Donald Trump et Fox News jouent la sécurité à la mairie alors que le réseau fait face à un procès

Donald Trump et Fox News a joué la sécurité jeudi avec un événement à la mairie dans l’Iowa qui a contourné les mensonges électoraux de l’ancien président américain et sa responsabilité pour abus sexuels.

Les omissions inhabituelles étaient un contraste frappant avec la récente mairie de Trump sur le réseau rival CNN et probablement une source de soulagement pour ses propres avocats et ceux de Fox News.

En avril, le réseau assiégé a accepté de payer 787 millions de dollars à Dominion Voting Systems pour éviter un procès dans le cadre du procès de la société pour sa promotion des affirmations démystifiées de Trump concernant les élections de 2020.

L’affaire avait déjà embarrassé Fox News pendant plusieurs mois et évoqué la possibilité que son fondateur, Rupert Murdoch, et des stars telles que Tucker Carlson et Sean Hannity aient à témoigner publiquement. Fox News fait toujours face à une poursuite en diffamation d’une autre société de technologie de vote, Smartmatic.

Mais la mairie de jeudi soir avec Trump dans la banlieue de Des Moines à Clive a été pré-enregistrée, donnant à Fox News la possibilité de supprimer des mensonges flagrants sur les élections de 2020 en général, ou sur Dominion et Smartmatic en particulier, avant leur diffusion.

Le choix a peut-être été éclairé par la décision fatidique de CNN le mois dernier d’aller vivre avec une mairie Trump du New Hampshire. L’ex-président a répété une fusillade de fausses revendications électorales et insulté l’écrivain E Jean Carroll un jour après avoir été reconnu coupable d’abus sexuels et de diffamation à son encontre; Carroll a maintenant l’intention de retourner devant les tribunaux pour demander des dommages-intérêts supplémentaires.

La version de Fox News, hébergée par Hannity devant une foule partisane pro-Trump, a réussi à éviter les références à la théorie du complot électoral volé ou à l’affaire Carroll. Au lieu de cela, via des questions douces et des réponses décousues, il visait Joe Biden et des rivaux républicains aux élections primaires tels que Ron DeSantis, le gouverneur de Floride.

Hannity a commencé: « Contrairement aux fausses nouvelles de CNN, ce n’est pas mon travail de m’asseoir ici et de débattre du candidat. Nous allons lui poser des questions sur les problèmes du jour qui comptent pour le peuple – les électeurs qui auront également leurs questions.

Malgré cette promesse, Hannity a lancé l’événement en montrant un film de Biden, 80 ans, victime d’une chute lors d’une cérémonie de remise des diplômes à l’US Air Force Academy plus tôt jeudi. Les républicains et Fox News ont longtemps cherché à faire de l’âge du président un enjeu électoral.

Après que Trump soit entré dans les whoops, les acclamations et les chants de «USA! USA ! », Hannity lui a demandé de commenter l’incident. « Pas si bon », a déclaré Trump, 76 ans, vêtu de son costume sombre habituel, chemise blanche et longue cravate rouge, perché sur une chaise haute en face d’une Hannity sans cravate. « C’est triste, c’est triste. Ils représentent – ​​nous représentons tous le pays lorsque vous devenez président – ​​et vous n’êtes en quelque sorte pas autorisé à le faire.

« Mais c’est arrivé. C’est arrivé et ça s’est plutôt mal passé. Nous n’entrerons pas dans les détails, mais nous connaissons tous ceux et ils comptent ces actes, vous savez, ils n’oublient jamais. Mais ce fut une mauvaise chute.”

Hannity a poursuivi en suggérant que Biden n’est « pas là cognitivement ». Trump a répondu qu’il avait exhorté Hannity à ne pas plaisanter à ce sujet, par exemple en faisant référence à Biden ayant besoin d’un « tasse à bec ». Il ajouta « C’est la période la plus dangereuse de l’histoire de notre pays à cause de la puissance de l’armement et nous avons quelqu’un qui ne comprend pas ce qui se passe.”

Plus tard, Trump est également passé à l’offensive contre ses principaux rivaux républicains, dont les noms ont suscité des huées de la foule. Il a rejeté la prétention de DeSantis d’être un meilleur candidat parce qu’il peut théoriquement servir deux mandats. « J’ai entendu ‘DeSanctis’ dire, ‘Oh, j’ai huit ans, il en a quatre.’ Vous n’avez pas besoin de quatre et vous n’avez pas besoin de huit. Vous avez besoin de six mois.

L’ancien président s’est moqué de la cote d’approbation de Chris Christie dans son New Jersey natal, a qualifié Asa Hutchinson de «Ada» Hutchinson et a suggéré que DeSantis ne sera bientôt plus son principal challenger: «Je vais vraiment après celui qui seconde et je pense que celui qui deuxième baisse tellement et si rapidement que je ne pense pas qu’il va rester deuxième encore longtemps. Je pense qu’il va être troisième ou quatrième. Il a passé une très mauvaise journée aujourd’hui. Il s’est mis très en colère contre la presse.

Alors que le public riait, Trump a ajouté: «À la fausse nouvelle, il s’est mis en colère.”

Tout comme à la mairie de CNN, Trump a souligné son rôle dans la nomination des juges de la Cour suprême qui ont aidé à renverser Roe contre Wade, le précédent de la Cour suprême qui a consacré le droit constitutionnel à l’avortement, mais a mis en garde contre l’aliénation des électeurs en adoptant une position extrême sur la question. DeSantis a récemment signé une interdiction d’avortement de six semaines en Floride.

Donald Trump part après avoir parlé à des partisans à Grimes, Iowa. Photographie : Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Trump a déclaré: «J’ai fait quelque chose que personne ne pensait possible. Je me suis débarrassé de Roe v Wade et ce faisant, cela a placé les pro-vie dans une position de négociation très forte. Maintenant, ils négocient différentes choses et il se trouve que je suis de l’école Ronald Reagan en termes d’exemptions, où vous avez la vie de la mère, le viol et l’inceste. Pour moi, c’est quelque chose qui fonctionne très bien et pour probablement 80, 85%, car n’oubliez pas, nous devons gagner des élections.”

La question avait dynamisé les démocrates lors des élections de mi-mandat de l’année dernière, a-t-il noté. «Quand vous n’aviez pas d’exceptions, ils s’en prenaient violemment aux gens – les publicités – et ces gens, en général, n’ont pas très bien réussi en termes d’élection.”

L’ancien président s’est également élevé contre de multiples enquêtes criminelles sur sa conduite (« Si mes sondages baissaient, tout finirait »), insistant sur le fait que tout ce qu’il faisait dans le traitement de documents classifiés était « juste » et faisant de fausses affirmations sur la quantité de documents. trouvé en possession de Biden. Il a fait des commentaires racistes sur le quartier chinois de Washington et a affirmé qu’il pourrait régler la guerre entre la Russie et l’Ukraine « en 24 heures ».

Ammar Moussa, porte-parole du Comité national démocrate, a déclaré: «Dans ce qui était principalement une apparence incohérente et décousue pleine de mensonges recyclés sur Fox News, Donald Trump a dit la vérité au moins une fois dans son espace sûr – personne n’a fait plus pour paver la voie à l’interdiction de l’avortement à travers le pays que lui.

«Chaque fois que Trump reçoit une plate-forme, il rappelle à l’Amérique non seulement à quel point sa présidence a été un échec, mais à quel point il est extrême et dangereux. Alors que le président Biden se concentre sur la poursuite des résultats historiques pour les familles de travailleurs et la protection des libertés durement acquises des Américains, tout ce que Trump fait est de rappeler au peuple américain pourquoi il l’a rejeté, lui et sa présidence ratée.

DeSantis, visant à se remettre d’un lancement de campagne glitch, était en tournée dans le New Hampshire jeudi. En Laconie, il s’est attaqué à l’ancienne star de la télé-réalité Trump en faisant remarquer que « le leadership n’est pas une question de divertissement ». L’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien gouverneur du New Jersey Christie devraient rejoindre la course la semaine prochaine.