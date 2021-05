Donald Trump et GOP ont du mal à nuire à son image

WASHINGTON – Peu de temps après sa réunion à la Maison Blanche mercredi, le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a signalé un nouvel effort avec un texte de collecte de fonds agressif ciblant son hôte, le président.

« Je viens de rencontrer le Corrupt Joe Biden et il envisage TOUJOURS de pousser son programme socialiste radical sur le peuple américain », indique le texte.

McCarthy et d’autres républicains ont déclaré que des querelles intra-partisanes, y compris le drame entourant la représentante Liz Cheney, les avaient distraits de présenter un front unifié contre Biden et ses grands projets de dépenses.

Maintenant, avec Cheney expulsé de la direction du Congrès républicain, le GOP et ses alliés renouvellent leurs attaques contre Biden sur des questions telles que l’immigration, la taxation des riches, la politique étrangère et la capacité d’un homme de 78 ans à gérer le monde politique le plus difficile. emplois.

Mais un certain nombre de facteurs, selon les analystes, ont jusqu’à présent arrêté ces tentatives républicaines – et pourraient empêcher les républicains de décrocher un coup de poing durable.

Le président Joe Biden accueille mercredi le premier rassemblement officiel des «quatre grands» dirigeants du Congrès. La réunion du bureau ovale de Biden intervient alors que la Maison Blanche accélère ses efforts pour parvenir à un accord bipartisan sur l'infrastructure.

Plus de trois mois au pouvoir, Biden bénéficie d’un taux d’approbation de plus de 50%, et les sondages ont montré son soutien à ses plans de dépenses ambitieux qui incluent le projet de loi de secours COVID déjà approuvé de 1,9 billion de dollars et le projet de plan d’emplois et d’infrastructure de 2,3 billions de dollars.

Le succès ou l’échec des républicains à ternir Biden et son équipe pourrait déterminer s’ils reconquièrent le Congrès en 2022 et la Maison Blanche en 2024. L’histoire est de leur côté: les élections de mi-mandat voient fréquemment le contrôle du Congrès changer de mains.

L’ancien président Donald Trump, privé de Twitter et d’autres médias sociaux mais toujours considéré par beaucoup comme la voix républicaine la plus puissante du pays, a récemment augmenté sa production de déclarations écrites, dont beaucoup attaquent son successeur sur une variété de questions.

Cependant, de nombreux électeurs ont déjà pris leur décision à propos de Biden et l’intensification des attaques républicaines pourrait ne pas résonner – surtout si davantage de personnes retournent au travail, que l’inflation est contrôlée et que l’économie rebondit après la pandémie COVID.

Lara Brown, directrice de la Graduate School of Political Management de l’Université George Washington, a déclaré à ce stade que la plupart des Américains « approuvent le travail du président Biden et pensent que le pays est sur la bonne voie ».

« Il est difficile pour les républicains de soulever un chahut et d’agacer le public », a-t-elle déclaré, « alors que la plupart sont satisfaits ou optimistes quant à l’avenir. »



Le président Joe Biden prend la parole lors d'une réunion avec les dirigeants du Congrès dans le bureau ovale de la Maison Blanche, mercredi 12 mai 2021, à Washington.

Le président Joe Biden prend la parole lors d’une réunion avec les dirigeants du Congrès dans le bureau ovale de la Maison Blanche, mercredi 12 mai 2021, à Washington. De gauche à droite, le chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy de Californie, le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell de Ky., Le vice-président Kamala, Biden, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de Californie, et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer de New York Evan Vucci, AP

Les républicains ont eu peu de succès à diaboliser Biden avec des électeurs indépendants parce que beaucoup de gens sentent qu’ils le connaissent, ont déclaré des analystes.

D’une part, le président actuel est un incontournable de la politique américaine depuis plus d’un demi-siècle. Sénateur du Delaware depuis plus de trois décennies, Biden a participé à de nombreuses auditions et débats du Congrès de haut niveau. Il a ensuite été vice-président du président Barack Obama pendant huit ans.

Après avoir remporté l’investiture démocrate à la présidence l’année dernière, Biden a accumulé plus de 80 millions de voix pour renverser Trump – malgré le fait que Trump et ses alliés républicains aient fait constamment l’objet d’allégations de malversations contre Biden et son fils, Hunter, ainsi que des attaques contre Biden. aptitude à occuper un poste.

Certaines de ces attaques se sont poursuivies sous la présidence de Biden, mais en vain.

Un sondage récent a permis à Biden de bénéficier d’une cote d’approbation régulièrement supérieure à 50%. Une moyenne des sondages compilés par Real Clear Politics donne à Biden un taux d’approbation moyen de 54,2%.

Les données sous-jacentes de ces sondages montrent un thème commun: les républicains ont tendance à ne pas aimer Biden et les démocrates le soutiennent toujours fermement, y compris ceux qui ont soutenu des candidats plus libéraux comme Bernie Sanders lors des primaires de l’année dernière.

Tout le monde a une vision généralement positive du président qui se présente comme le produit d’un environnement de classe ouvrière à Scranton, en Pennsylvanie, un politicien pratique disposé à travailler avec les républicains sur une législation pour aider les Américains.

