Donald Trump est-il à nouveau candidat à la présidence des États-Unis ?

WASHINGTON –

Donald Trump devrait lancer mardi une nouvelle candidature à la Maison Blanche, dans l’espoir d’éliminer les rivaux républicains potentiels et de renvoyer ses fausses allégations de fraude électorale au centre de la politique américaine.

L’annonce de Trump, prévue à 21 h HE (02 h 00 GMT mercredi) dans son complexe de Palm Beach, en Floride, fait suite à une performance décevante lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière au Congrès que de nombreux républicains lui reprochent.

Le lancement inhabituellement précoce pourrait bien viser à repousser les challengers potentiels pour la nomination du parti en 2024, y compris l’étoile montante du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, 44 ans, et l’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, 63 ans.

Des sources proches de Trump, 76 ans, ont déclaré qu’il prévoyait d’aller de l’avant malgré les résultats mitigés de ses approbations cette année, les pertes du célèbre médecin Mehmet Oz en Pennsylvanie et de Don Bolduc dans le New Hampshire contribuant à l’échec des républicains à remporter la majorité au Sénat américain. .

Un autre candidat choisi par Trump, l’ancienne star du football Herschel Walker, a été contraint à un second tour le 6 décembre lors de sa course en Géorgie contre le sénateur démocrate américain Raphael Warnock. Cela a fait craindre que l’annonce de Trump ne nuise à nouveau aux chances du parti lors d’un second tour en Géorgie, similaire au second tour de janvier 2021 qui a donné aux démocrates leur majorité actuelle.

Plusieurs candidats alignés sur Trump qui se sont présentés sur des plateformes axées sur ses fausses allégations de fraude électorale généralisée ont également été vaincus.

Alors que les républicains se rapprochaient d’un éventuel contrôle de la Chambre des représentants, la “vague rouge” que les républicains espéraient les porter à une large majorité ne s’est pas matérialisée malgré les faibles cotes d’approbation du président démocrate Joe Biden. La colère des électeurs face à une décision de la Cour suprême de mettre fin aux droits nationaux à l’avortement a compensé les inquiétudes suscitées par la forte inflation.

“Cela aurait dû être une énorme vague rouge … et pourtant nous n’avons toujours pas performé”, a déclaré le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un républicain modéré qui a caressé l’idée de lancer sa propre course à la Maison Blanche.

“C’est la troisième élection consécutive que Donald Trump nous coûte la course… J’en ai marre de perdre”, a-t-il déclaré dimanche à CNN.

Le chroniqueur conservateur Marc Thiessen, qui a salué un certain nombre de politiques de Trump pendant son mandat, l’a exhorté à ne pas se représenter mardi, affirmant que les électeurs du 8 novembre avaient clairement rejeté les candidats soutenus par Trump et donné aux démocrates la majorité au Sénat américain.

“Cela devrait être un signal d’alarme pour Trump. Il ne peut pas gagner la présidence avec sa seule base”, a écrit Thiessen, ancien rédacteur en chef du président républicain George W. Bush. “Sa conduite depuis qu’il a perdu ses fonctions l’a rendu inéligible.”

Un sondage Reuters / Ipsos réalisé avant les élections a montré que 53% des Américains et près d’un républicain sur quatre voient Trump de manière défavorable. Le sondage a montré qu’un nombre similaire d’Américains voyaient Biden de manière défavorable.

Trump prévoit de lancer sa campagne près de deux ans avant les élections du 5 novembre 2024 malgré ces inquiétudes, ont déclaré deux sources proches de ses plans.

“Le président Donald J. Trump et son équipe tirent à plein régime et se concentrent entièrement sur le sauvetage de notre pays”, a déclaré une source, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat.

DeSantis, à qui Trump a donné le surnom dérisoire de “Ron DeSanctimonious”, a facilement été réélu la semaine dernière. Pence publie mardi un livre détaillant la campagne de pression infructueuse de Trump pour annuler sa défaite de 2020.

PROBLÈMES JURIDIQUES

Trump cherchera la nomination de son parti alors même qu’il fait face à des problèmes sur plusieurs fronts, y compris une enquête criminelle sur le retrait de documents classifiés de la Maison Blanche ainsi qu’une assignation à comparaître du Congrès liée à son rôle dans l’attaque du Capitole américain du 6 janvier 2021. par ses partisans. Trump a qualifié les diverses enquêtes auxquelles il fait face de motivations politiques et nie les actes répréhensibles.

L’homme d’affaires devenu politicien, qui a cherché à maintenir une emprise de fer sur le Parti républicain depuis qu’il a quitté ses fonctions, a persisté à faire de fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 qu’il a perdues face à Biden ont été volées par une fraude électorale généralisée.

Trump cherche à devenir seulement le deuxième président américain de l’histoire à remplir des mandats non consécutifs, après Grover Cleveland, dont le deuxième mandat s’est terminé en 1897. Biden, 79 ans, a déclaré qu’il avait l’intention de se présenter à la réélection pour un deuxième mandat de quatre ans. mandat, bien qu’il n’ait pas encore pris de décision finale.

Au cours de sa présidence mouvementée de 2017 à 2021, Trump a défié les normes démocratiques et promu le nationalisme “America First” tout en se présentant comme un populiste de droite. Il est devenu le premier président américain à être destitué deux fois, bien que les démocrates du Congrès aient échoué dans leurs tentatives de le destituer.

Lors d’un rassemblement qui a précédé l’attaque du Capitole, Trump a exhorté ses partisans à “se battre comme un enfer” et à marcher sur le Congrès pour “arrêter le vol”, mais la foule qui a ensuite pris d’assaut le Capitole n’a pas empêché le Congrès de certifier officiellement la victoire électorale de Biden. Cinq personnes sont mortes dans l’émeute.

Même si les responsables des élections des tribunaux et des États ont rejeté les fausses affirmations électorales de Trump, environ les deux tiers des électeurs républicains pensent que la victoire de Biden était illégitime, selon un sondage Reuters / Ipsos.



