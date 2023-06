Donald Trump et Ron DeSantis intensifient la guerre des mots dans la lutte pour l’investiture républicaine – en direct

il y a 13 mois 09h37 HAE DeSantis suit toujours Trump dans les sondages malgré une inondation précoce d’argent

Jusqu’à présent, neuf républicains ont déclaré leur candidature pour les élections de 2024, et une poignée d’autres annonceront probablement leurs courses au cours des prochaines semaines, mais l’élection s’annonce déjà comme une bataille «Ron contre Don» – et c’est encore très pas clair qui sortira en tête.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a derrière lui un flot d’argent de la part de l’establishment conservateur, qui trouve Donald Trump difficile à contrôler et une responsabilité politique continue avec ses divers démêlés judiciaires. Dans les premières 24 heures suivant le lancement officiel de sa campagne, DeSantis levé 8,2 millions de dollars, dit sa campagne. Et c’était malgré les problèmes techniques embarrassants rencontrés par Twitter lorsqu’il a fait son annonce sur le site de médias sociaux. Trump, en comparaison, a levé environ 9,5 millions de dollars au cours des six premières semaines après avoir annoncé sa campagne en novembre.

L’argent ne garantit pas toujours une victoire, mais cela signifie que DeSantis aura un arsenal pour mener son meilleur combat contre Trump. Même avec l’argent, cela peut être une bataille difficile. Trump a dirigé DeSantis dans le les sondages d’environ 30 points. Trump a toujours sondé juste au-dessus de 50 points, tandis que DeSantis a été d’environ 20 points. Pourtant, DeSantis est bien au-dessus de tous les autres candidats qui ont annoncé leurs campagnes, dont l’ancienne ambassadrice de Trump à l’ONU Nikki Haley et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott. Parmi les autres républicains qui se préparent pour le lancement de la campagne figurent l’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, et l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie.