivez Nathan Bomey, journaliste de USA TODAY, sur Twitter @NathanBomey.