«Il n’y a rien de nouveau (les républicains) peuvent dire qui changera l’esprit de qui que ce soit», a déclaré Patrick Murray, directeur de l’institut de sondage indépendant de l’Université Monmouth.



Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy de Californie, à gauche, et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell de Ky., arrivent pour parler aux journalistes à l'extérieur de la Maison Blanche

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de Californie, à gauche, et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, de Ky., Arrivent pour parler à des journalistes devant la Maison Blanche après une réunion avec le président Joe Biden, le mercredi 12 mai 2021, à Washington. (Photo AP / Evan Vucci) Evan Vucci, AP

Mais de nombreux républicains pensent que les Américains seront de plus en plus mécontents des niveaux records de dépenses et d’endettement du gouvernement, d’une frontière américano-mexicaine de plus en plus encombrée et de nouvelles règles et réglementations promulguées par le Congrès démocrate et l’administration Biden.

Tout en s’engageant à travailler avec l’administration Biden sur un projet de loi sur les infrastructures, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A également déclaré qu’il «avait bon espoir» que «nous pourrions être en mesure de faire certaines choses sur une base bipartisane – mais ils sont partis. à un départ assez difficile de la gauche. «

« Nous n’avons pas l’intention de participer à la transformation de l’Amérique en une vision de gauche, une sorte de vision de Bernie Sanders de ce que devrait être ce pays », a déclaré McConnell à Fox News après la réunion entre Biden et les dirigeants du Congrès.

Les groupes conservateurs intensifient également leurs campagnes contre Biden et ses propositions de dépenses.

L’organisation Americans For Prosperity prépare des publicités pour des élections à la Chambre compétitives dans des États comme la Pennsylvanie, la Floride, le Michigan, le Wisconsin, l’Arizona et la Géorgie.Ces États sont également ceux que Biden a arrachés à Trump lors des élections de 2020, lui donnant sa marge de victoire aux élections de 2020. Le collège électoral.

Certaines critiques républicaines jouent sur l’âge de Biden et sa syntaxe parfois mutilée. Mais cette stratégie a également rencontré un succès limité. Certaines des attaques reflètent celles que Trump a faites en 2020 contre «Sleepy Joe», et elles semblaient également avoir peu d’impact.

« Trump n’a jamais trouvé un moyen efficace de marquer Biden, et les républicains continuent de lutter après les élections », a déclaré le stratège républicain Alex Conant.

Il a ajouté: « Le principal angle de critique des conservateurs est l’âge de Biden. Mais personne n’a peur de son grand-père. »

Les républicains ont déclaré qu’ils avaient été distraits en plaçant l’affaire contre Biden en raison d’un manque de cohésion, y compris des désaccords internes sur ce qu’il fallait faire à propos de Trump.

Certains ont blâmé Cheney, le désormais ancien président de la Conférence républicaine de la Chambre, qui a fait valoir haut et fort que le parti devrait dépasser Trump et cesser de faire écho à ses mensonges selon lesquels les élections de 2020 lui avaient été volées. Ces fausses déclarations ont déclenché l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis, un incident que les démocrates utiliseront sûrement contre les républicains lors des élections.

Les républicains de la Chambre ont voté mercredi pour rétrograder Cheney de son rôle de républicaine au troisième rang. Elle a répondu qu’il restera difficile pour le GOP de plaider contre Biden et son programme s’il continue à embrasser Trump et ses théories du complot.

« Pour être aussi efficace que possible pour lutter contre ces choses, notre parti doit être basé sur la vérité », a déclaré Cheney à NBC News.

Le whip républicain de la Chambre, Steve Scalise, R-La., Qui a soutenu la rétrogradation de Cheney, a déclaré que les électeurs étaient de plus en plus désenchantés par Biden et les démocrates. Scalise a déclaré à Fox News qu’il voyait « beaucoup de sérieuses inquiétudes quant à la direction que les démocrates socialistes nous prennent » et que « Biden a adopté le programme d’extrême gauche de Bernie Sanders ».

« Les gens ne veulent pas que cela devienne une nation socialiste, mais vous voyez jusqu’où ils vont », a déclaré Scalise.

Alors qu’ils cherchent à reprendre le contrôle du Congrès, les républicains croient que l’histoire est de leur côté. Ils ont eu du succès aux élections au Congrès de 1994 et 2010, les premiers à mi-mandat des présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama.

Ces deux présidents précédents étaient plus polarisants que Biden, ont déclaré des analystes, et les républicains de ces années ont fait un grand usage de questions sensibles spécifiques: les propositions démocratiques en matière de soins de santé.

Le succès des attaques contre Biden peut également dépendre de facteurs primordiaux, en particulier de l’état de l’économie, ont déclaré des analystes. Un événement massif pourrait également ébranler la politique, comme l’a fait le 11 septembre à la veille des élections de 2002.

Le plus grand défi pour les républicains est peut-être qu’il leur manque quelque chose à Biden: le mégaphone de la Maison Blanche pour se promouvoir et dénigrer leurs adversaires.

« Il est toujours difficile de générer un message unificateur lorsque vous n’êtes pas au pouvoir », a déclaré le sondeur du GOP Whit Ayres.