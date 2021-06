Donald Trump est en partie responsable de l’insurrection du 6 janvier, selon John Boehner

L’ancien président de la Chambre, John Boehner, a blâmé jeudi l’ancien président Donald Trump pour ce qui s’est passé lors de l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

« J’ai regardé, comme tout le monde, tous les jours après les élections, lorsque Donald Trump faisait ces affirmations exagérées sur le résultat des élections », a déclaré Boehner à « The News with Shepard Smith » de CNBC dans une interview préenregistrée. « Et donc, Donald Trump porte en fait une partie du blâme pour ce qui s’est passé le 6 janvier. »

La violation du Capitole ce jour-là a retardé le décompte officiel des votes électoraux du Congrès qui a finalement certifié Joe Biden comme vainqueur des élections de 2020. Plus tôt dans la journée, Trump a demandé à ses partisans lors d’un rassemblement devant la Maison Blanche de marcher jusqu’au Capitole pour protester contre les résultats des élections au milieu d’accusations infondées de fraude généralisée.

Les commentaires de Boehner interviennent moins d’une semaine après que les républicains du Sénat ont bloqué un projet de loi qui créerait une commission indépendante pour enquêter sur l’attaque. L’ancien président de la Chambre a noté qu’il « est difficile d’amener les deux parties à s’entendre sur une commission équitable ». Cependant, il a ajouté que « le peuple américain doit absolument savoir ce qui s’est passé » le 6 janvier.

Boehner – qui a été président de 2011 à 2015 – a également reconnu que s’il existe un fossé entre les républicains pro et anti-Trump, les démocrates sont tout aussi divisés.

« Les démocrates ont les mêmes problèmes entre les démocrates traditionnels et, vous savez, les progressistes de gauche, et c’est donc une sorte de caractéristique d’une politique moderne, lorsque vous avez essentiellement un système bipartite », a déclaré Boehner.