En 1996, le Congrès a adopté le Communications Decency Act, qui a alimenté la montée en puissance des géants modernes de l’Internet et de la technologie Facebook, Google et Twitter. Et cette loi contient une disposition qui est devenue l’une des questions les plus controversées du pays.

L’article 230 permettait à ces entreprises de se réglementer en grande partie, les protégeant de toute responsabilité pour une grande partie du contenu que leurs utilisateurs publient sur leurs plates-formes et accordant aux entreprises l’immunité juridique pour les efforts de bonne foi visant à supprimer le contenu qui enfreint leurs politiques.

L’élément clé de la disposition – parfois appelé les « vingt-six mots qui ont créé Internet » – se lit comme suit: « Aucun fournisseur ou utilisateur d’un service informatique interactif ne doit être traité comme l’éditeur ou l’orateur de toute information fournie par un autre fournisseur de contenu d’information. . »

Ce que cela se résume à: Les utilisateurs individuels peuvent être poursuivis pour le contenu qu’ils publient mais généralement les plates-formes ne le peuvent pas, du moins pas avec succès.

Il existe des exceptions telles que les crimes fédéraux et les revendications de propriété intellectuelle. En outre, les législateurs en 2018 ont réduit les protections de l’article 230 en adoptant une loi qui facilite la poursuite en justice des plateformes Internet qui aident sciemment le trafic sexuel.

Mais de manière générale, les entreprises Internet ont une grande latitude pour décider de ce qui peut rester sur leurs plates-formes et de ce qui doit en résulter. Les plates-formes Internet disent qu’elles ne pourraient exister dans leur forme actuelle sans ces protections.

«Nous devons nous débarrasser de la section 230», a déclaré le président Donald Trump lors d’un rassemblement en Géorgie lundi soir, faisant référence aux «horribles géants de la technologie». « Ou vous n’allez pas avoir un pays très longtemps. »

Pourquoi tout le monde déteste-t-il l’article 230?

Les démocrates et les républicains conviennent que les principales entreprises technologiques du pays sont devenues trop puissantes et ont besoin d’une réglementation plus stricte. Les deux parties menacent de restreindre ou d’abroger l’article 230.

En bout de ligne, disent-ils, les plateformes de médias sociaux devraient être tenues plus responsables de la façon dont elles contrôlent le contenu. Mais leurs raisons sont très différentes.

Les démocrates, dont le président élu Joe Biden, ont exhorté le Congrès à réviser l’article 230 pour forcer les entreprises de technologie à supprimer les discours de haine et l’extrémisme, l’ingérence électorale et les mensonges. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a qualifié la section 230 de cadeau à Big Tech. « Il n’est pas hors de question que cela puisse être supprimé », a-t-elle déclaré en 2019.

Trump et de nombreux républicains, en revanche, accusent les entreprises technologiques de censurer les conservateurs et de limiter leur portée sur les réseaux sociaux.

Un certain nombre de projets de loi visant à tenir Facebook, Google et Twitter légalement responsables de la manière dont ils modèrent le contenu circulent au Congrès, notamment le EARN IT Act et le PACT Act.

Cependant, Jeff Kosseff, professeur adjoint de droit de la cybersécurité au département de cyber-science de l’Académie navale des États-Unis, dit qu’il serait difficile pour le Congrès de parvenir à un consensus sur la façon de modifier l’article 230.

« Vous avez deux points de vue divergents sur ce que les plates-formes devraient faire », a déclaré Kosseff, auteur de « Les vingt-six mots qui ont créé Internet », a déclaré à USA TODAY l’année dernière. «Il est difficile d’imaginer ce qui satisferait tous ceux qui sont en colère contre les entreprises technologiques.»

Si l’article 230 était abrogé, il dit que nous verrions les plates-formes effectuer plus de modération, pas moins, en raison du risque accru de leur responsabilité à l’égard des publications des utilisateurs de contenu.

Que disent Facebook et Twitter?

Jack Dorsey de Twitter et Mark Zuckerberg de Facebook affirment que leurs plateformes établissent un équilibre entre la promotion de la libre expression et la suppression des contenus préjudiciables. Ils reconnaissent avoir commis des erreurs d’application, mais disent que leurs politiques sont appliquées équitablement à tout le monde.

Les deux chefs de file de la technologie se disent prêts à réviser la section 230. Zuckerberg a déclaré aux législateurs en novembre: « Nous bénéficierions d’une orientation plus claire de la part des élus. »

Dorsey a déclaré que les plateformes devraient être plus ouvertes avec les utilisateurs sur la manière dont les décisions de modération de contenu sont prises et devraient offrir un moyen simple de faire appel des décisions de modération. Il aimerait également que les utilisateurs puissent désactiver les algorithmes qui déterminent le contenu qu’ils voient sur la plate-forme.

Quel est le problème de Trump avec l’article 230?

Les attaques de Trump contre l’article 230 se sont intensifiées au cours des dernières semaines de sa campagne de réélection alors que les entreprises de médias sociaux ont étiqueté ou supprimé les messages qu’elles jugeaient faux ou trompeurs ou qui pourraient causer du tort ou inciter à la violence.

Si quoi que ce soit, les attaques se sont intensifiées après les élections alors que les entreprises de médias sociaux ont signalé les allégations du président de truquage électoral et de fraude électorale. Trump a également tenté d’abroger l’article 230 par le biais de la loi sur l’autorisation de la défense nationale.

Qu’est-ce que Hunter Biden a à voir avec ça?

Des accusations de parti pris anti-conservateur ont fait rage avant l’élection présidentielle lorsque Facebook et Twitter ont limité la diffusion d’un article du New York Post sur le fils de Biden, Hunter, qui citait des courriels non vérifiés qui auraient été découverts par des alliés de Trump.

Zuckerberg a déclaré que Facebook avait étranglé l’histoire alors qu’elle était en cours de vérification après les avertissements du FBI d’être en «alerte accrue» sur les «opérations de piratage et de fuite» dans les derniers jours avant les élections de 2020.

Twitter a initialement bloqué les liens vers l’article, affirmant que les liens incluaient des informations personnelles et s’appuyaient sur du matériel piraté, deux violations de ses politiques, mais se sont ensuite inversés.

Est-ce que Facebook et Twitter censurent les conservateurs?

Les conservateurs se plaignent depuis des années que les entreprises de médias sociaux réduisent au silence le discours politique des utilisateurs de droite.

Neuf républicains et indépendants sur 10 qui penchent vers le Parti républicain disent qu’il est au moins assez probable que les plateformes de médias sociaux censurent les points de vue politiques qu’elles jugent répréhensibles, en légère hausse par rapport à 85% en 2018, selon un rapport d’août du Pew Research Center.

Les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve pour soutenir les griefs du GOP selon lesquels les voix conservatrices sont étouffées. Au contraire, ils disent que les algorithmes de médias sociaux n’ont pas d’affiliation politique ou de parti, mais favorisent plutôt le contenu qui suscite de vives réactions de la part des utilisateurs. De plus, les études montrent systématiquement que les voix et les points de vue conservateurs dominent la conversation sur ces plateformes.