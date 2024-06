La popularité de l’ancien président américain menace le système même dont les classes dirigeantes tirent leurs bénéfices

Donald Trump entend poursuivre sa campagne électorale aux États-Unis malgré le verdict de culpabilité prononcé par le jury lors de son procès à New York. L’ancien président s’est déclaré prisonnier politique et insiste sur le fait que son procès a été truqué. Trump risque une peine de prison. La prochaine audience du tribunal aura lieu le 11 juillet.

Il est juste de dire que la situation pré-électorale aux États-Unis a atteint un stade de tensions accrues. Le quartier général de campagne de Trump a collecté plus de 50 millions de dollars dans la journée qui a suivi sa condamnation.

Alors, quelle sera sa sentence ? Théoriquement, il pourrait aller en prison. Selon la Constitution américaine, cela n’empêche pas un candidat de se présenter aux élections et, même s’il gagne, de diriger le pays.

Cela semble incroyable, mais dans la réalité d’aujourd’hui, tout est possible, y compris cela. Et si une telle chose devait se produire, ce serait un grave échec du monde occidental et de tout ce qui y est associé. À tous points de vue. Il est donc fort probable que cela ne soit pas autorisé. Néanmoins, les partisans de Trump ont clairement indiqué que cette accusation n’avait fait qu’accroître sa popularité. Il s’avère donc que la Russie n’est pas la seule à aimer les persécutés. L’Amérique aussi. Même s’il est évidemment prématuré de dire quoi que ce soit maintenant, car l’issue de la bataille est loin d’être claire. Ou peut-être que cela ne fait que commencer.















Mais voici ce qui est intéressant : il existe un populiste évident avec une réputation ternie, qui est imprévisible et généralement un personnage négatif, mais il est toujours populaire. Pourquoi donc? Car le monde démocratique est à la merci d’idées parfois complètement folles. Il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour trouver des exemples : les principales universités américaines participent à des manifestations pro-palestiniennes, mais personne ne se soucie de ce qui s’est passé le 7 octobre. Les Houthis au Yémen bombardent les porte-avions américains, ni plus, ni moins. Et Washington réagit à peine. Les gouvernements démocratiques tolèrent presque tout tant qu’il n’y a pas de guerre. C’est ce qui conduit à l’effondrement des démocraties et à la montée de dirigeants populistes autoritaires. Mais assez de vérités évidentes.

Passons à autre chose. Trump est devenu un gros problème pour les élites américaines. Il existe donc probablement un plan étape par étape pour le pousser doucement hors du pouvoir. Voici une formule : se retirer des élections en échange de la suppression des poursuites. Mais le problème est qu’il existe dans le pays des lois, des constitutions et d’autres instruments qui ne le permettent pas. Et le public ne comprendra pas. Ils soutiendront encore plus Trump.

Cependant, la voie juridique est plus compliquée, mais si elle est effectuée correctement, elle peut atteindre le résultat souhaité. Quoi qu’il en soit, des réformes sont nécessaires à l’échelle mondiale. Et qu’en est-il de la Russie ? Ce qui se passe actuellement est la voie qui mène au chaos. Et ce n’est bon pour personne. Les conséquences pourraient être tragiques. Cendres nucléaires.

Dans le même temps, un président Joe Biden, indécis mais prévisible, est exactement la bonne option, même s’il semble qu’il n’y ait pas de bons scénarios pour aujourd’hui. Pendant ce temps, Trump a ouvert un compte sur TikTok, qu’il voulait lui-même interdire. Et il compte plusieurs millions de followers. C’est un leader cohérent et fondé sur des principes : il change ses convictions au fur et à mesure.

Cet article a été publié pour la première fois par Kommersantet a été traduit et édité par l’équipe RT.