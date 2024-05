Donald Trump envoie une lettre de cessation et d’abstention pour bloquer la sortie du biopic « The Apprentice »

Nouvelles des célébrités





Les avocats de Donald Trump auraient envoyé aux producteurs du prochain film « The Apprentice » une lettre de cessation et d’abstention afin d’arrêter la vente et la sortie du film explosif aux États-Unis.

Deux personnes qui ont examiné l’avis ont déclaré qu’il avertissait l’équipe de production de ne pas poursuivre un accord de distribution. selon un rapport publié par Variety Vendredi.

Le représentant de Trump, Steven Cheung, a déclaré dans un communiqué : « Ce ‘film’ est une pure diffamation malveillante, ne devrait pas voir le jour et ne mérite même pas une place dans la section directement sur DVD d’une poubelle à prix réduits. -un magasin de cinéma discount qui doit être fermé, sa place est dans un incendie de benne à ordures.

Les producteurs, quant à eux, ont déclaré en réponse à la lettre de cessation : « Le film est un portrait juste et équilibré de l’ancien président. Nous voulons que tout le monde le voie et décide ensuite.

Donald Trump et ses avocats auraient envoyé une lettre de cessation aux producteurs du film « The Apprentice ». AFP via Getty Images

Un représentant de l’ancien président a qualifié le film de « pure diffamation malveillante ». AFP via Getty Images

Le New York Post a rapporté plus tôt cette semaine que la campagne de Trump était je cherche à intenter une action en justice contre les cinéastes, Cheung soulignant que la sortie du film alors que le candidat républicain se prépare à affronter le président Joe Biden pourrait être considérée comme une « ingérence électorale ».

« Comme pour les procès illégaux de Biden, il s’agit d’une ingérence électorale de la part des élites hollywoodiennes, qui savent que le président Trump reprendra la Maison Blanche et battra le candidat de son choix parce que rien de ce qu’ils ont fait n’a fonctionné », a soutenu le porte-parole.

Le film « L’Apprenti », avec Sebastian Stan dans le rôle principal, a fait ses débuts au Festival de Cannes en France lundi et aurait reçu une standing ovation qui a duré huit à 11 minutes.

Sebastian Stan (à droite), vu ici aux côtés de Jeremy Strong dans le rôle de Roy Cohn, joue une version plus jeune de Trump dans le film. ©Mongrel Media/avec la permission d’Everett Collection

« The Apprentice » retrace les débuts de la carrière de Trump. Getty Images

Le film choquant – qui suit l’ascension de Trump en tant que magnat de l’immobilier après sa rencontre avec l’avocat et mentor Roy Cohn, joué par Jeremy Strong – présente des allégations troublantes et embarrassantes.

Il y aurait une scène dans laquelle Trump aurait subi une liposuccion et une greffe de cheveux.

L’ancien président viole également violemment son ex-femme Ivana Trump dans un autre moment du biopic.

Le film « The Apprentice » présenterait une scène dans laquelle Donald viole Ivana Trump. Getty Images

Ivana avait précédemment accusé son ex d’agression sexuelle, mais s’est rétractée des années plus tard alors qu’il se présentait à la présidence des États-Unis. Getty Images

La défunte mondaine – décédée dans son appartement en juillet 2022 à l’âge de 73 ans – avait déjà accusé son ex d’agression sexuelle lors de sa déposition en divorce en 1989.

Cependant, Ivana a retiré la réclamation en 2015, après que Donald a annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis. L’ancien couple partageait trois enfants : Donald Trump Jr., 46 ans, Ivanka Trump, 42 ans, et Eric Trump, 40 ans.

Cheung a également déclaré au Post à propos du film : « Ces ordures sont une pure fiction qui sensationnalise des mensonges qui ont été longtemps démystifiés. » Il n’a pas répondu à la demande de commentaires de Page Six sur la lettre de cessation et d’abstention.











