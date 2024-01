Donald Trump est critiqué alors qu’il confond Nikki Haley avec Nancy Pelosi pour le 6 janvier

Vendredi, une vidéo du discours de l’ancien président Donald Trump à Concord, dans le New Hampshire, a suscité le ridicule et l’inquiétude en ligne, car l’ex-président semblait confondre Nikki Haley et Nancy Pelosi, et accusait la première d’être responsable des événements de janvier. .6.

Une nouvelle vidéo virale suscite des inquiétudes quant à l’acuité mentale de Donald Trump (AP Photo/Matt Rourke)(AP)

Dans la vidéo, Trump a affirmé que Haley s’était vu « offrir 10 000 personnes » le 6 janvier et a suggéré qu’elle avait joué un rôle dans l’effacement des preuves vidéo. Ce sont des allégations que Trump a souvent formulées contre Pelosi et la sous-commission du 6 janvier, mais jamais contre Haley, qui a été son ambassadrice aux Nations Unies.

La vidéo est rapidement devenue virale, de nombreuses personnes se moquant de l’âge de Trump et remettant en question sa santé mentale.

Trump « profondément confus »

« Devons-nous refaire le test de démence ? s’est demandé l’avocat à la sécurité nationale Bradley P. Moss. L’animateur de MSNBC Mehdi Hasan a fait écho à ce sentiment en demandant : « Doit-il repasser le test « personne femme homme caméra TV » ?

Hasan faisait référence à un message du siège de Biden-Harris qui disait qu’un « Trump profondément confus confond Nancy Pelosi et Nikki Haley à plusieurs reprises ».

L’ancien représentant républicain Denver Riggleman (R-VA), qui était un chercheur clé du comité spécial de la Chambre à ses débuts, a également pris la parole.

« Sa confusion et son manque de sensibilisation sont une tendance », a-t-il tweeté vendredi. « Il vieillit très vite. J’espère que sa famille lui apporte l’aide dont il a besoin.

Un groupe appelé Republican Accountability a également fait un commentaire.

“La seule personne qu’il ne blâmera pas pour le 6 janvier est celui qui l’a provoqué, Donald Trump”, a posté vendredi le groupe.

L’ancien conseiller principal de Barack Obama à la Maison Blanche, Dan Pfeiffer, a souligné la possibilité d’une double norme.

« Si Joe Biden avait fait cela, cela serait en tête de tous les journaux télévisés du pays. »

L’ancien procureur Andrew Weissmann a souligné que Trump était le responsable en ce jour fatidique de janvier 2021.

“C’est inutile puisqu’IL était aux commandes”, a-t-il écrit. “Et il embrasse J6 auprès de ses partisans de MAGA, mais dans NH, il essaie de prétendre le contraire.”

