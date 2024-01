Donald Trump et Joe Biden se concentrent sur la revanche des élections générales alors que Nikki Haley se bat

Manchester, New Hampshire :

Donald Trump et Joe Biden se sont attaqués mercredi alors qu’ils se préparaient pour une probable revanche aux élections générales de novembre après que la victoire de Trump à la primaire présidentielle républicaine du New Hampshire ait rendu sa nomination à la Maison Blanche de plus en plus probable, bien que sa dernière rivale Nikki Haley ait promis de rester dans le course.

Les victoires consécutives de l’ancien président républicain Trump dans les courses à l’investiture le placent sur une voie presque certaine vers une élection générale avec le président démocrate Biden. Tous deux se sont tirés dessus après la victoire de Trump dans le New Hampshire contre Haley mardi soir.

La campagne de réélection de Biden a publié une déclaration affirmant qu’il est « désormais clair que Donald Trump sera le candidat républicain », et a répété des avertissements selon lesquels l’ancien président constituait une menace pour la démocratie.

Trump a profité de sa plateforme de médias sociaux Truth Social pour répéter des allégations infondées selon lesquelles Biden et son ministère de la Justice étaient engagés dans des persécutions politiques, à la suite des multiples inculpations criminelles de Trump l’année dernière.

Mais Haley, qui a été ambassadrice de Trump à l’ONU et est désormais son seul adversaire pour l’investiture républicaine, s’est engagée à mener cette course en Caroline du Sud, qui votera le 24 février, et au-delà.

Il reste des mois avant la course à l’investiture républicaine, mais Trump cherche à éliminer Haley et à devenir rapidement le candidat présumé.

En Caroline du Sud, Trump, 77 ans, cherchera à embarrasser Haley, 52 ans, en la battant dans son État d’origine. Haley vise la surprise des électeurs qui l’ont élue gouverneure à deux reprises.

Haley a prévu trois rassemblements en Caroline du Sud dans les prochains jours, et sa campagne a publié deux nouvelles publicités dans le cadre d’un achat publicitaire de 4 millions de dollars dans l’État.

L’un d’eux attaque Biden, 81 ans, comme étant « trop vieux » et Trump comme « trop de chaos », et qualifie les représailles des élections de 2020 de « revanche dont personne ne veut ». L’autre dit qu’elle a créé “des milliers d’emplois, des baisses d’impôts et des lois sur l’immigration plus strictes” en tant que gouverneur de 2011 à 2017.

Les républicains se sont cependant largement regroupés autour de Trump, faisant pression sur Haley pour qu’elle abandonne. Trump a accumulé le soutien de la plupart des principales personnalités républicaines de Caroline du Sud. Les sondages d’opinion lui donnent une large avance.

Presse dure

Au cours des dernières semaines, le représentant américain de Caroline du Sud Joe Wilson, le gouverneur de Caroline du Sud Henry McMaster et le président de la Chambre des représentants de Caroline du Sud Burrell Smith ont appelé les législateurs des États et d’autres responsables locaux pour les pousser à soutenir Trump, selon deux personnes au courant de les appels.

Le conseiller principal de Trump, Jason Miller, a vanté un nouveau site Web axé sur l’attaque de Haley, qui lui reproche son projet de réduire les droits à la sécurité sociale pour maintenir le programme solvable et pour avoir proposé une augmentation de la taxe sur l’essence lorsqu’elle était gouverneur.

Ford O’Connell, un consultant républicain basé en Floride et ancien substitut de Trump, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la campagne Trump fasse désormais tout son possible contre Haley.

“Le plan en Caroline du Sud est d’embarrasser Nikki Haley. La clé est de s’assurer que les donateurs ne la financent plus”, a déclaré O’Connell.

Joel Tenney, un évangéliste chrétien qui faisait partie de la coalition religieuse de Trump dans l’Iowa, a déclaré qu’il prévoyait de se rendre en Caroline du Sud la semaine prochaine en tant que bénévole pour aider à cibler la large base d’électeurs évangéliques de l’État.

Trump est resté populaire auprès de ce bloc électoral, remportant une majorité d’évangéliques blancs dans le cadre de sa victoire écrasante dans l’Iowa au début du mois.

Haley a déclaré qu’elle avait de meilleures chances de battre Biden que Trump, qui fait face à de multiples accusations criminelles, notamment pour ses efforts visant à annuler sa défaite électorale de 2020.

Biden, qui a remporté la primaire démocrate dans le New Hampshire après que les électeurs ont inscrit son nom sur le bulletin de vote, a été soutenu mercredi par les Travailleurs unis de l’automobile.

“Au lieu de dire des conneries sur notre syndicat, Joe Biden s’est tenu à nos côtés”, a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, dans un discours enflammé qualifiant Trump de “briseur de grève”.

Trump est le premier républicain à remporter des votes compétitifs dans l’Iowa et le New Hampshire depuis 1976, lorsque les deux États ont consolidé leur statut de premiers concours de nomination.

Le vote de mardi était le premier face-à-face entre Trump et Haley, après que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, autrefois considéré comme le challenger le plus redoutable de Trump, ait abandonné dimanche et soutenu l’ancien président.

Haley, qui s’est classée troisième dans l’Iowa et a perdu 11 points de pourcentage face à Trump dans le New Hampshire, a refusé de se retirer.

“Cette course est loin d’être terminée”, a déclaré Haley à ses partisans lors d’un parti post-électoral à Concord, mettant Trump au défi de débattre d’elle.

Lors de sa propre fête à Nashua, Trump a ouvert son discours en se moquant d’Haley, la traitant d'”imposteur” et en disant : “Elle fait un discours comme si elle avait gagné. Elle n’a pas gagné. Elle a perdu. Elle a eu une très mauvaise passe.” nuit.”

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)